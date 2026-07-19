Astro pubblica War: nuovo album con Tedua, Ghali e riferimenti a David Lynch

Oggi, venerdì 12 giugno 2026, esce WAR, il secondo album ufficiale di ASTRO. Pubblicato da Atlantic Records Italy / Warner Music Italy, il progetto apre una nuova fase artistica dell’artista con sonorità variegate e ospiti di rilievo.

Formati, uscite e collaborazioni più attese

Il disco è disponibile in digitale e in più versioni fisiche. Fan e collezionisti possono trovare:

CD standard e CD autografato

Vinile nero e vinile trasparente autografato

Distribuzione digitale su tutte le piattaforme

Tra i featuring spiccano i nomi di Ghali, Tedua, Sayf, Quest e Nerissima Serpe. Le collaborazioni ampliano il racconto sonoro senza spezzare il filo narrativo dell’album.

Un concept ispirato al cinema: tra sogno e realtà

La cifra stilistica di WAR richiama il cinema psicologico di David Lynch. In particolare, il lavoro si muove su una linea sottile tra ciò che è vero e ciò che è percepito.

Il tema centrale è l’ambizione: il desiderio di emergere, la pressione dell’immagine e il prezzo del successo. La tensione emotiva attraversa testi e arrangiamenti.

Come suona l’album

Passaggi aggressivi e dichiarativi

Momenti intimi e melodici

Transizioni che mantengono la continuità narrativa

La tracklist completa di WAR

COSA FAREI WAR CHROME HEARTS feat. Nerissima Serpe COLPA MIA I NOSTRI ANNI BELLISSIMI MXP MIA feat. Sayf 1 ALÒ OLTRE LA COLLINA feat. Tedua e Quest MISS VENDETTA VAMONOS feat. Ghali ANCELOTTI PER VINCERE LA GUERRA

I singoli che hanno anticipato il progetto

Due tracce hanno introdotto l’album: Ancelotti e I nostri anni bellissimi. Sono uscite come carte di presentazione della nuova fase artistica.

Ancelotti funziona da manifesto. Il brano utilizza il paragone col celebre allenatore per raccontare posizionamento, lealtà e vittoria.

I nostri anni bellissimi mostra invece il lato più personale di ASTRO. È una riflessione sul percorso, sulle relazioni e sulle scelte necessarie per inseguire un sogno.

Prima dell’uscita ufficiale, alcuni pezzi sono stati eseguiti in anteprima durante un live a sorpresa al Teatro Gerolamo di Milano.

La storia di ASTRO: origini e tappe fondamentali

ASTRO è nato nel 2000, da genitori marocchini. È cresciuto a Salsomaggiore Terme e ha iniziato a farsi conoscere nel 2019.

In questa fase è fondamentale l’incontro con il producer Sadturs, figura chiave della sua evoluzione sonora.

Momenti chiave della carriera

2021: firma con la label di Ghali e pubblica l’EP d’esordio Vendetta

e pubblica l’EP d’esordio 2023: collaborazioni nel panorama urban italiano e partecipazione a brani con nomi noti

2024: debut album ASTRO , certificato Disco d’Oro

, certificato Disco d’Oro Gen 2025: pubblicazione di ASTRO Deluxe , con il singolo Maybach

, con il singolo Nov 2025: uscita di PASS VIP e della raccolta RAW

e della raccolta 2026: annuncio e ora pubblicazione del nuovo album WAR

I singoli di maggior successo e collaborazioni recenti

Dal primo album sono emerse tracce che hanno ottenuto riconoscimenti e streaming significativi. Tra queste:

Paninaro feat. Artie 5ive e Tony Boy , Disco d’Oro e oltre 20 milioni di stream

feat. e , Disco d’Oro e oltre 20 milioni di stream 1 MOMENTO feat. Anna

feat. Partecipazioni con Simba La Rue e Capo Plaza

e Collaborazioni in progetti di Ghali, tra cui la traccia Celine

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