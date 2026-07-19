Astro pubblica War: nuovo album con Tedua, Ghali e riferimenti a David Lynch

Oggi, venerdì 12 giugno 2026, esce WAR, il secondo album ufficiale di ASTRO. Pubblicato da Atlantic Records Italy / Warner Music Italy, il progetto apre una nuova fase artistica dell’artista con sonorità variegate e ospiti di rilievo.
Formati, uscite e collaborazioni più attese
Il disco è disponibile in digitale e in più versioni fisiche. Fan e collezionisti possono trovare:
- CD standard e CD autografato
- Vinile nero e vinile trasparente autografato
- Distribuzione digitale su tutte le piattaforme
Tra i featuring spiccano i nomi di Ghali, Tedua, Sayf, Quest e Nerissima Serpe. Le collaborazioni ampliano il racconto sonoro senza spezzare il filo narrativo dell’album.
Un concept ispirato al cinema: tra sogno e realtà
La cifra stilistica di WAR richiama il cinema psicologico di David Lynch. In particolare, il lavoro si muove su una linea sottile tra ciò che è vero e ciò che è percepito.
Il tema centrale è l’ambizione: il desiderio di emergere, la pressione dell’immagine e il prezzo del successo. La tensione emotiva attraversa testi e arrangiamenti.
Come suona l’album
- Passaggi aggressivi e dichiarativi
- Momenti intimi e melodici
- Transizioni che mantengono la continuità narrativa
La tracklist completa di WAR
- COSA FAREI
- WAR
- CHROME HEARTS feat. Nerissima Serpe
- COLPA MIA
- I NOSTRI ANNI BELLISSIMI
- MXP MIA feat. Sayf
- 1
- ALÒ
- OLTRE LA COLLINA feat. Tedua e Quest
- MISS VENDETTA
- VAMONOS feat. Ghali
- ANCELOTTI
- PER VINCERE LA GUERRA
I singoli che hanno anticipato il progetto
Due tracce hanno introdotto l’album: Ancelotti e I nostri anni bellissimi. Sono uscite come carte di presentazione della nuova fase artistica.
Ancelotti funziona da manifesto. Il brano utilizza il paragone col celebre allenatore per raccontare posizionamento, lealtà e vittoria.
I nostri anni bellissimi mostra invece il lato più personale di ASTRO. È una riflessione sul percorso, sulle relazioni e sulle scelte necessarie per inseguire un sogno.
Prima dell’uscita ufficiale, alcuni pezzi sono stati eseguiti in anteprima durante un live a sorpresa al Teatro Gerolamo di Milano.
La storia di ASTRO: origini e tappe fondamentali
ASTRO è nato nel 2000, da genitori marocchini. È cresciuto a Salsomaggiore Terme e ha iniziato a farsi conoscere nel 2019.
In questa fase è fondamentale l’incontro con il producer Sadturs, figura chiave della sua evoluzione sonora.
Momenti chiave della carriera
- 2021: firma con la label di Ghali e pubblica l’EP d’esordio Vendetta
- 2023: collaborazioni nel panorama urban italiano e partecipazione a brani con nomi noti
- 2024: debut album ASTRO, certificato Disco d’Oro
- Gen 2025: pubblicazione di ASTRO Deluxe, con il singolo Maybach
- Nov 2025: uscita di PASS VIP e della raccolta RAW
- 2026: annuncio e ora pubblicazione del nuovo album WAR
I singoli di maggior successo e collaborazioni recenti
Dal primo album sono emerse tracce che hanno ottenuto riconoscimenti e streaming significativi. Tra queste:
- Paninaro feat. Artie 5ive e Tony Boy, Disco d’Oro e oltre 20 milioni di stream
- 1 MOMENTO feat. Anna
- Partecipazioni con Simba La Rue e Capo Plaza
- Collaborazioni in progetti di Ghali, tra cui la traccia Celine
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.