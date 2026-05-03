Willie Peyote: nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato esce 15 maggio e annuncia club tour

Willie Peyote torna con un progetto nuovo e personale: il disco inedito Anatomia di uno schianto prolungato esce il 15 maggio 2026. Il lavoro contiene il singolo Burrasca, già sulle piattaforme, e sarà accompagnato da un Club Tour 2026 nei locali italiani in autunno.

Il disco: concept, sonorità e ispirazioni

Il nuovo album arriva a distanza di un anno dalla partecipazione di Willie Peyote al Festival di Sanremo con Grazie ma no grazie. L’artista ha anticipato il progetto sui suoi canali social, spiegando che l’idea nasce con una vena cinematografica.

Il tono dell’album gioca sulle contraddizioni del presente. In alcune tracce permane la sua ironia tagliente. In altre, come nel singolo Burrasca, emerge un approccio più intimo e raccolto.

Burrasca è una ballata voce e chitarra. Qui Peyote mette da parte, per un attimo, la satira e prova a consegnare un racconto personale. Il brano è pensato come un messaggio fragile, affidato all’incertezza del mare.

Il disco sarà distribuito in digitale e in più formati fisici. Tra le opzioni:

CD standard

LP con poster

Edizioni esclusive nello store ufficiale: LP colorato autografato e numerato con poster

con poster CD autografato e numerato in edizione limitata

Club Tour 2026: tappe, città e motivi per esserci

In autunno Willie Peyote porterà live il nuovo repertorio. La tournée è prodotta da Live Nation 6. I concerti saranno l’occasione per ascoltare i brani nuovi e i pezzi che caratterizzano la sua carriera.

Lo spettacolo unirà elementi di cantautorato e rap, con la consueta ironia dell’artista torinese.

10 ottobre – Nonantola (MO) @ VOX

@ VOX 20 ottobre – Milano @ Fabrique

@ Fabrique 23 ottobre – Molfetta (BA) @ Eremo Club

@ Eremo Club 24 ottobre – Napoli @ Casa della Musica

@ Casa della Musica 27 ottobre – Bologna @ Estragon

@ Estragon 30 ottobre – Firenze @ Teatro Cartiere Carrara

@ Teatro Cartiere Carrara 31 ottobre – Roma @ Atlantico

@ Atlantico 3 novembre – Venaria Reale (TO) @ Teatro Concordia

@ Teatro Concordia 7 novembre – Padova @ Hall

Biglietti e informazioni pratiche

Trovi il banner per l’acquisto dei biglietti sulla pagina ufficiale dell’evento o sui circuiti autorizzati. Acquistando tramite il nostro link potremmo ricevere una piccola commissione, senza variazioni di prezzo.

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