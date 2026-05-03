Willie Peyote: nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato esce 15 maggio e annuncia club tour

Willie Peyote torna con un progetto nuovo e personale: il disco inedito Anatomia di uno schianto prolungato esce il 15 maggio 2026. Il lavoro contiene il singolo Burrasca, già sulle piattaforme, e sarà accompagnato da un Club Tour 2026 nei locali italiani in autunno.
Il disco: concept, sonorità e ispirazioni
Il nuovo album arriva a distanza di un anno dalla partecipazione di Willie Peyote al Festival di Sanremo con Grazie ma no grazie. L’artista ha anticipato il progetto sui suoi canali social, spiegando che l’idea nasce con una vena cinematografica.
Il tono dell’album gioca sulle contraddizioni del presente. In alcune tracce permane la sua ironia tagliente. In altre, come nel singolo Burrasca, emerge un approccio più intimo e raccolto.
Burrasca è una ballata voce e chitarra. Qui Peyote mette da parte, per un attimo, la satira e prova a consegnare un racconto personale. Il brano è pensato come un messaggio fragile, affidato all’incertezza del mare.
Il disco sarà distribuito in digitale e in più formati fisici. Tra le opzioni:
- CD standard
- LP con poster
- Edizioni esclusive nello store ufficiale: LP colorato autografato e numerato con poster
- CD autografato e numerato in edizione limitata
Club Tour 2026: tappe, città e motivi per esserci
In autunno Willie Peyote porterà live il nuovo repertorio. La tournée è prodotta da Live Nation 6. I concerti saranno l’occasione per ascoltare i brani nuovi e i pezzi che caratterizzano la sua carriera.
Lo spettacolo unirà elementi di cantautorato e rap, con la consueta ironia dell’artista torinese.
- 10 ottobre – Nonantola (MO) @ VOX
- 20 ottobre – Milano @ Fabrique
- 23 ottobre – Molfetta (BA) @ Eremo Club
- 24 ottobre – Napoli @ Casa della Musica
- 27 ottobre – Bologna @ Estragon
- 30 ottobre – Firenze @ Teatro Cartiere Carrara
- 31 ottobre – Roma @ Atlantico
- 3 novembre – Venaria Reale (TO) @ Teatro Concordia
- 7 novembre – Padova @ Hall
Biglietti e informazioni pratiche
Trovi il banner per l’acquisto dei biglietti sulla pagina ufficiale dell’evento o sui circuiti autorizzati. Acquistando tramite il nostro link potremmo ricevere una piccola commissione, senza variazioni di prezzo.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.