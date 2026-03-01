Peppe Vessicchio: spartito d’oro SIAE e omaggio sul palco dell’Ariston

Il mondo della musica italiana continua a ricordare Peppe Vessicchio, scomparso l’8 novembre a 69 anni per una polmonite interstiziale. Oggi, mercoledì 25 febbraio, il Maestro è stato simbolicamente premiato con lo Spartito d’Oro della SIAE durante la trasmissione La Volta Buona su Rai 1. La targa è stata ritirata dalla figlia Alessia, che ha espresso gratitudine per l’affetto ricevuto, soprattutto da Caterina Balivo.

La consegna dello Spartito d’Oro a La Volta Buona

Sul palco pomeridiano di Rai 1 la cerimonia è stata breve ma intensa. Caterina Balivo ha voluto sottolineare il valore umano e professionale di Vessicchio. Il premio non è stato ritirato direttamente, ma consegnato “idealmente” alla memoria del Maestro.

Le parole di Alessia Vessicchio

Alessia ha ringraziato con commozione chi le è stato vicino in questi mesi. Ha ricordato l’empatia dimostrata da Balivo. Ha anche evidenziato la distanza affettiva di altre persone che avevano lavorato con il padre.

Empatia e sostegno pubblico ricevuto

e sostegno pubblico ricevuto Riconoscimento simbolico da parte della SIAE

Ritiro del premio da parte della famiglia

Il tributo sul palco del Festival di Sanremo 2026

La sera precedente, l’omaggio al Maestro è arrivato dall’Ariston. La Rai ha proposto un montaggio che ha ripercorso la carriera di Vessicchio e la sua presenza storica al Festival di Sanremo 2026.

Nel video sono emerse voci celebri e storiche che ne hanno ricordato il ruolo. La sequenza ha voluto rievocare l’emozione suscitata dall’annuncio del direttore d’orchestra e il legame con il pubblico italiano.

Voci e immagini d’archivio

Collegamento emotivo tra pubblico e Maestro

Accenni ai momenti più noti della sua carriera

Chi ha ricordato Peppe: volti e parole

Il montaggio Rai ha alternato interventi di personaggi televisivi e artisti. Tra chi ha partecipato al tributo figurano volti noti dello spettacolo e conduttori che, nel tempo, hanno associato il nome di Vessicchio al Festival.

Mike Bongiorno

Fabio Fazio

Raffaella Carrà

Pippo Baudo

Gianni Morandi

Amadeus

Carlo Conti

Anche artisti contemporanei hanno reso omaggio. Tra questi, una delle voci più emozionate ha richiamato il suo ingresso nelle case degli italiani grazie al talento e alla sua natura di uomo, padre e amico.

Valore simbolico dello Spartito d’Oro e il ruolo di Vessicchio

Lo Spartito d’Oro è un riconoscimento che celebra carriere e contributi alla musica. Nel caso di Vessicchio, il premio sottolinea l’impatto culturale del suo lavoro come direttore d’orchestra, arrangiatore e figura di riferimento per il Festival.

Riconoscimento alla carriera

Valorizzazione del contributo artistico

Simbolo di memoria collettiva

Reazioni del pubblico e memoria condivisa

Dopo la notizia della scomparsa e i successivi omaggi, social e trasmissioni radio-tv hanno rilanciato ricordi e aneddoti. Fan e colleghi hanno espresso cordoglio e riconoscenza per una figura amatissima.

Saluti pubblici da colleghi e artisti

Condivisione di video e foto d’archivio

Momenti commemorativi in tv e sui social

