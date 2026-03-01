Peppe Vessicchio: spartito d’oro SIAE e omaggio sul palco dell’Ariston

Il mondo della musica italiana continua a ricordare Peppe Vessicchio, scomparso l’8 novembre a 69 anni per una polmonite interstiziale. Oggi, mercoledì 25 febbraio, il Maestro è stato simbolicamente premiato con lo Spartito d’Oro della SIAE durante la trasmissione La Volta Buona su Rai 1. La targa è stata ritirata dalla figlia Alessia, che ha espresso gratitudine per l’affetto ricevuto, soprattutto da Caterina Balivo.
La consegna dello Spartito d’Oro a La Volta Buona
Sul palco pomeridiano di Rai 1 la cerimonia è stata breve ma intensa. Caterina Balivo ha voluto sottolineare il valore umano e professionale di Vessicchio. Il premio non è stato ritirato direttamente, ma consegnato “idealmente” alla memoria del Maestro.
Le parole di Alessia Vessicchio
Alessia ha ringraziato con commozione chi le è stato vicino in questi mesi. Ha ricordato l’empatia dimostrata da Balivo. Ha anche evidenziato la distanza affettiva di altre persone che avevano lavorato con il padre.
- Empatia e sostegno pubblico ricevuto
- Riconoscimento simbolico da parte della SIAE
- Ritiro del premio da parte della famiglia
Il tributo sul palco del Festival di Sanremo 2026
La sera precedente, l’omaggio al Maestro è arrivato dall’Ariston. La Rai ha proposto un montaggio che ha ripercorso la carriera di Vessicchio e la sua presenza storica al Festival di Sanremo 2026.
Nel video sono emerse voci celebri e storiche che ne hanno ricordato il ruolo. La sequenza ha voluto rievocare l’emozione suscitata dall’annuncio del direttore d’orchestra e il legame con il pubblico italiano.
- Voci e immagini d’archivio
- Collegamento emotivo tra pubblico e Maestro
- Accenni ai momenti più noti della sua carriera
Chi ha ricordato Peppe: volti e parole
Il montaggio Rai ha alternato interventi di personaggi televisivi e artisti. Tra chi ha partecipato al tributo figurano volti noti dello spettacolo e conduttori che, nel tempo, hanno associato il nome di Vessicchio al Festival.
- Mike Bongiorno
- Fabio Fazio
- Raffaella Carrà
- Pippo Baudo
- Gianni Morandi
- Amadeus
- Carlo Conti
Anche artisti contemporanei hanno reso omaggio. Tra questi, una delle voci più emozionate ha richiamato il suo ingresso nelle case degli italiani grazie al talento e alla sua natura di uomo, padre e amico.
Valore simbolico dello Spartito d’Oro e il ruolo di Vessicchio
Lo Spartito d’Oro è un riconoscimento che celebra carriere e contributi alla musica. Nel caso di Vessicchio, il premio sottolinea l’impatto culturale del suo lavoro come direttore d’orchestra, arrangiatore e figura di riferimento per il Festival.
- Riconoscimento alla carriera
- Valorizzazione del contributo artistico
- Simbolo di memoria collettiva
Reazioni del pubblico e memoria condivisa
Dopo la notizia della scomparsa e i successivi omaggi, social e trasmissioni radio-tv hanno rilanciato ricordi e aneddoti. Fan e colleghi hanno espresso cordoglio e riconoscenza per una figura amatissima.
- Saluti pubblici da colleghi e artisti
- Condivisione di video e foto d’archivio
- Momenti commemorativi in tv e sui social
