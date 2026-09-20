Marracash e Guè tornano a collidere sullo stesso pezzo con Casini, singolo uscito nella notte tra l’8 e il 9 settembre per Island Records e Universal Music Italia. Il brano segna un doppio anniversario: vent’anni di collaborazione artistica e dieci anni dall’uscita di Santeria, mentre richiama anche una lunga amicizia che va oltre la musica.

Uscita, date e motivo del ritorno

Il lancio del singolo arriva in un momento simbolico della carriera dei due rapper.

Data di pubblicazione: notte tra l’8 e il 9 settembre.

Etichette: Island Records e Universal Music Italia .

e . Ricorrenze: vent’anni di lavoro insieme, trenta anni di amicizia, dieci anni da Santeria.

La scelta di pubblicare ora è pensata per enfatizzare il legame con quel periodo e per preparare il pubblico ai live celebrativi.

Significato del brano: il caos come cifra della vita

Casini mette in fila le molte facce del disordine che accompagna fama, relazioni e denaro. La parola chiave torna come motivo ricorrente, applicata a scenari diversi.

La produzione di Marz ha costruito il beat attorno a un sample riconoscibile.

Il pezzo racconta casini pubblici e privati.

Si passa dal contesto dei locali ai messaggi privati, dalle relazioni sentimentali alle tensioni economiche.

La ripetizione del termine funziona da ritornello-mantra. Non risolve, descrive.

Guè indaga la relazione tra caos e denaro. Il suo verso punta sul lato economico del problema e su una visione disincantata delle persone.

Marracash guarda al tempo che passa. I suoi interventi mescolano ricordi d’infanzia, frustrazione e rabbia sociale. La scena si sposta spesso tra memoria privata e denuncia pubblica.

Struttura musicale e campionamenti

La produzione è affidata a Marz, che costruisce il beat attorno a un sample riconoscibile.

Il brano richiama “Gangsta’s Paradise” di Coolio, hit del 1995, che a sua volta si basa su “Pastime Paradise” di Stevie Wonder. L’innesto crea un ponte tra la tradizione hip hop internazionale e il suono contemporaneo dei due italiani.

Live evento: Milano, date e dettagli pratici

I festeggiamenti proseguono dal vivo con due appuntamenti al centro dell’attenzione.

I concerti celebrativi si terranno all’Ippodromo Snai di Milano il 12 e 13 settembre.

Location: Ippodromo Snai di Milano.

Date: 12 e 13 settembre.

Formato: doppio concerto per celebrare l’anniversario di Santeria e la carriera condivisa.

Biglietti, scaletta e informazioni logistiche sono stati annunciati sui canali ufficiali. L’evento partecipa a dare contesto al rilancio del singolo.

Crediti della traccia e informazioni tecniche

Artisti · Marracash, Guè

· Marracash, Guè Titolo · Casini

· Casini Testo · Marracash, Guè

· Marracash, Guè Musica e produzione · Marz; contributi compositivi: Artis Leon Ivey Jr. (Coolio), Stevie Wonder

· Marz; contributi compositivi: Artis Leon Ivey Jr. (Coolio), Stevie Wonder Editori · Del Bar Edizioni Musicali, Oyster Music

Disponibilità e diritti sul testo

Il singolo è disponibile sulle principali piattaforme streaming e nei negozi digitali.

Il testo del brano è tutelato da copyright. La pubblicazione integrale del testo su testate e siti può avvenire per finalità di critica e analisi secondo la normativa vigente.

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