Marracash e Guè tornano a collidere sullo stesso pezzo con Casini, singolo uscito nella notte tra l’8 e il 9 settembre per Island Records e Universal Music Italia. Il brano segna un doppio anniversario: vent’anni di collaborazione artistica e dieci anni dall’uscita di Santeria, mentre richiama anche una lunga amicizia che va oltre la musica.
Uscita, date e motivo del ritorno
Il lancio del singolo arriva in un momento simbolico della carriera dei due rapper.
- Data di pubblicazione: notte tra l’8 e il 9 settembre.
- Etichette: Island Records e Universal Music Italia.
- Ricorrenze: vent’anni di lavoro insieme, trenta anni di amicizia, dieci anni da Santeria.
La scelta di pubblicare ora è pensata per enfatizzare il legame con quel periodo e per preparare il pubblico ai live celebrativi.
Significato del brano: il caos come cifra della vita
Casini mette in fila le molte facce del disordine che accompagna fama, relazioni e denaro. La parola chiave torna come motivo ricorrente, applicata a scenari diversi.
- Il pezzo racconta casini pubblici e privati.
- Si passa dal contesto dei locali ai messaggi privati, dalle relazioni sentimentali alle tensioni economiche.
- La ripetizione del termine funziona da ritornello-mantra. Non risolve, descrive.
Guè indaga la relazione tra caos e denaro. Il suo verso punta sul lato economico del problema e su una visione disincantata delle persone.
Marracash guarda al tempo che passa. I suoi interventi mescolano ricordi d’infanzia, frustrazione e rabbia sociale. La scena si sposta spesso tra memoria privata e denuncia pubblica.
Struttura musicale e campionamenti
La produzione è affidata a Marz, che costruisce il beat attorno a un sample riconoscibile.
Il brano richiama “Gangsta’s Paradise” di Coolio, hit del 1995, che a sua volta si basa su “Pastime Paradise” di Stevie Wonder. L’innesto crea un ponte tra la tradizione hip hop internazionale e il suono contemporaneo dei due italiani.
Live evento: Milano, date e dettagli pratici
I festeggiamenti proseguono dal vivo con due appuntamenti al centro dell’attenzione.
- Location: Ippodromo Snai di Milano.
- Date: 12 e 13 settembre.
- Formato: doppio concerto per celebrare l’anniversario di Santeria e la carriera condivisa.
Biglietti, scaletta e informazioni logistiche sono stati annunciati sui canali ufficiali. L’evento partecipa a dare contesto al rilancio del singolo.
Crediti della traccia e informazioni tecniche
- Artisti · Marracash, Guè
- Titolo · Casini
- Testo · Marracash, Guè
- Musica e produzione · Marz; contributi compositivi: Artis Leon Ivey Jr. (Coolio), Stevie Wonder
- Editori · Del Bar Edizioni Musicali, Oyster Music
Disponibilità e diritti sul testo
Il singolo è disponibile sulle principali piattaforme streaming e nei negozi digitali.
Il testo del brano è tutelato da copyright. La pubblicazione integrale del testo su testate e siti può avvenire per finalità di critica e analisi secondo la normativa vigente.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.