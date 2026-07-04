Disco Club Paradiso: l’ansia diventa pop nel nuovo album Ansia d’amare

Una nuova stagione musicale per i Disco Club Paradiso: il trio emiliano torna con un progetto che mescola nostalgia, ironia e la tensione di chi desidera cambiare. L’album Ansia d’amare esce il 5 giugno su tutte le piattaforme, e porta con sé otto brani che raccontano relazioni, aspettative e piccole rivoluzioni personali.
Il ritorno del gruppo e la pubblicazione dell’album
Il disco arriva dopo l’esperienza a Sanremo Giovani e la pubblicazione del singolo Chiara. È distribuito da Artist First.
La band mantiene il suo tono leggero, ma affronta temi che vanno dall’inquietudine amorosa alla ricerca di libertà.
Chi sono: da dove vengono e come suonano
I Disco Club Paradiso nascono in Emilia-Romagna. La loro cifra unisce pop elettronico a richiami disco anni ’70 e ’80.
Formazione e percorso
- Leonardo Bergonzini (in arte Leo Bi) è voce e autore principale.
- Giacomo Semenzato (detto Jacky Sax) suona il sassofono e altri strumenti.
- Simone Murineddu (aka Murri) è il chitarrista della formazione.
Dopo i primi live e la partecipazione a X Factor Italia nel 2022, nel 2024 è arrivato l’esordio discografico Come smettere con l’università. Negli ultimi mesi sono usciti i singoli Tuttapposto, Solito Disco Club e Walking Dead in collaborazione con Vybes.
Il concept dell’album: tra ansia e desiderio
Ansia d’amare prende il nome da una sensazione che muta a seconda delle situazioni.
Il disco esplora come l’ansia si manifesti nelle relazioni, nei progetti personali e nella pressione sociale.
Temi ricorrenti
- fine dei legami e ricostruzione personale;
- bisogno di autonomia e voglia di cambiamento;
- equilibrio tra aspettative esterne e verità intime;
- la comunicazione costante e il sovraccarico di informazioni.
In brani come America emerge il dialogo con il flusso digitale e la comunicazione continua.
La band sottolinea di voler raccontare temi profondi con leggerezza. Le canzoni cercano di unire immagini quotidiane a melodie pop da condividere dal vivo.
Brani inclusi nel disco
La tracklist raccoglie otto pezzi che compongono il filo narrativo dell’album.
- Ansia d’amare
- Chiara
- Funky forse
- Tuttapposto
- Mademoiselle
- Walking Dead (feat. Vybes)
- Solito Disco Club
- America
Il tour estivo e le prime date confermate
Con l’uscita del disco partono anche i concerti dal vivo. Ecco le prime date annunciate per l’estate 2026.
- 20 giugno – Festa della Musica, Buccinasco
- 21 giugno – Overtime Festival, Venezia Mestre
- 24 giugno – Vistamare, Bologna
- 10 luglio – El Sol Journey, Treviso
- 30 agosto – Medolla Beer Festival, Medolla
- 13 settembre – Funky Food Festival, San Lazzaro di Savena
Come inserire il progetto nel percorso della band
Questo disco arriva a poco più di un anno dal debutto ufficiale del gruppo. Si lega alle tappe live, alle nuove uscite e all’esperienza su palchi nazionali.
La copertina dell’album è firmata da Valentina Sabino, che contribuisce a visualizzare il tono tra malinconia e festa che attraversa il lavoro.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.