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Disco Club Paradiso: l’ansia diventa pop nel nuovo album Ansia d’amare

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Di : Enrico Valiani

Disco Club Paradiso, l’ansia diventa pop nel nuovo album Ansia d’amare
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Una nuova stagione musicale per i Disco Club Paradiso: il trio emiliano torna con un progetto che mescola nostalgia, ironia e la tensione di chi desidera cambiare. L’album Ansia d’amare esce il 5 giugno su tutte le piattaforme, e porta con sé otto brani che raccontano relazioni, aspettative e piccole rivoluzioni personali.

Il ritorno del gruppo e la pubblicazione dell’album

Il disco arriva dopo l’esperienza a Sanremo Giovani e la pubblicazione del singolo Chiara. È distribuito da Artist First.

La band mantiene il suo tono leggero, ma affronta temi che vanno dall’inquietudine amorosa alla ricerca di libertà.

Chi sono: da dove vengono e come suonano

I Disco Club Paradiso nascono in Emilia-Romagna. La loro cifra unisce pop elettronico a richiami disco anni ’70 e ’80.

Formazione e percorso

  • Leonardo Bergonzini (in arte Leo Bi) è voce e autore principale.

  • Giacomo Semenzato (detto Jacky Sax) suona il sassofono e altri strumenti.

  • Simone Murineddu (aka Murri) è il chitarrista della formazione.

Dopo i primi live e la partecipazione a X Factor Italia nel 2022, nel 2024 è arrivato l’esordio discografico Come smettere con l’università. Negli ultimi mesi sono usciti i singoli Tuttapposto, Solito Disco Club e Walking Dead in collaborazione con Vybes.

Il concept dell’album: tra ansia e desiderio

Ansia d’amare prende il nome da una sensazione che muta a seconda delle situazioni.

Il disco esplora come l’ansia si manifesti nelle relazioni, nei progetti personali e nella pressione sociale.

Temi ricorrenti

  • fine dei legami e ricostruzione personale;

  • bisogno di autonomia e voglia di cambiamento;

  • equilibrio tra aspettative esterne e verità intime;

  • la comunicazione costante e il sovraccarico di informazioni.

In brani come America emerge il dialogo con il flusso digitale e la comunicazione continua.

La band sottolinea di voler raccontare temi profondi con leggerezza. Le canzoni cercano di unire immagini quotidiane a melodie pop da condividere dal vivo.

Brani inclusi nel disco

La tracklist raccoglie otto pezzi che compongono il filo narrativo dell’album.

  • Ansia d’amare

  • Chiara

  • Funky forse

  • Tuttapposto

  • Mademoiselle

  • Walking Dead (feat. Vybes)

  • Solito Disco Club

  • America

Il tour estivo e le prime date confermate

Con l’uscita del disco partono anche i concerti dal vivo. Ecco le prime date annunciate per l’estate 2026.

  • 20 giugno – Festa della Musica, Buccinasco

  • 21 giugno – Overtime Festival, Venezia Mestre

  • 24 giugno – Vistamare, Bologna

  • 10 luglio – El Sol Journey, Treviso

  • 30 agosto – Medolla Beer Festival, Medolla

  • 13 settembre – Funky Food Festival, San Lazzaro di Savena

Come inserire il progetto nel percorso della band

Questo disco arriva a poco più di un anno dal debutto ufficiale del gruppo. Si lega alle tappe live, alle nuove uscite e all’esperienza su palchi nazionali.

La copertina dell’album è firmata da Valentina Sabino, che contribuisce a visualizzare il tono tra malinconia e festa che attraversa il lavoro.

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