Disco Club Paradiso: l’ansia diventa pop nel nuovo album Ansia d’amare

Una nuova stagione musicale per i Disco Club Paradiso: il trio emiliano torna con un progetto che mescola nostalgia, ironia e la tensione di chi desidera cambiare. L’album Ansia d’amare esce il 5 giugno su tutte le piattaforme, e porta con sé otto brani che raccontano relazioni, aspettative e piccole rivoluzioni personali.

Il ritorno del gruppo e la pubblicazione dell’album

Il disco arriva dopo l’esperienza a Sanremo Giovani e la pubblicazione del singolo Chiara. È distribuito da Artist First.

La band mantiene il suo tono leggero, ma affronta temi che vanno dall’inquietudine amorosa alla ricerca di libertà.

Chi sono: da dove vengono e come suonano

I Disco Club Paradiso nascono in Emilia-Romagna. La loro cifra unisce pop elettronico a richiami disco anni ’70 e ’80.

Formazione e percorso

Leonardo Bergonzini (in arte Leo Bi ) è voce e autore principale.

(in arte ) è voce e autore principale. Giacomo Semenzato (detto Jacky Sax ) suona il sassofono e altri strumenti.

(detto ) suona il sassofono e altri strumenti. Simone Murineddu (aka Murri) è il chitarrista della formazione.

Dopo i primi live e la partecipazione a X Factor Italia nel 2022, nel 2024 è arrivato l’esordio discografico Come smettere con l’università. Negli ultimi mesi sono usciti i singoli Tuttapposto, Solito Disco Club e Walking Dead in collaborazione con Vybes.

Il concept dell’album: tra ansia e desiderio

Ansia d’amare prende il nome da una sensazione che muta a seconda delle situazioni.

Il disco esplora come l’ansia si manifesti nelle relazioni, nei progetti personali e nella pressione sociale.

Temi ricorrenti

fine dei legami e ricostruzione personale;

bisogno di autonomia e voglia di cambiamento;

equilibrio tra aspettative esterne e verità intime;

la comunicazione costante e il sovraccarico di informazioni.

In brani come America emerge il dialogo con il flusso digitale e la comunicazione continua.

La band sottolinea di voler raccontare temi profondi con leggerezza. Le canzoni cercano di unire immagini quotidiane a melodie pop da condividere dal vivo.

Brani inclusi nel disco

La tracklist raccoglie otto pezzi che compongono il filo narrativo dell’album.

Ansia d’amare

Chiara

Funky forse

Tuttapposto

Mademoiselle

Walking Dead (feat. Vybes)

Solito Disco Club

America

Il tour estivo e le prime date confermate

Con l’uscita del disco partono anche i concerti dal vivo. Ecco le prime date annunciate per l’estate 2026.

20 giugno – Festa della Musica, Buccinasco

21 giugno – Overtime Festival, Venezia Mestre

24 giugno – Vistamare, Bologna

10 luglio – El Sol Journey, Treviso

30 agosto – Medolla Beer Festival, Medolla

13 settembre – Funky Food Festival, San Lazzaro di Savena

Come inserire il progetto nel percorso della band

Questo disco arriva a poco più di un anno dal debutto ufficiale del gruppo. Si lega alle tappe live, alle nuove uscite e all’esperienza su palchi nazionali.

La copertina dell’album è firmata da Valentina Sabino, che contribuisce a visualizzare il tono tra malinconia e festa che attraversa il lavoro.

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