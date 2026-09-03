Irama fa il suo ingresso nel cast di X Factor 2026 e il primo assaggio della sua nuova veste da giudice è già online: Sky ha pubblicato una clip delle Auditions che anticipa il ritorno in tv di Giorgia alla conduzione e la conferma di Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani al tavolo dei giudici.

Irama dietro al tavolo: la prima clip che crea aspettativa

Nel video promozionale della durata di circa un minuto si vede Irama muoversi con disinvoltura. Ha preso il posto di Achille Lauro. I commenti sul web parlano di reazioni sincere e di giudizi corsi tra sorrisi e critiche.

La novità è che il cantante, scoperto da un altro talent, cambia ruolo. Ora osserva e valuta. Questo cambio di prospettiva ha catturato l’interesse del pubblico.

Giorgia e i giudici: il cast confermato e l’atmosfera del set

Il cast dei giudici di X Factor 2026 con Giorgia alla conduzione

Chi ritroveremo al tavolo

Giorgia alla conduzione per il terzo anno consecutivo.

alla conduzione per il terzo anno consecutivo. Paola Iezzi , volto ormai familiare del programma.

, volto ormai familiare del programma. Jake La Furia , pronto a commenti diretti.

, pronto a commenti diretti. Francesco Gabbani , con il suo approccio artistico.

, con il suo approccio artistico. Irama, nuovo giudice e punto di curiosità.

La clip mostra applausi calorosi all’arrivo della squadra. Tuttavia, lo stile televisivo tende a esaltare i momenti migliori. Quando la gara si farà dura, i giudici non risparmieranno critiche.

Cosa si vede nelle Auditions e come sono i giudizi

Le immagini delle Auditions mettono in luce lacune e potenzialità. Alcune esibizioni vengono definite “da pelle d’oca”. Altre suscitano sorrisi e battute tra i giudici.

Le audizioni mettono in luce il talento dei nuovi concorrenti

Il materiale diffuso serve soprattutto a creare attesa. Sarà nei prossimi appuntamenti che si capirà il vero impatto di Irama come valutatore.

Dal casting ai Live: il percorso completo della gara

La stagione seguirà il classico sviluppo del format. I passaggi chiave sono già noti ma meritano una spiegazione.

Auditions : i provini aperti e le prime selezioni.

: i provini aperti e le prime selezioni. Bootcamp : prove più stringenti e scelte difficili.

: prove più stringenti e scelte difficili. Last Call : la scrematura finale prima dei Live.

: la scrematura finale prima dei Live. Live Show: le esibizioni dal vivo e le eliminazioni.

Saranno 12 i concorrenti che raggiungeranno i Live Show. Qui la gara entra nel vivo con assegnazioni dei brani ed eliminazioni settimanali.

Date, palinsesto e modalità di visione

La nuova edizione parte giovedì 10 settembre. Le puntate andranno in onda in prima serata su Sky Uno e saranno disponibili in streaming su NOW.

La finale è prevista per dicembre a Milano, salvo cambi di programmazione.

Articoli simili

Vota questo articolo