Irama fa il suo ingresso nel cast di X Factor 2026 e il primo assaggio della sua nuova veste da giudice è già online: Sky ha pubblicato una clip delle Auditions che anticipa il ritorno in tv di Giorgia alla conduzione e la conferma di Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani al tavolo dei giudici.
Irama dietro al tavolo: la prima clip che crea aspettativa
Nel video promozionale della durata di circa un minuto si vede Irama muoversi con disinvoltura. Ha preso il posto di Achille Lauro. I commenti sul web parlano di reazioni sincere e di giudizi corsi tra sorrisi e critiche.
La novità è che il cantante, scoperto da un altro talent, cambia ruolo. Ora osserva e valuta. Questo cambio di prospettiva ha catturato l’interesse del pubblico.
Giorgia e i giudici: il cast confermato e l’atmosfera del set
Chi ritroveremo al tavolo
- Giorgia alla conduzione per il terzo anno consecutivo.
- Paola Iezzi, volto ormai familiare del programma.
- Jake La Furia, pronto a commenti diretti.
- Francesco Gabbani, con il suo approccio artistico.
- Irama, nuovo giudice e punto di curiosità.
La clip mostra applausi calorosi all’arrivo della squadra. Tuttavia, lo stile televisivo tende a esaltare i momenti migliori. Quando la gara si farà dura, i giudici non risparmieranno critiche.
Cosa si vede nelle Auditions e come sono i giudizi
Le immagini delle Auditions mettono in luce lacune e potenzialità. Alcune esibizioni vengono definite “da pelle d’oca”. Altre suscitano sorrisi e battute tra i giudici.
Il materiale diffuso serve soprattutto a creare attesa. Sarà nei prossimi appuntamenti che si capirà il vero impatto di Irama come valutatore.
Dal casting ai Live: il percorso completo della gara
La stagione seguirà il classico sviluppo del format. I passaggi chiave sono già noti ma meritano una spiegazione.
- Auditions: i provini aperti e le prime selezioni.
- Bootcamp: prove più stringenti e scelte difficili.
- Last Call: la scrematura finale prima dei Live.
- Live Show: le esibizioni dal vivo e le eliminazioni.
Saranno 12 i concorrenti che raggiungeranno i Live Show. Qui la gara entra nel vivo con assegnazioni dei brani ed eliminazioni settimanali.
Date, palinsesto e modalità di visione
La nuova edizione parte giovedì 10 settembre. Le puntate andranno in onda in prima serata su Sky Uno e saranno disponibili in streaming su NOW.
La finale è prevista per dicembre a Milano, salvo cambi di programmazione.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.