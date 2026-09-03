I tre produttori milanesi Meduza tornano con un incontro inedito tra elettronica e soul contemporaneo. Il singolo Weekend esce oggi, venerdì 17 luglio 2026, pubblicato da Island Records e The Cross Records, e mette la voce di Khalid al centro di un brano pensato per palchi e dancefloor.

Uscita e prime impressioni sul singolo

Weekend è disponibile da oggi sulle principali piattaforme di streaming. Il lancio è stato anticipato da un video in studio che mostra la fase di registrazione. Il pezzo punta a un mix tra atmosfera da club e frasi vocali intime.

Chi sono i Meduza e il loro percorso nella dance

I Meduza sono un trio di produttori e DJ nato a Milano.

I Meduza hanno costruito la loro fama con singoli che dominano le playlist dance globali

Il gruppo in breve

Componenti: Simone Giani , Luca De Gregorio , Mattia Vitale .

, , . Esordio internazionale: grande impatto dal 2019.

Riconoscimenti: nomine ai Grammy e presenza fissa ai festival globali.

Hanno costruito la loro fama con alcuni singoli che hanno dominato le playlist dance. La produzione punta su beat incisivi e su melodie vocali riconoscibili.

Piece of Your Heart

Lose Control

Paradise

Tell It to My Heart

Khalid: la voce che unisce pop, R&B e soul

Khalid, nato Khalid Robinson, è una delle voci più ascoltate del pop-R&B moderno. Attivo dal 2015, ha una timbrica calda e flessibile.

Hit note: Location , Young Dumb & Broke , Talk .

, , . Collaborazioni con nomi come Billie Eilish, Ed Sheeran, Alicia Keys e Calvin Harris.

Capacità vocale: dal registro baritonale al tenorile, con grande espressività.

Com’è strutturato il brano e a chi è rivolto

Il pezzo è pensato per funzionare in due contesti: arena e club. Ritmo elettronico, drop calibrati e parti vocali che rimangono in testa.

Weekend è pensato per funzionare sia in arena che nei club più esclusivi

Elementi musicali chiave

Base elettronica moderna con accenti house.

Linea vocale calda, melodica e facilmente cantabile dal pubblico.

Arrangiamenti studiati per amplificare l’impatto dal vivo.

Etichetta, distribuzione e dove ascoltare

Il singolo è pubblicato da Island Records insieme a The Cross Records. È già in rotazione sulle principali playlist editoriali.

Disponibile su Spotify, Apple Music, Amazon Music e YouTube.

Video in studio e contenuti promozionali caricati sui profili ufficiali degli artisti.

Supporto radiofonico e programmazione nei club internazionali.

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