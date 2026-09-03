I tre produttori milanesi Meduza tornano con un incontro inedito tra elettronica e soul contemporaneo. Il singolo Weekend esce oggi, venerdì 17 luglio 2026, pubblicato da Island Records e The Cross Records, e mette la voce di Khalid al centro di un brano pensato per palchi e dancefloor.
Uscita e prime impressioni sul singolo
Weekend è disponibile da oggi sulle principali piattaforme di streaming. Il lancio è stato anticipato da un video in studio che mostra la fase di registrazione. Il pezzo punta a un mix tra atmosfera da club e frasi vocali intime.
Chi sono i Meduza e il loro percorso nella dance
I Meduza sono un trio di produttori e DJ nato a Milano.
Il gruppo in breve
- Componenti: Simone Giani, Luca De Gregorio, Mattia Vitale.
- Esordio internazionale: grande impatto dal 2019.
- Riconoscimenti: nomine ai Grammy e presenza fissa ai festival globali.
Hanno costruito la loro fama con alcuni singoli che hanno dominato le playlist dance. La produzione punta su beat incisivi e su melodie vocali riconoscibili.
- Piece of Your Heart
- Lose Control
- Paradise
- Tell It to My Heart
Khalid: la voce che unisce pop, R&B e soul
Khalid, nato Khalid Robinson, è una delle voci più ascoltate del pop-R&B moderno. Attivo dal 2015, ha una timbrica calda e flessibile.
- Hit note: Location, Young Dumb & Broke, Talk.
- Collaborazioni con nomi come Billie Eilish, Ed Sheeran, Alicia Keys e Calvin Harris.
- Capacità vocale: dal registro baritonale al tenorile, con grande espressività.
Com’è strutturato il brano e a chi è rivolto
Il pezzo è pensato per funzionare in due contesti: arena e club. Ritmo elettronico, drop calibrati e parti vocali che rimangono in testa.
Elementi musicali chiave
- Base elettronica moderna con accenti house.
- Linea vocale calda, melodica e facilmente cantabile dal pubblico.
- Arrangiamenti studiati per amplificare l’impatto dal vivo.
Etichetta, distribuzione e dove ascoltare
Il singolo è pubblicato da Island Records insieme a The Cross Records. È già in rotazione sulle principali playlist editoriali.
- Disponibile su Spotify, Apple Music, Amazon Music e YouTube.
- Video in studio e contenuti promozionali caricati sui profili ufficiali degli artisti.
- Supporto radiofonico e programmazione nei club internazionali.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.