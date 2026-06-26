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Party like a deejay 2026: Milano registra 270mila presenze e 30 milioni di visualizzazioni

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Di : Enrico Valiani

Party Like a Deejay 2026, Milano risponde: 270mila presenze e 30 milioni di views
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Milano ha vissuto tre giorni di musica, incontri e folla festante. Party Like a Deejay 2026 ha trasformato il centro cittadino in un palcoscenico aperto. Numeri, volti e momenti raccontano una manifestazione che ha attratto pubblico locale e visitatori.

Un conto della presenza: affluenza e crescita rispetto al 2025

I dati ufficiali mostrano un afflusso consistente in tutta l’area interessata. Secondo le rilevazioni, l’evento ha totalizzato 270.000 presenze complessive. Si tratta di un aumento vicino all’8% rispetto all’edizione precedente.

  • 270.000 persone presenti nell’area dei tre giorni.

  • Incremento percentuale rispetto al 2025: +8%.

  • Parte degli eventi ha fatto registrare il tutto esaurito.

Il programma musicale: tre serate e migliaia di spettatori all’Arco della Pace

Il palco all’Arco della Pace ha ospitato concerti che hanno richiamato una folla significativa. Tra sabato e domenica sono stati registrati intorno ai 30.000 spettatori alle serate musicali.

Sabato: pop e crossover

  • Annalisa

  • Carl Brave

  • Ditonellapiaga

  • Frah Quintale

  • Fulminacci

  • Gaia

  • Giorgia

  • J-Ax

  • Levante

  • Noemi

  • Paola Iezzi

  • Pinguini Tattici Nucleari

  • Sayf

  • The Kolors

  • Tommaso Paradiso

Domenica: serata rap e celebrazioni del genere

  • One Two One Two Celebration, progetto con Radio m2o.

  • Conduttore: Albertino.

  • Artisti in scaletta: Ele A, Emis Killa, Ernia, Fabri Fibra, Frankie hi-nrg mc, Madame, Nayt, Neffa, Sottotono, Ty1.

Spettacoli nel Castello e appuntamenti con gli speaker

Il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco ha ospitato diversi eventi con grande affluenza. Lo spettacolo celebrativo di Linus ha fatto registrare il tutto esaurito.

  • 50 Linetti: evento sold out con circa 2.000 spettatori.

  • Capital Live: concerto gratuito che ha raccolto circa 2.000 persone.

  • Speakers’ Corner: incontri con speaker amatissimi e pubblico numeroso.

Gli appuntamenti con i conduttori hanno richiamato un pubblico stimato in circa 7.000 persone. Tra i protagonisti delle conversazioni e degli incontri: Linus, Nicola Savino, Trio Medusa, Alessandro Cattelan, Fabio Volo, La Pina, Diego Passoni e La Vale.

Presenza digitale: visualizzazioni e pubblico raggiunto sui social

La componente social dell’evento ha registrato numeri rilevanti. Le prime cifre diffuse parlano di oltre 30 milioni di visualizzazioni sui canali ufficiali.

  • Visualizzazioni complessive: oltre 30.000.000.

  • Utenti raggiunti su Facebook, Instagram e TikTok: circa 6.000.000.

  • Contenuti live e clip on demand hanno ampliato l’audience oltre la partecipazione fisica.

Dove va ora la manifestazione: il tour estivo Beach Like a Deejay

Dopo la tre giorni meneghina l’attenzione si sposta sulla versione estiva del format. Il tour Beach Like a Deejay toccherà diverse località balneari nel mese di luglio.

  • Jesolo

  • Viareggio

  • Alghero

  • Barletta

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