Party like a deejay 2026: Milano registra 270mila presenze e 30 milioni di visualizzazioni

Milano ha vissuto tre giorni di musica, incontri e folla festante. Party Like a Deejay 2026 ha trasformato il centro cittadino in un palcoscenico aperto. Numeri, volti e momenti raccontano una manifestazione che ha attratto pubblico locale e visitatori.

Un conto della presenza: affluenza e crescita rispetto al 2025

I dati ufficiali mostrano un afflusso consistente in tutta l’area interessata. Secondo le rilevazioni, l’evento ha totalizzato 270.000 presenze complessive. Si tratta di un aumento vicino all’8% rispetto all’edizione precedente.

270.000 persone presenti nell’area dei tre giorni.

persone presenti nell’area dei tre giorni. Incremento percentuale rispetto al 2025: +8% .

. Parte degli eventi ha fatto registrare il tutto esaurito.

Il programma musicale: tre serate e migliaia di spettatori all’Arco della Pace

Il palco all’Arco della Pace ha ospitato concerti che hanno richiamato una folla significativa. Tra sabato e domenica sono stati registrati intorno ai 30.000 spettatori alle serate musicali.

Sabato: pop e crossover

Annalisa

Carl Brave

Ditonellapiaga

Frah Quintale

Fulminacci

Gaia

Giorgia

J-Ax

Levante

Noemi

Paola Iezzi

Pinguini Tattici Nucleari

Sayf

The Kolors

Tommaso Paradiso

Domenica: serata rap e celebrazioni del genere

One Two One Two Celebration , progetto con Radio m2o .

, progetto con . Conduttore: Albertino .

. Artisti in scaletta: Ele A, Emis Killa, Ernia, Fabri Fibra, Frankie hi-nrg mc, Madame, Nayt, Neffa, Sottotono, Ty1.

Spettacoli nel Castello e appuntamenti con gli speaker

Il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco ha ospitato diversi eventi con grande affluenza. Lo spettacolo celebrativo di Linus ha fatto registrare il tutto esaurito.

50 Linetti : evento sold out con circa 2.000 spettatori.

: evento sold out con circa spettatori. Capital Live : concerto gratuito che ha raccolto circa 2.000 persone.

: concerto gratuito che ha raccolto circa persone. Speakers’ Corner: incontri con speaker amatissimi e pubblico numeroso.

Gli appuntamenti con i conduttori hanno richiamato un pubblico stimato in circa 7.000 persone. Tra i protagonisti delle conversazioni e degli incontri: Linus, Nicola Savino, Trio Medusa, Alessandro Cattelan, Fabio Volo, La Pina, Diego Passoni e La Vale.

Presenza digitale: visualizzazioni e pubblico raggiunto sui social

La componente social dell’evento ha registrato numeri rilevanti. Le prime cifre diffuse parlano di oltre 30 milioni di visualizzazioni sui canali ufficiali.

Visualizzazioni complessive: oltre 30.000.000 .

. Utenti raggiunti su Facebook, Instagram e TikTok: circa 6.000.000 .

. Contenuti live e clip on demand hanno ampliato l’audience oltre la partecipazione fisica.

Dove va ora la manifestazione: il tour estivo Beach Like a Deejay

Dopo la tre giorni meneghina l’attenzione si sposta sulla versione estiva del format. Il tour Beach Like a Deejay toccherà diverse località balneari nel mese di luglio.

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