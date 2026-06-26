Party like a deejay 2026: Milano registra 270mila presenze e 30 milioni di visualizzazioni

Milano ha vissuto tre giorni di musica, incontri e folla festante. Party Like a Deejay 2026 ha trasformato il centro cittadino in un palcoscenico aperto. Numeri, volti e momenti raccontano una manifestazione che ha attratto pubblico locale e visitatori.
Un conto della presenza: affluenza e crescita rispetto al 2025
I dati ufficiali mostrano un afflusso consistente in tutta l’area interessata. Secondo le rilevazioni, l’evento ha totalizzato 270.000 presenze complessive. Si tratta di un aumento vicino all’8% rispetto all’edizione precedente.
- 270.000 persone presenti nell’area dei tre giorni.
- Incremento percentuale rispetto al 2025: +8%.
- Parte degli eventi ha fatto registrare il tutto esaurito.
Il programma musicale: tre serate e migliaia di spettatori all’Arco della Pace
Il palco all’Arco della Pace ha ospitato concerti che hanno richiamato una folla significativa. Tra sabato e domenica sono stati registrati intorno ai 30.000 spettatori alle serate musicali.
Sabato: pop e crossover
- Annalisa
- Carl Brave
- Ditonellapiaga
- Frah Quintale
- Fulminacci
- Gaia
- Giorgia
- J-Ax
- Levante
- Noemi
- Paola Iezzi
- Pinguini Tattici Nucleari
- Sayf
- The Kolors
- Tommaso Paradiso
Domenica: serata rap e celebrazioni del genere
- One Two One Two Celebration, progetto con Radio m2o.
- Conduttore: Albertino.
- Artisti in scaletta: Ele A, Emis Killa, Ernia, Fabri Fibra, Frankie hi-nrg mc, Madame, Nayt, Neffa, Sottotono, Ty1.
Spettacoli nel Castello e appuntamenti con gli speaker
Il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco ha ospitato diversi eventi con grande affluenza. Lo spettacolo celebrativo di Linus ha fatto registrare il tutto esaurito.
- 50 Linetti: evento sold out con circa 2.000 spettatori.
- Capital Live: concerto gratuito che ha raccolto circa 2.000 persone.
- Speakers’ Corner: incontri con speaker amatissimi e pubblico numeroso.
Gli appuntamenti con i conduttori hanno richiamato un pubblico stimato in circa 7.000 persone. Tra i protagonisti delle conversazioni e degli incontri: Linus, Nicola Savino, Trio Medusa, Alessandro Cattelan, Fabio Volo, La Pina, Diego Passoni e La Vale.
Presenza digitale: visualizzazioni e pubblico raggiunto sui social
La componente social dell’evento ha registrato numeri rilevanti. Le prime cifre diffuse parlano di oltre 30 milioni di visualizzazioni sui canali ufficiali.
- Visualizzazioni complessive: oltre 30.000.000.
- Utenti raggiunti su Facebook, Instagram e TikTok: circa 6.000.000.
- Contenuti live e clip on demand hanno ampliato l’audience oltre la partecipazione fisica.
Dove va ora la manifestazione: il tour estivo Beach Like a Deejay
Dopo la tre giorni meneghina l’attenzione si sposta sulla versione estiva del format. Il tour Beach Like a Deejay toccherà diverse località balneari nel mese di luglio.
- Jesolo
- Viareggio
- Alghero
- Barletta
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.