Un nuovo tassello sembra essersi aggiunto al puzzle del live action di Naruto: la voce di un possibile interprete per uno dei personaggi più iconici della serie sta circolando con sempre maggiore insistenza.

Casting: Charles Melton in lizza per il ruolo di Kakashi

Secondo quanto riportato da Variety, l’attore Charles Melton sarebbe in trattative avanzate per vestire i panni di Kakashi Hatake. Il maestro del Team 7 resta celebre per il volto in parte celato e per il ruolo chiave nella saga di Masashi Kishimoto.

Il casting del film è ancora in corso a livello internazionale. Le ricerche per Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha e Sakura Haruno proseguono da settimane.

Lionsgate, contattata da Variety, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’indiscrezione.

Perché Melton è un candidato credibile

Negli ultimi anni Melton ha scalato l’attenzione del pubblico e della critica. Il suo nome torna spesso quando si cercano volti giovani e versatili per franchise importanti.

Charles Melton è in lizza per il ruolo di Kakashi nel live-action di Naruto.

Candidatura agli Emmy per la seconda stagione di Beef.

Ruolo apprezzato in May December, diretto da Todd Haynes.

Partecipazioni in serie e film come Riverdale, Warfare e Her Private Hell.

Questa traiettoria professionale rende Melton un nome ricorrente nelle trattative per grandi produzioni.

Regia e produttori: chi sta dietro il film

Alla regia è stato indicato Destin Daniel Cretton. Il regista ha costruito la sua carriera alternando titoli più intimi a progetti di grande richiamo commerciale. Tra i suoi lavori precedenti figurano Short Term 12, The Glass Castle, Just Mercy e il cinecomic Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli.

Destin Daniel Cretton è stato scelto come regista del progetto Naruto.

Team di produzione

Avi Arad, Ari Arad ed Emmy Yu per Arad Productions .

. Jeremy Latcham tra i produttori esecutivi.

Cretton produrrà anche tramite la sua casa, Hisako, con Jeyun Munford.

Dettagli sul progetto e precedenti tentativi

Il film rappresenta un nuovo tentativo di portare Naruto sul grande schermo con un approccio live action. Non è la prima volta che il franchise viene adattato per cinema: nel 2014 fu annunciato un progetto con Michael Gracey al timone, mai concretizzato.

Il progetto attuale punta a un cast internazionale e a produrre una versione fedele ma rinnovata dell’universo creato da Masashi Kishimoto.

Tempistiche e prossimi passi del casting

Le trattative per i ruoli principali sono in fase avanzata ma non definitive. Fonti vicine al casting parlano di colloqui e provini ancora aperti.

Verifica dei contratti per gli interpreti principali.

Annuncio ufficiale atteso solo dopo la conferma degli accordi.

Possibile avvio della produzione solo a seguito della chiusura del casting internazionale.

Impatto sulla comunità dei fan e aspettative

La notizia ha subito acceso discussioni tra gli appassionati della saga. Alcuni accolgono con favore la scelta di volti nuovi, altri chiedono fedeltà assoluta ai segni distintivi dei personaggi.

Il ruolo di Kakashi è particolarmente delicato. La maschera, la personalità e la storia del personaggio impongono scelte di casting e di trucco ben calibrate.

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