Quando il clima si fa più mite molti aprono scatole e cantine per ritrovare le amate BIRKENSTOCK. Ma stavolta il marchio tedesco non si limita alle ciabatte estive: ha pensato anche a chi vuole mantenere lo stesso comfort durante le stagioni fredde.
La cucitura che racconta il lavoro e diventa stile contemporaneo
Un dettaglio tecnico segna la svolta: la moc toe, la caratteristica cucitura a U sulla punta. Non è un semplice ornamento. Ha origini pratiche nella cultura workwear del primo Novecento, dove la scarpa doveva durare e sostenere chi lavorava in piedi.
BIRKENSTOCK riprende quel segno funzionale e lo trasforma in un elemento distintivo. Il risultato è una linea di calzature chiuse che conserva l’identità del brand, ma amplia il suo raggio d’azione oltre l’estate.
Tre nuovi modelli chiusi pensati per l’autunno e l’inverno
La collezione Moc Toe si articola su silhouette diverse. Ogni modello punta a un uso preciso, mantenendo il comfort tipico dell’azienda.
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Naples Wrapped — il ponte tra sabot e mocassino
È una via di mezzo tra sabot e mocassino, con una fascia trasversale che ricorda il penny loafer. Semi-aperta e facile da indossare, è pensata per chi non vuole rinunciare alla praticità.
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Utti Lace — minimalismo morbido
Caratterizzata da linee morbide e un’allacciatura discreta senza occhielli metallici. Ha un approccio quasi scultoreo, modellato sul piede per un look essenziale.
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Highwood Moc — urbana e robusta
La più strutturata delle tre. Presenta occhielli metallici e una suola massiccia. Ideale in ufficio e nelle giornate piovose grazie alla costruzione più solida.
Il plantare: il cuore della promessa di comfort
Al centro della proposta rimane il concetto che ha reso celebre il marchio: far camminare come se si fosse scalzi. Per i modelli chiusi, è stato sviluppato un plantare specifico.
Il nuovo plantare, chiamato DEEP BLUE FOOTBED, offre funzioni pensate per l’autunno e l’inverno:
- fodera in microfibra per regolare calore e umidità;
- strato in juta intrecciata per traspirazione e struttura;
- nucleo in sughero-EVA che stabilizza e distribuisce il peso.
Questi elementi combinati applicano lo stesso principio ortopedico storico del brand, ma adattato a una calzatura chiusa e più tecnica.
Dove cercare la nuova linea e come provarla
La collezione Moc Toe è già disponibile in negozi selezionati e sul sito ufficiale di BIRKENSTOCK. Chi vuole testare il comfort può verificare le taglie e i punti vendita autorizzati online.
Chi usa il marchio in estate sa quanto le sue calzature possano diventare insostituibili. Ora la prova sarà capire se lo stesso legame nascerà anche con i modelli pensati per le stagioni più fredde.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.