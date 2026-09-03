Quando il clima si fa più mite molti aprono scatole e cantine per ritrovare le amate BIRKENSTOCK. Ma stavolta il marchio tedesco non si limita alle ciabatte estive: ha pensato anche a chi vuole mantenere lo stesso comfort durante le stagioni fredde.

La cucitura che racconta il lavoro e diventa stile contemporaneo

Un dettaglio tecnico segna la svolta: la moc toe, la caratteristica cucitura a U sulla punta. Non è un semplice ornamento. Ha origini pratiche nella cultura workwear del primo Novecento, dove la scarpa doveva durare e sostenere chi lavorava in piedi.

BIRKENSTOCK riprende quel segno funzionale e lo trasforma in un elemento distintivo. Il risultato è una linea di calzature chiuse che conserva l’identità del brand, ma amplia il suo raggio d’azione oltre l’estate.

Tre nuovi modelli chiusi pensati per l’autunno e l’inverno

La collezione Moc Toe si articola su silhouette diverse. Ogni modello punta a un uso preciso, mantenendo il comfort tipico dell’azienda.

La nuova collezione Moc Toe unisce lo stile workwear al comfort invernale

Naples Wrapped — il ponte tra sabot e mocassino È una via di mezzo tra sabot e mocassino, con una fascia trasversale che ricorda il penny loafer. Semi-aperta e facile da indossare, è pensata per chi non vuole rinunciare alla praticità.

Utti Lace — minimalismo morbido Caratterizzata da linee morbide e un’allacciatura discreta senza occhielli metallici. Ha un approccio quasi scultoreo, modellato sul piede per un look essenziale.

Highwood Moc — urbana e robusta La più strutturata delle tre. Presenta occhielli metallici e una suola massiccia. Ideale in ufficio e nelle giornate piovose grazie alla costruzione più solida.

Il plantare: il cuore della promessa di comfort

Al centro della proposta rimane il concetto che ha reso celebre il marchio: far camminare come se si fosse scalzi. Per i modelli chiusi, è stato sviluppato un plantare specifico.

Il Deep Blue Footbed garantisce calore, traspirazione e stabilità

Il nuovo plantare, chiamato DEEP BLUE FOOTBED, offre funzioni pensate per l’autunno e l’inverno:

fodera in microfibra per regolare calore e umidità;

strato in juta intrecciata per traspirazione e struttura;

nucleo in sughero-EVA che stabilizza e distribuisce il peso.

Questi elementi combinati applicano lo stesso principio ortopedico storico del brand, ma adattato a una calzatura chiusa e più tecnica.

Dove cercare la nuova linea e come provarla

La collezione Moc Toe è già disponibile in negozi selezionati e sul sito ufficiale di BIRKENSTOCK. Chi vuole testare il comfort può verificare le taglie e i punti vendita autorizzati online.

Chi usa il marchio in estate sa quanto le sue calzature possano diventare insostituibili. Ora la prova sarà capire se lo stesso legame nascerà anche con i modelli pensati per le stagioni più fredde.

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