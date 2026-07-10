Tommaso Vulpio a OPS Festival 2026 al Carroponte di Milano: il cantautore di X Factor 2025

Milano si prepara a una serata pensata per i giovani: il 6 giugno 2026 il Kozel Carroponte ospita la quarta edizione di OPS – Official Party, il festival studentesco promosso da ScuolaZoo. Tra gli ospiti annunciati spicca il nome di Tommaso Vulpio, il cantautore già passato per il palco di X Factor 2025, pronto a portare la sua musica a migliaia di studenti.
Dettagli dell’evento: quando, dove e per chi
OPS – Official Party è pensato per ragazzi tra i 14 e i 21 anni. L’appuntamento è fissato per il 6 giugno 2026 al Kozel Carroponte di Milano. L’organizzazione è a cura di ScuolaZoo, realtà nota per eventi rivolti agli studenti.
- Data: 6 giugno 2026
- Luogo: Kozel Carroponte, Milano
- Target: ragazzi 14–21 anni
- Formato: festival studentesco con più ospiti e performance live
La manifestazione è tra le più grandi dedicate agli studenti in Italia. L’obiettivo è offrire musica dal vivo e un luogo di ritrovo per una generazione digitale ma affamata di esperienze reali.
Tommaso Vulpio: il giovane artista che arriva da X Factor
Tommaso Vulpio si presenta al pubblico di OPS dopo l’esperienza televisiva a X Factor 2025. La partecipazione al talent ha ampliato la sua visibilità, ma il suo percorso resta ancorato a scelte artistiche ben precise.
Per l’occasione il cantautore proporrà un set ridotto ma curato. Sul palco eseguirà cinque brani tratti dalla sua produzione. L’intento è creare un live diretto, capace di parlare ai ragazzi presenti.
- Numero di brani: cinque
- Formato: performance live essenziale
- Obiettivo: collegarsi con il pubblico studentesco
Un suono costruito con strumenti veri
Vulpio predilige un approccio che miscela elettronica e strumenti acustici. In studio lavora con il produttore per ottenere timbri organici e dettagli esecutivi riconoscibili.
Caratteristiche della produzione
- Uso di chitarra e pianoforte come elementi portanti
- Registrazioni dal vivo per catturare l’impronta dell’esecutore
- Texture acustiche integrate con parti elettroniche
La scelta punta a far percepire la mano dell’artista anche nei passaggi più lavorati. È una via che privilegia l’artigianalità rispetto alla produzione totalmente digitale.
Da chi prende ispirazione: riferimenti internazionali e italiani
Le fonti di ispirazione di Tommaso Vulpio spaziano dalla scena internazionale a quella italiana. Questi riferimenti aiutano a definire un’identità sonora riconoscibile.
- Billie Eilish — un nome che ha influenzato il suo modo di pensare il suono
- Lady Gaga — per l’estetica e l’ambizione artistica
- Giorgio Moroder — per le pulsazioni disco-elettroniche
- Depeche Mode — per il synth-pop dalle tinte scure
- Bluvertigo — punto di contatto con la sperimentazione italiana
Questi nomi non vengono copiati pedissequamente. Piuttosto, diventano punti di partenza per arrangiamenti personali e un approccio vocale intimo.
Testi e scrittura: appunti rubati alla città
I brani di Vulpio nascono spesso come note veloci tra i ritmi quotidiani. Molte idee arrivano in metropolitana o nei corridoi della scuola. Da quei frammenti prende forma una scrittura sincera.
Le parole cercano uno spazio fuori dal rumore dei social. Sono riflessioni personali, domande e sensazioni che l’artista trasforma in canzone.
- Origine: appunti e pensieri “on the go”
- Tono: diretto, intimo, adatto a un pubblico giovane
- Funzione: raccontare emozioni che spesso restano inascoltate online
Questo tipo di scrittura rende la sua proposta musicale affine all’atmosfera di OPS – Official Party. Il festival cerca proprio una connessione autentica con il pubblico studentesco.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.