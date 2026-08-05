Tim Summer Hits 2026: cast, date e cantanti di tutte le puntate

La rassegna estiva musicale TIM Summer Hits 2026 anima le serate della Rai con quattro eventi registrati in Piazza del Popolo a Roma. Condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, lo show ripropone le hit dell’estate e performance dei protagonisti della musica italiana.
Aggiornamento: 30 luglio 2026. Inserito il cast completo della quarta puntata, in onda venerdì 31 luglio su Rai 1.
Programmazione in tv e piattaforme: date e prime serate
Le quattro puntate vanno in onda in prima serata su Rai 1. Lo show è trasmesso anche su Rai Radio2 e disponibile on demand su RaiPlay.
|Data
|Programma
|17 luglio 2026
|Prima puntata
|21 luglio 2026
|Seconda puntata
|24 luglio 2026
|Terza puntata
|31 luglio 2026
|Quarta puntata
|7 agosto 2026
|TIM Summer Hits Remix
Cast per serata: chi sale sul palco in ogni puntata
Ogni puntata mette insieme diversi artisti. Qui trovi la lista degli interpreti annunciati per le singole serate trasmesse.
Prima puntata (in onda 17 luglio) – registrazione del 21 giugno
- Aiello
- Annalisa
- Arisa
- Bambole di Pezza
- Cristiano Malgioglio
- Ditonellapiaga
- Eddie Brock
- Emma
- Frah Quintale
- Fulminacci
- Il Tre
- Lorenzo Salvetti
- Maria Antonietta & Colombre
- Michele Bravi
- Rkomi
- Tormento
- Angelina Mango e Marco Mengoni (ospiti a sorpresa)
Seconda puntata (in onda 21 luglio) – registrazione del 22 giugno
- Achille Lauro
- Alex Britti
- Benji & Fede
- Cristiano Malgioglio
- Elettra Lamborghini
- Emma
- Ernia
- Francesco Gabbani
- J-Ax
- LDA & Aka 7even
- Negramaro
- Nicolò Filippucci
- Noemi
- Paola Iezzi
- Raf
- Rkomi
- Rocco Hunt
- Sayf
- Tormento
- Tredici Pietro
Terza puntata (in onda 24 luglio) – registrazione del 23 giugno
- Angelina Mango e Marco Mengoni
- Annalisa
- Arisa
- Bambole di Pezza
- Clara e Sangiovanni
- Clementino
- Emis Killa
- Emma e Fabri Fibra
- Fabrizio Moro
- Francesca Michielin
- Fred De Palma
- Fulminacci
- Malika Ayane
- Marco Masini
- Merk & Kremont
- Michele Bravi
- Mr.Rain
- Nayt
- Pinguini Tattici Nucleari
- Samurai Jay
- Sarah Toscano
- Serena Brancale
- Levante e Delia
- The Kolors
- Tommaso Paradiso
Quarta puntata (in onda 31 luglio) – registrazione del 24 giugno
- Aiello
- Angelica Bove
- Baby K
- Chiello
- Eddie Brock
- Ermal Meta
- Frah Quintale
- Francesco Renga & Giusy Ferreri
- Gaia
- Gio Evan
- Il Tre
- Irama
- Leo Gassmann
- Levante
- Lorenzo Salvetti
- Mara Sattei & Enrico Nigiotti
- Maria Antonietta & Colombre
- Orietta Berti & Il Rosso
- Paola Turci
- Sal Da Vinci
- Settembre
- TrigNO
- Welo & Anna Tatangelo
Dove e come sono state registrate le serate a Roma
Le registrazioni hanno avuto luogo in Piazza del Popolo, su quattro serate consecutive. L’ingresso al pubblico è stato gratuito.
|Data registrazione
|Serata
|21 giugno 2026
|Prima serata di registrazione
|22 giugno 2026
|Seconda serata di registrazione
|23 giugno 2026
|Terza serata di registrazione
|24 giugno 2026
|Quarta serata di registrazione
L’accesso pubblico è stato consentito dalle ore 20:00, fino al raggiungimento della capienza.
Conduzione, ospiti e collegamenti radiofonici
Alla guida della manifestazione ci sono Carlo Conti e Andrea Delogu. Durante le puntate sono previste micro-incursioni a cura di Federico Basso e Cristiano Militello.
- Nicol Angelozzi cura i collegamenti radio dal backstage.
- Le serate sono pensate anche per l’ascolto su Rai Radio2.
Scalette e approfondimenti sulle canzoni eseguite
Per ogni puntata è prevista la pubblicazione di una scaletta dettagliata con le canzoni proposte. Gli aggiornamenti vengono inseriti dopo la messa in onda.
- Prima puntata (17 luglio): scaletta completa pubblicata.
- Seconda puntata (21 luglio): scaletta in aggiornamento in diretta.
- Le scalette della terza e quarta serata saranno aggiunte dopo la trasmissione.
Edizione 2026: numeri e note sul cast
L’evento raccoglie oltre 80 artisti tra interpreti e collaborazioni. I nomi annunciati possono subire modifiche rispetto al programma iniziale.
- Ogni puntata propone una selezione delle esibizioni registrate nelle quattro serate.
- Lo speciale TIM Summer Hits Remix del 7 agosto riunisce i momenti più significativi.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.