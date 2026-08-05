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Tim Summer Hits 2026: cast, date e cantanti di tutte le puntate

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Di : Enrico Valiani

TIM Summer Hits 2026: cast, date e cantanti di tutte le puntate
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La rassegna estiva musicale TIM Summer Hits 2026 anima le serate della Rai con quattro eventi registrati in Piazza del Popolo a Roma. Condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, lo show ripropone le hit dell’estate e performance dei protagonisti della musica italiana.

Aggiornamento: 30 luglio 2026. Inserito il cast completo della quarta puntata, in onda venerdì 31 luglio su Rai 1.

Programmazione in tv e piattaforme: date e prime serate

Le quattro puntate vanno in onda in prima serata su Rai 1. Lo show è trasmesso anche su Rai Radio2 e disponibile on demand su RaiPlay.

Data Programma
17 luglio 2026 Prima puntata
21 luglio 2026 Seconda puntata
24 luglio 2026 Terza puntata
31 luglio 2026 Quarta puntata
7 agosto 2026 TIM Summer Hits Remix

Cast per serata: chi sale sul palco in ogni puntata

Ogni puntata mette insieme diversi artisti. Qui trovi la lista degli interpreti annunciati per le singole serate trasmesse.

Prima puntata (in onda 17 luglio) – registrazione del 21 giugno

  • Aiello

  • Annalisa

  • Arisa

  • Bambole di Pezza

  • Cristiano Malgioglio

  • Ditonellapiaga

  • Eddie Brock

  • Emma

  • Frah Quintale

  • Fulminacci

  • Il Tre

  • Lorenzo Salvetti

  • Maria Antonietta & Colombre

  • Michele Bravi

  • Rkomi

  • Tormento

  • Angelina Mango e Marco Mengoni (ospiti a sorpresa)

Seconda puntata (in onda 21 luglio) – registrazione del 22 giugno

  • Achille Lauro

  • Alex Britti

  • Benji & Fede

  • Cristiano Malgioglio

  • Elettra Lamborghini

  • Emma

  • Ernia

  • Francesco Gabbani

  • J-Ax

  • LDA & Aka 7even

  • Negramaro

  • Nicolò Filippucci

  • Noemi

  • Paola Iezzi

  • Raf

  • Rkomi

  • Rocco Hunt

  • Sayf

  • Tormento

  • Tredici Pietro

Terza puntata (in onda 24 luglio) – registrazione del 23 giugno

  • Angelina Mango e Marco Mengoni

  • Annalisa

  • Arisa

  • Bambole di Pezza

  • Clara e Sangiovanni

  • Clementino

  • Emis Killa

  • Emma e Fabri Fibra

  • Fabrizio Moro

  • Francesca Michielin

  • Fred De Palma

  • Fulminacci

  • Malika Ayane

  • Marco Masini

  • Merk & Kremont

  • Michele Bravi

  • Mr.Rain

  • Nayt

  • Pinguini Tattici Nucleari

  • Samurai Jay

  • Sarah Toscano

  • Serena Brancale

  • Levante e Delia

  • The Kolors

  • Tommaso Paradiso

Quarta puntata (in onda 31 luglio) – registrazione del 24 giugno

  • Aiello

  • Angelica Bove

  • Baby K

  • Chiello

  • Eddie Brock

  • Ermal Meta

  • Frah Quintale

  • Francesco Renga & Giusy Ferreri

  • Gaia

  • Gio Evan

  • Il Tre

  • Irama

  • Leo Gassmann

  • Levante

  • Lorenzo Salvetti

  • Mara Sattei & Enrico Nigiotti

  • Maria Antonietta & Colombre

  • Orietta Berti & Il Rosso

  • Paola Turci

  • Sal Da Vinci

  • Settembre

  • TrigNO

  • Welo & Anna Tatangelo

Dove e come sono state registrate le serate a Roma

Le registrazioni hanno avuto luogo in Piazza del Popolo, su quattro serate consecutive. L’ingresso al pubblico è stato gratuito.

Data registrazione Serata
21 giugno 2026 Prima serata di registrazione
22 giugno 2026 Seconda serata di registrazione
23 giugno 2026 Terza serata di registrazione
24 giugno 2026 Quarta serata di registrazione

L’accesso pubblico è stato consentito dalle ore 20:00, fino al raggiungimento della capienza.

Conduzione, ospiti e collegamenti radiofonici

Alla guida della manifestazione ci sono Carlo Conti e Andrea Delogu. Durante le puntate sono previste micro-incursioni a cura di Federico Basso e Cristiano Militello.

  • Nicol Angelozzi cura i collegamenti radio dal backstage.

  • Le serate sono pensate anche per l’ascolto su Rai Radio2.

Scalette e approfondimenti sulle canzoni eseguite

Per ogni puntata è prevista la pubblicazione di una scaletta dettagliata con le canzoni proposte. Gli aggiornamenti vengono inseriti dopo la messa in onda.

  • Prima puntata (17 luglio): scaletta completa pubblicata.

  • Seconda puntata (21 luglio): scaletta in aggiornamento in diretta.

  • Le scalette della terza e quarta serata saranno aggiunte dopo la trasmissione.

Edizione 2026: numeri e note sul cast

L’evento raccoglie oltre 80 artisti tra interpreti e collaborazioni. I nomi annunciati possono subire modifiche rispetto al programma iniziale.

  • Ogni puntata propone una selezione delle esibizioni registrate nelle quattro serate.

  • Lo speciale TIM Summer Hits Remix del 7 agosto riunisce i momenti più significativi.

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