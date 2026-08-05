Tim Summer Hits 2026: cast, date e cantanti di tutte le puntate

La rassegna estiva musicale TIM Summer Hits 2026 anima le serate della Rai con quattro eventi registrati in Piazza del Popolo a Roma. Condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, lo show ripropone le hit dell’estate e performance dei protagonisti della musica italiana.

Aggiornamento: 30 luglio 2026. Inserito il cast completo della quarta puntata, in onda venerdì 31 luglio su Rai 1.

Programmazione in tv e piattaforme: date e prime serate

Le quattro puntate vanno in onda in prima serata su Rai 1. Lo show è trasmesso anche su Rai Radio2 e disponibile on demand su RaiPlay.

Data Programma 17 luglio 2026 Prima puntata 21 luglio 2026 Seconda puntata 24 luglio 2026 Terza puntata 31 luglio 2026 Quarta puntata 7 agosto 2026 TIM Summer Hits Remix

Cast per serata: chi sale sul palco in ogni puntata

Ogni puntata mette insieme diversi artisti. Qui trovi la lista degli interpreti annunciati per le singole serate trasmesse.

Prima puntata (in onda 17 luglio) – registrazione del 21 giugno

Aiello

Annalisa

Arisa

Bambole di Pezza

Cristiano Malgioglio

Ditonellapiaga

Eddie Brock

Emma

Frah Quintale

Fulminacci

Il Tre

Lorenzo Salvetti

Maria Antonietta & Colombre

Michele Bravi

Rkomi

Tormento

Angelina Mango e Marco Mengoni (ospiti a sorpresa)

Seconda puntata (in onda 21 luglio) – registrazione del 22 giugno

Achille Lauro

Alex Britti

Benji & Fede

Cristiano Malgioglio

Elettra Lamborghini

Emma

Ernia

Francesco Gabbani

J-Ax

LDA & Aka 7even

Negramaro

Nicolò Filippucci

Noemi

Paola Iezzi

Raf

Rkomi

Rocco Hunt

Sayf

Tormento

Tredici Pietro

Terza puntata (in onda 24 luglio) – registrazione del 23 giugno

Angelina Mango e Marco Mengoni

Annalisa

Arisa

Bambole di Pezza

Clara e Sangiovanni

Clementino

Emis Killa

Emma e Fabri Fibra

Fabrizio Moro

Francesca Michielin

Fred De Palma

Fulminacci

Malika Ayane

Marco Masini

Merk & Kremont

Michele Bravi

Mr.Rain

Nayt

Pinguini Tattici Nucleari

Samurai Jay

Sarah Toscano

Serena Brancale

Levante e Delia

The Kolors

Tommaso Paradiso

Quarta puntata (in onda 31 luglio) – registrazione del 24 giugno

Aiello

Angelica Bove

Baby K

Chiello

Eddie Brock

Ermal Meta

Frah Quintale

Francesco Renga & Giusy Ferreri

Gaia

Gio Evan

Il Tre

Irama

Leo Gassmann

Levante

Lorenzo Salvetti

Mara Sattei & Enrico Nigiotti

Maria Antonietta & Colombre

Orietta Berti & Il Rosso

Paola Turci

Sal Da Vinci

Settembre

TrigNO

Welo & Anna Tatangelo

Dove e come sono state registrate le serate a Roma

Le registrazioni hanno avuto luogo in Piazza del Popolo, su quattro serate consecutive. L’ingresso al pubblico è stato gratuito.

Data registrazione Serata 21 giugno 2026 Prima serata di registrazione 22 giugno 2026 Seconda serata di registrazione 23 giugno 2026 Terza serata di registrazione 24 giugno 2026 Quarta serata di registrazione

L’accesso pubblico è stato consentito dalle ore 20:00, fino al raggiungimento della capienza.

Conduzione, ospiti e collegamenti radiofonici

Alla guida della manifestazione ci sono Carlo Conti e Andrea Delogu. Durante le puntate sono previste micro-incursioni a cura di Federico Basso e Cristiano Militello.

Nicol Angelozzi cura i collegamenti radio dal backstage.

cura i collegamenti radio dal backstage. Le serate sono pensate anche per l’ascolto su Rai Radio2.

Scalette e approfondimenti sulle canzoni eseguite

Per ogni puntata è prevista la pubblicazione di una scaletta dettagliata con le canzoni proposte. Gli aggiornamenti vengono inseriti dopo la messa in onda.

Prima puntata (17 luglio) : scaletta completa pubblicata.

: scaletta completa pubblicata. Seconda puntata (21 luglio) : scaletta in aggiornamento in diretta.

: scaletta in aggiornamento in diretta. Le scalette della terza e quarta serata saranno aggiunte dopo la trasmissione.

Edizione 2026: numeri e note sul cast

L’evento raccoglie oltre 80 artisti tra interpreti e collaborazioni. I nomi annunciati possono subire modifiche rispetto al programma iniziale.

Ogni puntata propone una selezione delle esibizioni registrate nelle quattro serate.

Lo speciale TIM Summer Hits Remix del 7 agosto riunisce i momenti più significativi.

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