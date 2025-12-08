X Factor 2025: nuova edizione al via con conferme dei giudici e grandi novità

Parte la nuova edizione di X Factor con un cambio al tavolo dei giudici e l’obiettivo di portare la finale in una delle piazze più iconiche d’Italia. L’attenzione è tutta su nuovo equilibrio tra esperienza e sperimentazione, con nomi noti al pubblico e regole che promettono colpi di scena.

Un nuovo quarto giudice: l’arrivo di Francesco Gabbani

La giuria di X Factor 2025 si rinnova senza stravolgere l’anima del programma. Al fianco di Giorgia, confermata alla conduzione, siederanno come giudici Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro. La novità più importante è però l’ingresso di Francesco Gabbani, chiamato a sostituire Manuel Agnelli.

Gabbani porta con sé esperienza da palco e sensibilità per il racconto melodico. Il suo ruolo sarà quello di mentore e selezionatore, insieme agli altri tre, per guidare i concorrenti verso la costruzione di una proposta artistica unica.

Il percorso del talent: fasi, regole e dinamiche

L’edizione segue un percorso articolato che parte dalle selezioni e arriva ai live in diretta. Ogni tappa è pensata per scolpire il percorso artistico dei concorrenti.

Le tappe principali

Auditions : la fase iniziale dove i talenti devono convincere la giuria.

: la fase iniziale dove i talenti devono convincere la giuria. Bootcamp : due serate decisive per ridurre ulteriormente i partecipanti.

: due serate decisive per ridurre ulteriormente i partecipanti. Last Call : selezione finale con le celebri sedie e gli switch.

: selezione finale con le celebri sedie e gli switch. Live Show : trepidanti serate in diretta dal palco.

: trepidanti serate in diretta dal palco. Finale in piazza: evento conclusivo live nella città scelta.

Durante le Auditions i concorrenti cercano di ottenere il consenso dei giudici per proseguire. Al termine di questa prima fase, il confronto si fa più serrato. Al Bootcamp il tavolo decide all’unanimità chi accedere alla fase successiva.

Le novità che possono cambiare il destino dei partecipanti

Tra le innovazioni 2025 figurano meccanismi pensati per aumentare tensione e spettacolo. Alcuni strumenti possono ribaltare i verdetti inaspettatamente.

X Pass : l’arma segreta che permette a un giudice di portare avanti un artista anche contro il giudizio generale.

: l’arma segreta che permette a un giudice di portare avanti un artista anche contro il giudizio generale. Confronti e decisioni sospese: scenari dove i giudici possono rimandare il verdetto.

Switch e sedie: ritorno di elementi iconici durante le Last Call.

Al termine delle Last Call ogni giudice si troverà con una squadra definitiva di tre artisti. Queste formazioni saranno il cuore dei Live Show, eventi trasmessi in diretta che valuteranno progresso e capacità sceniche dei concorrenti.

Dove e quando seguire X Factor 2025 in TV e in streaming

La nuova stagione esordisce giovedì 11 settembre. Si tratta di uno Sky Original prodotto da Fremantle.

Debutto: giovedì 11 settembre su Sky e in streaming su NOW .

e in streaming su . Replica in chiaro: da martedì 16 settembre su TV8 alle 21:30.

alle 21:30. I Live Show andranno in diretta dal Teatro Repower di Milano .

di . Finalissima: il 4 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli.

Cosa aspettarsi dalla nuova stagione

La formula punta a equilibrare talento pop e sperimentazione urbana. I giudici sono scelti per offrire visioni diverse e complementari.

La conduzione di Giorgia garantisce continuità. L’innesto di Francesco Gabbani aggiunge una prospettiva vocale melodica. Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro porteranno esperienza, incisività e rischio creativo.

Elementi su cui puntare

Originalità delle proposte artistiche.

Capacità di raccontare una storia sul palco.

Reazioni del pubblico durante i Live Show.

Per leggere le dichiarazioni rilasciate alla presentazione della stagione, compresa la voce della conduttrice e quella dei giudici, segui gli approfondimenti e le interviste della programmazione ufficiale.

