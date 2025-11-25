Robin nel DCU: foto dal set di Clayface anticipano l’arrivo di Dick Grayson

Una foto scattata sul set ha acceso le conversazioni tra i fan del DCU: nel backstage di Clayface è apparso un poster che richiama i Flying Graysons, elemento che riapre il dibattito su un possibile esordio di Robin nell’universo condiviso. Tra atmosfere horror e riferimenti ai personaggi di Batman, il film guidato da Tom Rhys Harries si prepara a trasformare un villain classico in un progetto visivamente aggressivo.

Il poster che fa discutere: cosa mostra lo scatto dal set

Un’immagine trapelata sui social ritrae un manifesto circense con il nome Flying Graysons. Questo dettaglio ha subito fatto pensare a Dick Grayson, il giovane trapezista destinato a diventare Robin. I leak hanno scatenato teorie.

Alcuni vedono il poster come prova che il personaggio sarà introdotto nel film.

Altri lo interpretano come un semplice Easter Egg per gli appassionati dei fumetti.

per gli appassionati dei fumetti. Non mancano confronti con altri riferimenti emersi dai set, legati a Joker e Pinguino.

La foto è stata condivisa in rete da account dedicati al DCU e ha ottenuto ampia diffusione. La natura del leak obbliga però alla prudenza: immagini rubate non sempre riflettono il montaggio finale.

Chi sono i Flying Graysons e perché contano per Robin

I Flying Graysons sono una famiglia di acrobati da circo. Nei fumetti la tragedia che li colpisce segna il destino di Dick Grayson. Il ragazzo viene accolto da Bruce Wayne e diventa il primo partner di Batman.

Origine classica: perdita dei genitori in esibizione.

Evoluzione: Dick cresce e si afferma come Nightwing.

Versioni sullo schermo: molte e diverse, dalla serie anni ’60 alle serie streaming.

Introdurre questo pezzo di storia in Clayface vorrebbe dire avviare una linea narrativa collegata a Batman. Resta da vedere se il film affronterà la trama in modo diretto o la userà solo come richiamo simbolico.

Che tipo di film sarà Clayface: regia, sceneggiatura e tono

Clayface nasce come reinterpretazione horror del noto antagonista di Gotham. Il progetto è affidato a James Watkins e alla penna di Mike Flanagan, noto per il suo approccio al brivido psicologico.

Il concept e gli elementi chiave

Genere: thriller con forti tinte di body horror .

. Protagonista: un attore in declino che cerca di ritrovare la fama con mezzi estremi.

Incidente scatenante: una sostanza sperimentale che altera il corpo e la mente.

I DC Studios descrivono il film come cupo e disturbante. L’idea è mischiare i codici del cinecomic con scene più viscerali, puntando su un impatto visivo marcato.

Tom Rhys Harries e il cast: chi è il volto scelto

Il protagonista è Tom Rhys Harries, un attore gallese salito negli ultimi anni nelle grazie della critica. Le sue audizioni hanno convinto i vertici dei DC Studios.

Presenze note: film e serie britanniche che ne hanno mostrato versatilità.

Perché è stato scelto: capacità di interpretare ruoli intensi e fisici.

Botta e risposta creativo: attenzione di James Gunn e Matt Reeves al casting.

Il ruolo offre a Harries l’opportunità di emergere come uno dei nuovi volti del franchise e di misurarsi con scene complesse dal punto di vista tecnico ed emotivo.

Impatto sul DCU e possibili sviluppi futuri

L’apparizione dei Flying Graysons nel set non è solo un dettaglio estetico. Segnala che i DC Studios stanno pensando a trame incrociate e a lungo termine per la loro continuity.

Ci sono diversi scenari possibili:

Un’introduzione diretta di Dick Grayson già in Clayface. Un semplice omaggio che prepara il terreno per film successivi. Un collegamento che verrà sviluppato tramite altre uscite o serie TV.

Il film è atteso a settembre 2026, con data fissata al 9 settembre 2026. Nel frattempo, ogni immagine dal set viene analizzata per trovare indizi su come i singoli film possano intrecciarsi nel nuovo universo condiviso.

