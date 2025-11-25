Newsletter

Robin nel DCU: foto dal set di Clayface anticipano l’arrivo di Dick Grayson

Aggiornato il :

|

Di : Martina Fabbri

Robin debutta nel DCU? La foto dal set di Clayface anticipa l’arrivo di Dick Grayson
Una foto scattata sul set ha acceso le conversazioni tra i fan del DCU: nel backstage di Clayface è apparso un poster che richiama i Flying Graysons, elemento che riapre il dibattito su un possibile esordio di Robin nell’universo condiviso. Tra atmosfere horror e riferimenti ai personaggi di Batman, il film guidato da Tom Rhys Harries si prepara a trasformare un villain classico in un progetto visivamente aggressivo.

Il poster che fa discutere: cosa mostra lo scatto dal set

Un’immagine trapelata sui social ritrae un manifesto circense con il nome Flying Graysons. Questo dettaglio ha subito fatto pensare a Dick Grayson, il giovane trapezista destinato a diventare Robin. I leak hanno scatenato teorie.

  • Alcuni vedono il poster come prova che il personaggio sarà introdotto nel film.

  • Altri lo interpretano come un semplice Easter Egg per gli appassionati dei fumetti.

  • Non mancano confronti con altri riferimenti emersi dai set, legati a Joker e Pinguino.

La foto è stata condivisa in rete da account dedicati al DCU e ha ottenuto ampia diffusione. La natura del leak obbliga però alla prudenza: immagini rubate non sempre riflettono il montaggio finale.

Chi sono i Flying Graysons e perché contano per Robin

I Flying Graysons sono una famiglia di acrobati da circo. Nei fumetti la tragedia che li colpisce segna il destino di Dick Grayson. Il ragazzo viene accolto da Bruce Wayne e diventa il primo partner di Batman.

  • Origine classica: perdita dei genitori in esibizione.

  • Evoluzione: Dick cresce e si afferma come Nightwing.

  • Versioni sullo schermo: molte e diverse, dalla serie anni ’60 alle serie streaming.

Introdurre questo pezzo di storia in Clayface vorrebbe dire avviare una linea narrativa collegata a Batman. Resta da vedere se il film affronterà la trama in modo diretto o la userà solo come richiamo simbolico.

Che tipo di film sarà Clayface: regia, sceneggiatura e tono

Clayface nasce come reinterpretazione horror del noto antagonista di Gotham. Il progetto è affidato a James Watkins e alla penna di Mike Flanagan, noto per il suo approccio al brivido psicologico.

Il concept e gli elementi chiave

  • Genere: thriller con forti tinte di body horror.

  • Protagonista: un attore in declino che cerca di ritrovare la fama con mezzi estremi.

  • Incidente scatenante: una sostanza sperimentale che altera il corpo e la mente.

I DC Studios descrivono il film come cupo e disturbante. L’idea è mischiare i codici del cinecomic con scene più viscerali, puntando su un impatto visivo marcato.

Tom Rhys Harries e il cast: chi è il volto scelto

Il protagonista è Tom Rhys Harries, un attore gallese salito negli ultimi anni nelle grazie della critica. Le sue audizioni hanno convinto i vertici dei DC Studios.

  • Presenze note: film e serie britanniche che ne hanno mostrato versatilità.

  • Perché è stato scelto: capacità di interpretare ruoli intensi e fisici.

  • Botta e risposta creativo: attenzione di James Gunn e Matt Reeves al casting.

Il ruolo offre a Harries l’opportunità di emergere come uno dei nuovi volti del franchise e di misurarsi con scene complesse dal punto di vista tecnico ed emotivo.

Impatto sul DCU e possibili sviluppi futuri

L’apparizione dei Flying Graysons nel set non è solo un dettaglio estetico. Segnala che i DC Studios stanno pensando a trame incrociate e a lungo termine per la loro continuity.

Ci sono diversi scenari possibili:

  1. Un’introduzione diretta di Dick Grayson già in Clayface.

  2. Un semplice omaggio che prepara il terreno per film successivi.

  3. Un collegamento che verrà sviluppato tramite altre uscite o serie TV.

Il film è atteso a settembre 2026, con data fissata al 9 settembre 2026. Nel frattempo, ogni immagine dal set viene analizzata per trovare indizi su come i singoli film possano intrecciarsi nel nuovo universo condiviso.

