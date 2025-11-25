Robin nel DCU: foto dal set di Clayface anticipano l’arrivo di Dick Grayson

Una foto scattata sul set ha acceso le conversazioni tra i fan del DCU: nel backstage di Clayface è apparso un poster che richiama i Flying Graysons, elemento che riapre il dibattito su un possibile esordio di Robin nell’universo condiviso. Tra atmosfere horror e riferimenti ai personaggi di Batman, il film guidato da Tom Rhys Harries si prepara a trasformare un villain classico in un progetto visivamente aggressivo.
Il poster che fa discutere: cosa mostra lo scatto dal set
Un’immagine trapelata sui social ritrae un manifesto circense con il nome Flying Graysons. Questo dettaglio ha subito fatto pensare a Dick Grayson, il giovane trapezista destinato a diventare Robin. I leak hanno scatenato teorie.
- Alcuni vedono il poster come prova che il personaggio sarà introdotto nel film.
- Altri lo interpretano come un semplice Easter Egg per gli appassionati dei fumetti.
- Non mancano confronti con altri riferimenti emersi dai set, legati a Joker e Pinguino.
La foto è stata condivisa in rete da account dedicati al DCU e ha ottenuto ampia diffusione. La natura del leak obbliga però alla prudenza: immagini rubate non sempre riflettono il montaggio finale.
Chi sono i Flying Graysons e perché contano per Robin
I Flying Graysons sono una famiglia di acrobati da circo. Nei fumetti la tragedia che li colpisce segna il destino di Dick Grayson. Il ragazzo viene accolto da Bruce Wayne e diventa il primo partner di Batman.
- Origine classica: perdita dei genitori in esibizione.
- Evoluzione: Dick cresce e si afferma come Nightwing.
- Versioni sullo schermo: molte e diverse, dalla serie anni ’60 alle serie streaming.
Introdurre questo pezzo di storia in Clayface vorrebbe dire avviare una linea narrativa collegata a Batman. Resta da vedere se il film affronterà la trama in modo diretto o la userà solo come richiamo simbolico.
Che tipo di film sarà Clayface: regia, sceneggiatura e tono
Clayface nasce come reinterpretazione horror del noto antagonista di Gotham. Il progetto è affidato a James Watkins e alla penna di Mike Flanagan, noto per il suo approccio al brivido psicologico.
Il concept e gli elementi chiave
- Genere: thriller con forti tinte di body horror.
- Protagonista: un attore in declino che cerca di ritrovare la fama con mezzi estremi.
- Incidente scatenante: una sostanza sperimentale che altera il corpo e la mente.
I DC Studios descrivono il film come cupo e disturbante. L’idea è mischiare i codici del cinecomic con scene più viscerali, puntando su un impatto visivo marcato.
Tom Rhys Harries e il cast: chi è il volto scelto
Il protagonista è Tom Rhys Harries, un attore gallese salito negli ultimi anni nelle grazie della critica. Le sue audizioni hanno convinto i vertici dei DC Studios.
- Presenze note: film e serie britanniche che ne hanno mostrato versatilità.
- Perché è stato scelto: capacità di interpretare ruoli intensi e fisici.
- Botta e risposta creativo: attenzione di James Gunn e Matt Reeves al casting.
Il ruolo offre a Harries l’opportunità di emergere come uno dei nuovi volti del franchise e di misurarsi con scene complesse dal punto di vista tecnico ed emotivo.
Impatto sul DCU e possibili sviluppi futuri
L’apparizione dei Flying Graysons nel set non è solo un dettaglio estetico. Segnala che i DC Studios stanno pensando a trame incrociate e a lungo termine per la loro continuity.
Ci sono diversi scenari possibili:
- Un’introduzione diretta di Dick Grayson già in Clayface.
- Un semplice omaggio che prepara il terreno per film successivi.
- Un collegamento che verrà sviluppato tramite altre uscite o serie TV.
Il film è atteso a settembre 2026, con data fissata al 9 settembre 2026. Nel frattempo, ogni immagine dal set viene analizzata per trovare indizi su come i singoli film possano intrecciarsi nel nuovo universo condiviso.
