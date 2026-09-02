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God of War: Dave Bautista sarà Kratos nella serie tv di Prime Video

Aggiornato il :

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Di : Martina Fabbri

Guerriero muscoloso con ascia in paesaggio nordico innevato e montagnoso
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Dave Bautista è stato scelto per interpretare Kratos nella serie live action di God of War prodotta da Prime Video. La notizia arriva dopo settimane di voci e segna il ritorno al set dopo lo stop imposto da un grave infortunio al precedente protagonista.

La conferma ufficiale e perché Bautista

Il passaggio di testimone diventa realtà. Dave Bautista, noto per i ruoli in Guardiani della Galassia e Dune, sostituisce Ryan Hurst. Hurst aveva dovuto lasciare la produzione per una lesione al bicipite.

La scelta non sorprende gli osservatori. Bautista possiede una presenza fisica e scenica vicina all’immagine del protagonista del franchise PlayStation. Questo ha reso più rapido il ritorno alle riprese, senza bisogno di lunga preparazione atletica.

Riprese, location e tempi di produzione

Le troupe torneranno in azione a breve. Le riprese sono previste a Vancouver nelle prossime settimane. Le scene già girate con Hurst verranno rigirate per mantenere coerenza visiva e narrativa.

Set di produzione cinematografica con attrezzature e troupe al lavoro
Le riprese della serie inizieranno nelle prossime settimane a Vancouver.

  • Data stimata: riprese in avvio nelle settimane successive all’annuncio.

  • Location principale: Vancouver, Canada.

  • Team produttivo: Amazon MGM Studios e Sony guidano il progetto.

Il progetto: due stagioni e l’ambientazione nordica

Prime Video ha ordinato due stagioni della serie, da girare consecutivamente. L’adattamento unisce i contenuti dei capitoli più recenti della saga videoludica.

Guerrieri e divinità norrene in battaglia mitologica epica
La serie adatterà i capitoli più recenti della saga videoludica con ambientazione nordica.

La trama si concentra su Kratos lontano dalla Grecia. Ora vive nelle terre nordiche con il figlio Atreus. Il viaggio della coppia nasce dall’ultimo desiderio di Faye.

Nel corso dell’avventura Kratos affronta gli dèi norreni e lotta per diventare un padre migliore. Atreus, a sua volta, prova a insegnargli cosa significhi essere umano.

Cast annunciato e personaggi principali

Al fianco di Bautista restano figure già confermate. Qui i nomi principali e i ruoli previsti:

  • Callum Vinson — Atreus

  • Max Parker — Heimdall

  • Ólafur Darri Ólafsson — Thor

  • Mandy Patinkin — Odino

  • Alastair Duncan — Mimir

  • Danny Woodburn e Jeff Gulka — i fratelli Brok e Sindri

  • Ed Skrein — Baldur

Chi dirige e chi scrive: il team creativo

La serie è guidata dallo showrunner Ronald D. Moore, autore noto per Battlestar Galactica e Outlander. Moore è anche produttore esecutivo.

I primi episodi saranno diretti da Frederick E.O. Toye. Il progetto mira a bilanciare fedeltà al materiale originale e linguaggio televisivo.

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