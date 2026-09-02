Dave Bautista è stato scelto per interpretare Kratos nella serie live action di God of War prodotta da Prime Video. La notizia arriva dopo settimane di voci e segna il ritorno al set dopo lo stop imposto da un grave infortunio al precedente protagonista.
La conferma ufficiale e perché Bautista
Il passaggio di testimone diventa realtà. Dave Bautista, noto per i ruoli in Guardiani della Galassia e Dune, sostituisce Ryan Hurst. Hurst aveva dovuto lasciare la produzione per una lesione al bicipite.
La scelta non sorprende gli osservatori. Bautista possiede una presenza fisica e scenica vicina all’immagine del protagonista del franchise PlayStation. Questo ha reso più rapido il ritorno alle riprese, senza bisogno di lunga preparazione atletica.
Riprese, location e tempi di produzione
Le troupe torneranno in azione a breve. Le riprese sono previste a Vancouver nelle prossime settimane. Le scene già girate con Hurst verranno rigirate per mantenere coerenza visiva e narrativa.
- Data stimata: riprese in avvio nelle settimane successive all’annuncio.
- Location principale: Vancouver, Canada.
- Team produttivo: Amazon MGM Studios e Sony guidano il progetto.
Il progetto: due stagioni e l’ambientazione nordica
Prime Video ha ordinato due stagioni della serie, da girare consecutivamente. L’adattamento unisce i contenuti dei capitoli più recenti della saga videoludica.
La trama si concentra su Kratos lontano dalla Grecia. Ora vive nelle terre nordiche con il figlio Atreus. Il viaggio della coppia nasce dall’ultimo desiderio di Faye.
Nel corso dell’avventura Kratos affronta gli dèi norreni e lotta per diventare un padre migliore. Atreus, a sua volta, prova a insegnargli cosa significhi essere umano.
Cast annunciato e personaggi principali
Al fianco di Bautista restano figure già confermate. Qui i nomi principali e i ruoli previsti:
- Callum Vinson — Atreus
- Max Parker — Heimdall
- Ólafur Darri Ólafsson — Thor
- Mandy Patinkin — Odino
- Alastair Duncan — Mimir
- Danny Woodburn e Jeff Gulka — i fratelli Brok e Sindri
- Ed Skrein — Baldur
Chi dirige e chi scrive: il team creativo
La serie è guidata dallo showrunner Ronald D. Moore, autore noto per Battlestar Galactica e Outlander. Moore è anche produttore esecutivo.
I primi episodi saranno diretti da Frederick E.O. Toye. Il progetto mira a bilanciare fedeltà al materiale originale e linguaggio televisivo.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.