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TIM Summer Hits: scaletta e ordine di uscita della seconda puntata del 21 luglio

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Di : Enrico Valiani

Palco illuminato di sera in piazza con folla in controluce e luci estive
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Calore estivo, luci su Piazza del Popolo e una lineup che mescola nomi storici e giovani star: così si è svolta la seconda serata di TIM Summer Hits 2026, registrata a Roma e trasmessa in prima serata su Rai 1. Qui raccolgo tutte le informazioni utili, il cast completo e la scaletta nell’ordine delle esibizioni.

Dove e quando rivedere la puntata del 21 luglio

  • Data di trasmissione: martedì 21 luglio 2026.

  • Orario: prima serata, con inizio intorno alle 21:30.

  • Canale TV: Rai 1.

  • Disponibilità on demand: episodio accessibile su RaiPlay.

  • Diretta radio: contemporanea su Rai Radio2, con collegamenti dal backstage curati da Nicol Angelozzi.

  • Location: Piazza del Popolo, Roma.

  • Conduttori in studio: Carlo Conti e Andrea Delogu.

Piazza del Popolo illuminata di sera con atmosfera estiva
TIM Summer Hits si svolge nella suggestiva Piazza del Popolo a Roma

Gli artisti in scena: cast ufficiale della seconda puntata

La serata ha visto alternarsi venti artisti. Di seguito l’elenco ufficiale, presentato per facilità di lettura.

  • Achille Lauro

  • Alex Britti

  • Benji & Fede

  • Cristiano Malgioglio

  • Elettra Lamborghini

  • Emma

  • Ernia

  • Francesco Gabbani

  • J-Ax

  • LDA & Aka 7even

  • Negramaro

  • Nicolò Filippucci

  • Noemi

  • Paola Iezzi

  • Raf

  • Rkomi

  • Rocco Hunt

  • Sayf

  • Tormento

  • Tredici Pietro

Registrato o in diretta? Come è andata veramente

Le puntate non sono state trasmesse in diretta. Il programma è stato registrato a Piazza del Popolo nelle settimane precedenti.

Il caso Noemi

Noemi compare nella scaletta nonostante l’infortunio subito a San Salvo Marina. La sua presenza è compatibile con la registrazione anticipata dello show.

Scaletta completa: ordine delle esibizioni del 21 luglio

  1. NegramaroEstate / Parlami d’amore

  2. SayfBuona domenica / Tu mi piaci tanto

  3. Achille LauroComuni mortali

  4. NoemiTu cosa fai stasera? / Bianca

  5. ErniaCarillon / Superclassico

  6. Achille LauroAmor

  7. Emma & RkomiVacci piano

  8. Cristiano MalgioglioAmore di contrabbando

  9. Francesco GabbaniSummer Funk / Viceversa / Occidentali’s Karma

  10. Tredici PietroUomo che cade

  11. RafPazzi stupidi ragazzi / Infinito

  12. Elettra LamborghiniVoilà

  13. Paola IezziStessa direzione

  14. Nicolò FilippucciMantra / Laguna

  15. J-AxItalia Starter Pack

  16. Benji & Fede con Alex BrittiViva la vasca

  17. Tormento con RkomiFredda come l’inferno

  18. Rocco HuntLa più bella del mondo

Cantanti che si esibiscono su un palco durante un concerto estivo
La scaletta della serata alterna nomi storici e giovani star

Prossime date della rassegna estiva e appuntamenti in onda

  • Venerdì 24 luglio nuova puntata su Rai 1.

  • Venerdì 31 luglio altra serata in prima serata.

  • Venerdì 7 agosto in programma lo speciale Il meglio di TIM Summer Hits.

  • Tutte le puntate sono rilanciate su Rai Radio2 e disponibili su RaiPlay.

  • Per dettagli su calendario e cast delle altre serate, consultare la pagina dedicata a TIM Summer Hits 2026.

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