Calore estivo, luci su Piazza del Popolo e una lineup che mescola nomi storici e giovani star: così si è svolta la seconda serata di TIM Summer Hits 2026, registrata a Roma e trasmessa in prima serata su Rai 1. Qui raccolgo tutte le informazioni utili, il cast completo e la scaletta nell’ordine delle esibizioni.
Dove e quando rivedere la puntata del 21 luglio
- Data di trasmissione: martedì 21 luglio 2026.
- Orario: prima serata, con inizio intorno alle 21:30.
- Canale TV: Rai 1.
- Disponibilità on demand: episodio accessibile su RaiPlay.
- Diretta radio: contemporanea su Rai Radio2, con collegamenti dal backstage curati da Nicol Angelozzi.
- Location: Piazza del Popolo, Roma.
- Conduttori in studio: Carlo Conti e Andrea Delogu.
Gli artisti in scena: cast ufficiale della seconda puntata
La serata ha visto alternarsi venti artisti. Di seguito l’elenco ufficiale, presentato per facilità di lettura.
- Achille Lauro
- Alex Britti
- Benji & Fede
- Cristiano Malgioglio
- Elettra Lamborghini
- Emma
- Ernia
- Francesco Gabbani
- J-Ax
- LDA & Aka 7even
- Negramaro
- Nicolò Filippucci
- Noemi
- Paola Iezzi
- Raf
- Rkomi
- Rocco Hunt
- Sayf
- Tormento
- Tredici Pietro
Registrato o in diretta? Come è andata veramente
Le puntate non sono state trasmesse in diretta. Il programma è stato registrato a Piazza del Popolo nelle settimane precedenti.
Il caso Noemi
Noemi compare nella scaletta nonostante l’infortunio subito a San Salvo Marina. La sua presenza è compatibile con la registrazione anticipata dello show.
Scaletta completa: ordine delle esibizioni del 21 luglio
- Negramaro – Estate / Parlami d’amore
- Sayf – Buona domenica / Tu mi piaci tanto
- Achille Lauro – Comuni mortali
- Noemi – Tu cosa fai stasera? / Bianca
- Ernia – Carillon / Superclassico
- Achille Lauro – Amor
- Emma & Rkomi – Vacci piano
- Cristiano Malgioglio – Amore di contrabbando
- Francesco Gabbani – Summer Funk / Viceversa / Occidentali’s Karma
- Tredici Pietro – Uomo che cade
- Raf – Pazzi stupidi ragazzi / Infinito
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Paola Iezzi – Stessa direzione
- Nicolò Filippucci – Mantra / Laguna
- J-Ax – Italia Starter Pack
- Benji & Fede con Alex Britti – Viva la vasca
- Tormento con Rkomi – Fredda come l’inferno
- Rocco Hunt – La più bella del mondo
Prossime date della rassegna estiva e appuntamenti in onda
- Venerdì 24 luglio nuova puntata su Rai 1.
- Venerdì 31 luglio altra serata in prima serata.
- Venerdì 7 agosto in programma lo speciale Il meglio di TIM Summer Hits.
- Tutte le puntate sono rilanciate su Rai Radio2 e disponibili su RaiPlay.
- Per dettagli su calendario e cast delle altre serate, consultare la pagina dedicata a TIM Summer Hits 2026.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.