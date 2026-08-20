Calore estivo, luci su Piazza del Popolo e una lineup che mescola nomi storici e giovani star: così si è svolta la seconda serata di TIM Summer Hits 2026, registrata a Roma e trasmessa in prima serata su Rai 1. Qui raccolgo tutte le informazioni utili, il cast completo e la scaletta nell’ordine delle esibizioni.

Dove e quando rivedere la puntata del 21 luglio

Data di trasmissione: martedì 21 luglio 2026.

martedì 21 luglio 2026. Orario: prima serata, con inizio intorno alle 21:30.

prima serata, con inizio intorno alle 21:30. Canale TV: Rai 1.

Rai 1. Disponibilità on demand: episodio accessibile su RaiPlay.

episodio accessibile su RaiPlay. Diretta radio: contemporanea su Rai Radio2, con collegamenti dal backstage curati da Nicol Angelozzi.

contemporanea su Rai Radio2, con collegamenti dal backstage curati da Nicol Angelozzi. Location: Piazza del Popolo, Roma.

Piazza del Popolo, Roma. Conduttori in studio: Carlo Conti e Andrea Delogu.

TIM Summer Hits si svolge nella suggestiva Piazza del Popolo a Roma

Gli artisti in scena: cast ufficiale della seconda puntata

La serata ha visto alternarsi venti artisti. Di seguito l’elenco ufficiale, presentato per facilità di lettura.

Achille Lauro

Alex Britti

Benji & Fede

Cristiano Malgioglio

Elettra Lamborghini

Emma

Ernia

Francesco Gabbani

J-Ax

LDA & Aka 7even

Negramaro

Nicolò Filippucci

Noemi

Paola Iezzi

Raf

Rkomi

Rocco Hunt

Sayf

Tormento

Tredici Pietro

Registrato o in diretta? Come è andata veramente

Le puntate non sono state trasmesse in diretta. Il programma è stato registrato a Piazza del Popolo nelle settimane precedenti.

Il caso Noemi

Noemi compare nella scaletta nonostante l’infortunio subito a San Salvo Marina. La sua presenza è compatibile con la registrazione anticipata dello show.

Scaletta completa: ordine delle esibizioni del 21 luglio

Negramaro – Estate / Parlami d’amore Sayf – Buona domenica / Tu mi piaci tanto Achille Lauro – Comuni mortali Noemi – Tu cosa fai stasera? / Bianca Ernia – Carillon / Superclassico Achille Lauro – Amor Emma & Rkomi – Vacci piano Cristiano Malgioglio – Amore di contrabbando Francesco Gabbani – Summer Funk / Viceversa / Occidentali’s Karma Tredici Pietro – Uomo che cade Raf – Pazzi stupidi ragazzi / Infinito Elettra Lamborghini – Voilà Paola Iezzi – Stessa direzione Nicolò Filippucci – Mantra / Laguna J-Ax – Italia Starter Pack Benji & Fede con Alex Britti – Viva la vasca Tormento con Rkomi – Fredda come l’inferno Rocco Hunt – La più bella del mondo

La scaletta della serata alterna nomi storici e giovani star

Prossime date della rassegna estiva e appuntamenti in onda

Venerdì 24 luglio nuova puntata su Rai 1.

nuova puntata su Rai 1. Venerdì 31 luglio altra serata in prima serata.

altra serata in prima serata. Venerdì 7 agosto in programma lo speciale Il meglio di TIM Summer Hits .

in programma lo speciale . Tutte le puntate sono rilanciate su Rai Radio2 e disponibili su RaiPlay .

e disponibili su . Per dettagli su calendario e cast delle altre serate, consultare la pagina dedicata a TIM Summer Hits 2026.

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