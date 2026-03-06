Tiziano Ferro a Sanremo 2026: cosa canterà domani sera. Da “Xdono” a “Sono un grande”

Martedì 24 febbraio il nome di Tiziano Ferro tornerà a risuonare sul palco dell’Ariston, dove il cantautore sarà super ospite della prima serata di Sanremo 2026. L’appuntamento coincide con un traguardo importante: sono passati 25 anni da quando Xdono lo ha lanciato nella scena musicale. L’attesa è alta: fan e addetti ai lavori si chiedono quale sarà la scaletta e come il cantante collegherà passato e presente.

Cosa potremmo ascoltare all’Ariston: il set pensato per i festeggiamenti

Secondo le anticipazioni, il repertorio scelto punterà su brani dinamici e immediati. L’esibizione dovrebbe mettere al centro i pezzi più riconoscibili del suo catalogo. Al tempo stesso il programma includerà momenti dedicati all’ultimo lavoro discografico.

Un omaggio obbligato a Xdono , che ha segnato l’esordio commerciale nel 2001.

, che ha segnato l’esordio commerciale nel 2001. Un’esecuzione live per la prima volta di Sono un grande , title track del nuovo album.

, title track del nuovo album. Brani uptempo e singoli che hanno costruito la sua identità artistica.

Il ritorno simbolico: parole, ricordi e legami con il passato

Il ritorno a Sanremo non è casuale. Per Tiziano Ferro il palco dell’Ariston ha un valore iconico. Tra i ricordi c’è anche l’incontro televisivo che lo mise in luce negli anni Duemila, con un volto noto della tv italiana che è tornato spesso nella sua storia professionale.

La scelta di celebrare l’anniversario proprio durante il Festival rafforza il legame tra l’artista e il pubblico. La serata sarà vista anche come una tappa emozionale della sua carriera.

STADI26: avvio del tour e numeri che parlano chiaro

L’esibizione sanremese inaugurerà idealmente i festeggiamenti per il tour STADI26. I biglietti già venduti raggiungono cifre importanti, a testimonianza della forza commerciale del progetto live.

Live Nation cura la produzione e l’organizzazione del tour, che si svolgerà negli stadi italiani. Al momento le vendite hanno superato quota 400.000 biglietti.

Elenco delle tappe principali del tour

30 maggio – Lignano, Stadio Teghil

6 giugno – Milano, Stadio San Siro

7 giugno – Milano, Stadio San Siro

10 giugno – Torino, Allianz Stadium

14 giugno – Bologna, Stadio Dall’Ara

18 giugno – Padova, Stadio Euganeo

23 giugno – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

27 giugno – Roma, Stadio Olimpico

28 giugno – Roma, Stadio Olimpico

3 luglio – Ancona, Stadio Del Conero

8 luglio – Bari, Stadio San Nicola

12 luglio – Messina, Stadio San Filippo

Una carriera in cifre e tappe: il peso di 25 anni di musica

Originario di Latina e nato il 21 febbraio 1980, Tiziano Ferro ha venduto oltre 20 milioni di dischi a livello globale. Il primo singolo, Xdono, aprì la strada al successo internazionale.

Il debutto discografico con Rosso relativo consolidò la sua posizione: quel disco superò i due milioni e mezzo di copie nel mondo. A oggi il suo catalogo comprende nove album in studio e una raccolta.

La sua influenza va oltre le vendite: viene riconosciuto come figura di riferimento nel panorama pop italiano contemporaneo. Siede inoltre tra i votanti dei Grammy Awards, un riconoscimento che testimonia la sua presenza nel circuito internazionale della musica.

