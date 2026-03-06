Tiziano Ferro a Sanremo 2026: cosa canterà domani sera. Da “Xdono” a “Sono un grande”

Martedì 24 febbraio il nome di Tiziano Ferro tornerà a risuonare sul palco dell’Ariston, dove il cantautore sarà super ospite della prima serata di Sanremo 2026. L’appuntamento coincide con un traguardo importante: sono passati 25 anni da quando Xdono lo ha lanciato nella scena musicale. L’attesa è alta: fan e addetti ai lavori si chiedono quale sarà la scaletta e come il cantante collegherà passato e presente.
Cosa potremmo ascoltare all’Ariston: il set pensato per i festeggiamenti
Secondo le anticipazioni, il repertorio scelto punterà su brani dinamici e immediati. L’esibizione dovrebbe mettere al centro i pezzi più riconoscibili del suo catalogo. Al tempo stesso il programma includerà momenti dedicati all’ultimo lavoro discografico.
- Un omaggio obbligato a Xdono, che ha segnato l’esordio commerciale nel 2001.
- Un’esecuzione live per la prima volta di Sono un grande, title track del nuovo album.
- Brani uptempo e singoli che hanno costruito la sua identità artistica.
Il ritorno simbolico: parole, ricordi e legami con il passato
Il ritorno a Sanremo non è casuale. Per Tiziano Ferro il palco dell’Ariston ha un valore iconico. Tra i ricordi c’è anche l’incontro televisivo che lo mise in luce negli anni Duemila, con un volto noto della tv italiana che è tornato spesso nella sua storia professionale.
La scelta di celebrare l’anniversario proprio durante il Festival rafforza il legame tra l’artista e il pubblico. La serata sarà vista anche come una tappa emozionale della sua carriera.
STADI26: avvio del tour e numeri che parlano chiaro
L’esibizione sanremese inaugurerà idealmente i festeggiamenti per il tour STADI26. I biglietti già venduti raggiungono cifre importanti, a testimonianza della forza commerciale del progetto live.
Live Nation cura la produzione e l’organizzazione del tour, che si svolgerà negli stadi italiani. Al momento le vendite hanno superato quota 400.000 biglietti.
Elenco delle tappe principali del tour
- 30 maggio – Lignano, Stadio Teghil
- 6 giugno – Milano, Stadio San Siro
- 7 giugno – Milano, Stadio San Siro
- 10 giugno – Torino, Allianz Stadium
- 14 giugno – Bologna, Stadio Dall’Ara
- 18 giugno – Padova, Stadio Euganeo
- 23 giugno – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona
- 27 giugno – Roma, Stadio Olimpico
- 28 giugno – Roma, Stadio Olimpico
- 3 luglio – Ancona, Stadio Del Conero
- 8 luglio – Bari, Stadio San Nicola
- 12 luglio – Messina, Stadio San Filippo
Una carriera in cifre e tappe: il peso di 25 anni di musica
Originario di Latina e nato il 21 febbraio 1980, Tiziano Ferro ha venduto oltre 20 milioni di dischi a livello globale. Il primo singolo, Xdono, aprì la strada al successo internazionale.
Il debutto discografico con Rosso relativo consolidò la sua posizione: quel disco superò i due milioni e mezzo di copie nel mondo. A oggi il suo catalogo comprende nove album in studio e una raccolta.
La sua influenza va oltre le vendite: viene riconosciuto come figura di riferimento nel panorama pop italiano contemporaneo. Siede inoltre tra i votanti dei Grammy Awards, un riconoscimento che testimonia la sua presenza nel circuito internazionale della musica.
