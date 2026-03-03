Eddie Brock a Sanremo 2026: chi è, perché si chiama così e il legame con Venom

Sul palco dell’Ariston è arrivato con un nome che richiama i fumetti: si chiama Edoardo Iaschi, ma si presenta come Eddie Brock, un’identità che unisce musica e passione per l’universo Marvel.

L’origine del nome d’arte e il legame con Venom

Edoardo è romano, nato nel 1997. Da bambino lo zio gli regalò disegni del simbionte Venom. Quei doni hanno segnato la sua immaginazione.

Ha scelto Eddie Brock come nome d’arte per incarnare una doppia natura: l’uomo e l’artista. Nella continuity Marvel, Eddie Brock è il più noto ospite umano del simbionte.

Il personaggio fece la sua prima apparizione in The Amazing Spider-Man #300 nel 1988. Nato come antagonista, si è trasformato in una figura antieroica e complessa.

Al grande pubblico cinematografico il ruolo è noto anche grazie a Tom Hardy, interprete della saga che comprende Venom (2018), Venom – La furia di Carnage (2021) e Venom: The Last Dance (2024).

Il percorso artistico: dalla poesia al cantautorato contemporaneo

La musica per Iaschi non è qualcosa di casuale. A 11 anni cominciò a mettere in musica le sue emozioni. All’inizio partì dalla poesia.

In adolescenza approdò al rap e partecipò a battaglie di freestyle. Quelle esperienze lo hanno temprato sul palco e nella scrittura.

Con il tempo la rotta cambiò verso un cantautorato più maturo, con sonorità pop moderne. In questa fase lo affianca l’etichetta indipendente Sangita Records.

Il singolo che ha segnato la svolta è Non è mica te. Il brano è diventato virale sui social e ha ottenuto il riconoscimento di Disco d’Oro FIMI, superando quasi i 23 milioni di streaming.

Sanremo 2026: il brano in gara e la collaborazione in serata cover

Al Festival di Sanremo 2026 Edoardo presenta Avvoltoi, traccia scritta con il fratello Lorenzo Iaschi e prodotta da Vince Lion.

Il singolo è stato pubblicato il 25 febbraio per Atlantic Records Italy / Sangita Records / Warner Music Italy. Al festival attirerà l’attenzione per testo e attitudine.

Durante la serata delle Cover, prevista per il 27 febbraio, canterà insieme a Fabrizio Moro reinterpretando Portami via.

Album, versione Deluxe e calendario live legato ad “Amarsi”

Il giorno 6 marzo esce Amarsi è la rivoluzione (Deluxe), il disco che accompagnerà la prima tournée ufficiale dell’artista.

L’Amarsi Tour 2026 prende il via il 26 marzo dalla Santeria Toscana di Milano. Il tour toccherà club, festival e piazze fino al 22 agosto a Cattolica.

Prima dei live, è previsto un instore tour con sessioni di firmacopie in molte città italiane. Gli appuntamenti partiranno il 6 marzo.

Date dell’instore tour

06/03 – Roma, Discoteca Laziale (ore 16:00)

– Roma, Discoteca Laziale (ore 16:00) 07/03 – Catania, CC Porte di Catania (ore 17:30)

– Catania, CC Porte di Catania (ore 17:30) 08/03 – Imola (BO), CC Leonardo (ore 17:30)

– Imola (BO), CC Leonardo (ore 17:30) 09/03 – Taranto, CC Porte dello Jonio (ore 18:00)

– Taranto, CC Porte dello Jonio (ore 18:00) 10/03 – Milano, Mondadori Duomo (ore 16:00)

– Milano, Mondadori Duomo (ore 16:00) 11/03 – Roncadelle (BS), CC Elnòs Shopping (ore 18:00)

– Roncadelle (BS), CC Elnòs Shopping (ore 18:00) 13/03 – Ancona, CC Conero (ore 18:00)

– Ancona, CC Conero (ore 18:00) 15/03 – Maida (CZ), CC Due Mari (ore 17:30)

– Maida (CZ), CC Due Mari (ore 17:30) 20/03 – Terni, CC Cospea Village (ore 18:00)

– Terni, CC Cospea Village (ore 18:00) 22/03 – Piacenza, CC Gotico (ore 17:30)

Tappe principali dell’Amarsi Tour 2026

26/03 – Milano, Santeria Toscana

– Milano, Santeria Toscana 29/03 – Roma, Largo Venue

– Roma, Largo Venue 03/04 – Napoli, Duel Club

– Napoli, Duel Club 04/04 – Catania, ECS Dogana

– Catania, ECS Dogana 25/06 – Firenze, Anfiteatro delle Cascine

– Firenze, Anfiteatro delle Cascine 05/07 – Brescia, Arena Campo Marte (Brescia Summer Music)

– Brescia, Arena Campo Marte (Brescia Summer Music) 07/07 – Caserta, Belvedere di San Leucio

– Caserta, Belvedere di San Leucio 30/07 – Gallipoli (LE), Parco Gondar (Oversound Music Festival)

– Gallipoli (LE), Parco Gondar (Oversound Music Festival) 02/08 – Ancona, Piazza Cavour (Dorico Festival)

– Ancona, Piazza Cavour (Dorico Festival) 04/08 – Pescara, Porto Turistico (Zoo Music Fest)

– Pescara, Porto Turistico (Zoo Music Fest) 18/08 – Bagheria, Piccolo Parco Urbano

– Bagheria, Piccolo Parco Urbano 22/08 – Cattolica (RN), Arena della Regina

