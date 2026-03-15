Laura Pausini lancia Mariposa Tecknicolor e rivela: ha scartato Leonardo DiCaprio per un videoclip

Laura Pausini torna sotto i riflettori con un nuovo singolo tratto da Yo Canto 2 e racconta un curioso dietro le quinte che coinvolge Leonardo DiCaprio. Intanto sale l’attesa per il suo ruolo da co-conduttrice al Festival di Sanremo 2026, dove potrebbe esibirsi con i suoi successi e le cover del nuovo progetto in spagnolo.

Mariposa Tecknicolor: il singolo che omaggia il rock latino

La cantante ha scelto di incidere Mariposa Tecknicolor, brano che farà parte del disco di cover in lingua spagnola in uscita a marzo. Il pezzo arriva come tributo a Fito Páez, figura chiave del rock latino degli anni Novanta.

Secondo la cantante, la canzone è una metafora di rinascita e di libertà. Ha spiegato di aver voluto mostrare anche il lato più rock della sua voce in spagnolo.

Cosa contiene Yo Canto 2

Cover di autori latinoamericani che hanno segnato la sua carriera.

Una selezione pensata per rispecchiare paesi e culture incontrate in tour.

Brani che spaziano dal pop al rock latino.

La nuova versione di Mariposa Tecknicolor ha già ottenuto attestati di stima da colleghi come Jovanotti, che ha condiviso sui social un video dove balla sulla traccia.

Il retroscena su Leonardo DiCaprio svelato a TG1 Talks

Durante l’intervista a TG1 Talks con Giorgia Cardinaletti, Pausini ha raccontato un aneddoto curioso. Anni fa scelse di non ingaggiare uno degli attori proposti per un videoclip.

Solo tempo dopo scoprì che fra quei candidati c’era proprio Leonardo DiCaprio. Un rimpianto raccontato con ironia e leggerezza.

Sanremo 2026: ruolo e possibili performance

La presenza di Laura Pausini al Festival è confermata: sarà co-conduttrice per tutte le serate. Il suo ritorno all’Ariston avviene a 33 anni dalla vittoria nelle Nuove Proposte con La Solitudine.

Le voci parlano di apparizioni musicali oltre alla conduzione. Tra le ipotesi:

esecuzioni dei suoi brani più celebri;

presentazione di cover tratte da Yo Canto 2 ;

; duetti e momenti speciali legati alla serata.

Accanto a lei potrebbe esserci Carlo Conti, ma i dettagli definitivi restano oggetto di indiscrezioni.

I social e la scelta di una pausa digitale

La cantante ha parlato apertamente del suo rapporto con i social. Per proteggere il proprio equilibrio ha deciso di eliminare le app dal telefono.

Ha però mantenuto le pagine ufficiali. Spiega che la presenza online rimane importante per un’artista.

Perché ha limitato l’uso dei social

Non voleva leggere continuamente commenti negativi.

Desiderava mantenere un rapporto sano con i fan.

Preferisce gestire la comunicazione in modo più consapevole.

Secondo Pausini, i social restano utili, ma spesso diventano uno sfogatoio per frustrazioni. La maggior parte dei messaggi è positiva, ma i commenti aspri lasciano un segno.

Tre decenni di carriera: dal debutto alla dimensione internazionale

La carriera di Pausini passa per tournée, collaborazioni e platee internazionali. Il salto dopo Sanremo nel 1993, a soli diciannove anni, l’ha portata a confrontarsi con culture diverse.

L’esperienza all’estero le ha aperto finestre creative e le ha permesso di avvicinarsi a repertori differenti. Questo percorso si riflette nelle scelte del nuovo album.

Tra gli obiettivi del progetto in spagnolo c’è la volontà di esplorare sonorità più rock e di rendere omaggio a artisti che l’hanno ispirata.

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