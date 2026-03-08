Major Lazer e Alfa: lean on (remix di Alfa) dalla cerimonia olimpica, tour annunciato

L’Arena di Verona è stata la cornice dello spettacolo che ha chiuso le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Sul palco i Major Lazer hanno riproposto un classico globale, ora rigenerato: “Lean On” torna con un remix firmato da Alfa e cantato ancora con MØ. Il nuovo mix è disponibile da oggi sulle piattaforme digitali.

Il ritorno scenico dei Major Lazer e la scaletta dell’evento

La band ha presentato un set serrato, pensato per la trasmissione in mondovisione. In poco più di dieci minuti sono state proposte hit che hanno accompagnato la carriera del progetto.

Lean On (remix con Alfa e MØ )

(remix con e ) Bumaye

Light It Up (Remix)

Que Calor

Get Free

Accanto ai Major Lazer sul palco sono salite MØ, Nyla e Alfa, per una chiusura di cerimonia pensata per massimo impatto visivo e sonoro.

Perché il remix di Lean On riaccende l’interesse globale

Uscito nel 2016 per mano di Major Lazer, DJ Snake e MØ, Lean On è stato tra i brani che hanno definito l’era dello streaming. Ha superato il miliardo di ascolti e oggi conta miliardi di riproduzioni.

Il nuovo intervento di Alfa porta una strofa originale che si integra con il pezzo senza snaturarlo. L’artista italiano ha definito l’esperienza «incredibile» e ha raccontato l’emozione di cantare accanto a MØ durante la cerimonia.

Lean On si conferma così un brano capace di attraversare le generazioni, aggiornandosi grazie a remix strategici e collaborazioni internazionali.

Lo show in mondovisione: reazioni e dichiarazioni

I Major Lazer hanno sottolineato il valore simbolico dell’esibizione. Hanno parlato dell’onore di suonare per una platea globale e della gioia nel ritrovare collaboratori storici.

Per i fan è stata anche l’occasione di ascoltare nuove versioni e di vedere fianco a fianco artisti di diversa provenienza musicale.

Tour 2026: dove ascoltare i Major Lazer dal vivo

La performance olimpica anticipa una lunga serie di festival e tappe internazionali per il 2026. Tra conferme e nuovi palchi, la band sarà presente ai grandi appuntamenti estivi.

Festival internazionali confermati

13 marzo – Coca-Cola Sips & Sounds Music Festival, Austin (TX)

27 marzo – Ultra Music Festival , Miami (FL)

, Miami (FL) 12 aprile – Coachella , Indio (CA)

, Indio (CA) 19 aprile – Coachella , Indio (CA)

, Indio (CA) 6 giugno – The Governors Ball, Queens (NY)

12 giugno – Bonnaroo, Manchester (TN)

26 giugno – Garorock, Marmande (Francia)

27 giugno – Solidays, Parigi (Francia)

13-15 agosto – Bittersweet Festival, Poznań (Polonia)

21 agosto – Pukkelpop, Hasselt (Belgio)

21-23 agosto – Lowlands, Biddinghuizen (Paesi Bassi)

Accanto al ritorno live, il progetto discografico di Lean On continua con altri remix, tra cui quello recente di Robin Schulz.

La stagione live di Alfa: dal sold out milanese all’appuntamento all’Arena

Per Alfa il 2026 è l’anno della conferma sui grandi palchi italiani. Dopo il sold out all’Unipol Forum di Milano, l’artista porterà la sua musica in tutta la penisola.

Il momento più atteso sarà il debutto all’Arena di Verona, previsto per il 23 settembre, data simbolica per la carriera live.

Date principali del tour italiano di Alfa (produzione A1 Concerti)

20 aprile – Unipol Forum, Milano (SOLD OUT)

19 giugno – ChorusLife Arena, Bergamo

22 giugno – Infinity 1 Arena Estiva, Cremona

28 giugno – Sequoie Music Park, Bologna

4 luglio – Collisioni, Alba

11 luglio – Musart Festival, Pratolino

14 luglio – Piazza Garibaldi, Senigallia

16 luglio – BCT Music Festival, Benevento

17 luglio – Fiera del Levante, Bari

23 luglio – Villa Erba, Cernobbio

24 luglio – Piazzale Zenith, Bibione

27 luglio – Moonland Festival, Sarzana

31 luglio – Velodromo Borsellino, Palermo

15 agosto – Stadio Comunale Moretti, Cesenatico

17 agosto – KrimiSound Festival, Cirò Marina

30 agosto – Marea Festival, Montesilvano

5 settembre – Teatro Antico, Taormina

23 settembre – Arena di Verona

16-17 ottobre – Palateknoship, Genova

24 ottobre – Unipol Forum, Milano

