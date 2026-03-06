Sonos: due nuovi diffusori e una versione più economica dell’Era 100

Sonos torna sotto i riflettori con l’annuncio di due nuovi diffusori. La voce più interessante è la comparsa di una variante più economica dell’Era 100, pensata per allargare il pubblico del brand senza sacrificare troppa qualità sonora.
Le novità in arrivo: cosa suggeriscono le indiscrezioni
Fonti vicine al settore parlano di due modelli in arrivo. Uno sarebbe una versione più accessibile dell’Era 100, l’altro potrebbe essere un diffusore pensato per spazi diversi o per funzionalità specifiche.
- Modello “economico” dell’Era 100: focus su prezzo e accessibilità.
- Secondo modello: possibili miglioramenti su connettività o design.
- Lancio probabile nei prossimi mesi, secondo alcune segnalazioni.
La versione più economica dell’Era 100: caratteristiche attese
La strategia sembra chiara: ampliare la gamma con un prodotto meno costoso ma familiare. Si parla di compromessi su materiali e accessori, non sulla resa acustica di base.
Specifiche ipotetiche
- Dimensioni simili all’Era 100, con possibili smussature estetiche.
- Componentistica ridotta per abbassare il prezzo.
- Compatibilità con l’ecosistema Sonos e con gli standard come AirPlay.
Design e connettività: punti chiave per l’utente
Sonos di solito non rivoluziona l’estetica in modo drastico. La versione low-cost potrebbe condividere linee essenziali e un aspetto minimal.
- Connessione Wi‑Fi come standard.
- Ingresso analogico o porte semplificate per ridurre i costi.
- Possibile assenza di alcune funzioni avanzate presenti nei modelli top.
Prezzo e disponibilità: aspettative di mercato
Non ci sono cifre ufficiali. Tuttavia, l’obiettivo è rendere Sonos più competitivo contro alternative economiche.
- Prezzo probabile inferiore rispetto all’Era 100 attuale.
- Promozioni o bundle per favorire l’adozione nel periodo di lancio.
- Distribuzione via store ufficiale e retail partner.
Impatti sulla linea Sonos e suggerimenti per l’acquisto
Un modello più economico potrebbe attirare nuovi utenti e semplificare l’ingresso nell’ecosistema Sonos.
- Chi cerca qualità senza il top di gamma troverà una nuova opzione.
- Chi possiede già prodotti Sonos potrebbe valutare aggiornamenti solo per funzioni specifiche.
- Consigli pratici: aspettare le recensioni ufficiali prima di acquistare.
Serena Gualtieri è una giornalista specializzata in tecnologia e innovazione digitale. Racconta le tendenze high-tech, dall’intelligenza artificiale agli oggetti connessi, fino alla cybersicurezza. I suoi articoli rendono le innovazioni comprensibili e utili ai lettori.