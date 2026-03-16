Sergio Sacchi morto, anima creativa e visionaria del Club Tenco

È venuto a mancare Sergio Secondiano Sacchi, figura chiave nella promozione della canzone d’autore italiana. La notizia, diffusa dal Direttivo del Club Tenco, segna la perdita di un punto di riferimento per musicisti, intellettuali e appassionati. Chi lo ha conosciuto parla di un uomo capace di unire rigore critico e immaginazione, e la comunità musicale ne risente profondamente.

Un promotore instancabile della canzone d’autore

Sergio Secondiano Sacchi ha dedicato la vita a valorizzare la qualità musicale. Nel Club Tenco ha avuto un ruolo centrale nella costruzione di un terreno culturale fertile per cantautori e operatori del settore.

Curatore di progetti editoriali e discografici che hanno ampliato il panorama della canzone d’autore.

Artefice di collaborazioni con pittori, fumettisti e intellettuali.

Costruttore di relazioni internazionali, grazie anche a iniziative all’estero.

La sua rete includeva nomi del mondo della musica e delle arti visive. Tra questi, la lunga amicizia con Sergio Staino testimonia la sua apertura verso contaminazioni creative.

Un ponte culturale tra Italia e Spagna

Non solo attività in patria. A Barcellona Sacchi ha fondato la filiale internazionale del Club Tenco. L’associazione, nota come “Cose di Amilcare”, è stata pensata per creare scambi e scoperte transnazionali.

Questo progetto ha favorito scambi di artisti, traduzioni e serate dedicate alla canzone d’autore italiana.

Il rinnovamento del Club sotto la sua direzione artistica

Dal 2017 Sacchi è stato direttore artistico del Club Tenco. La sua gestione ha puntato su scelte tematiche e su una nuova progettualità culturale.

Linee guida e innovazioni pratiche

Impostazione per progetti: ogni edizione pensata come un percorso a tema.

Uso della canzone come strumento di analisi sociale e culturale.

Coinvolgimento di settori diversi dell’arte per arricchire la rassegna.

Queste scelte hanno rilanciato la visibilità del Club e hanno creato spazi di confronto per artisti emergenti e affermati.

Come lo ricordano amici e colleghi

Il Direttivo ha voluto sottolineare il valore umano e intellettuale di Sacchi. Lo descrivono come l’ultimo membro di una generazione vicina al fondatore, con una mente vivace e un carattere originale.

Lo ricordano come una figura brillante, capace di idee geniali e di un’ironia spesso sorprendente. La sua presenza ha segnato la vita culturale del Club e oltre.

Apprezzato per la lungimiranza nelle scelte artistiche.

Stimato per la capacità di costruire comunità attorno alla musica.

Amato per il tratto personale, a volte scherzoso e anticonvenzionale.

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