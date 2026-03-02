Raf a Sanremo 2026: 66 anni, 5 festival e una carriera che non invecchia

Raf è tornato all’Ariston con «Ora e per sempre», brano che riporta sotto i riflettori uno dei nomi più noti della musica italiana. A molti spettatori la voce roca e familiare ha fatto chiedere: quanti anni ha oggi Raffaele Riefoli? Scopriremo anche i tratti salienti della sua carriera, dalle origini punk al palco di Sanremo, passando per l’Eurovision e i tour in programma.

Raffaele Riefoli: età, luogo di nascita e numeri della carriera

Raf è nato il 29 settembre 1959 a Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Oggi ha 66 anni. La sua attività musicale copre oltre quattro decenni.

Nel corso della carriera ha venduto oltre 20 milioni di dischi nel mondo. Il catalogo conta circa 14 album in studio e diversi singoli diventati hit internazionali.

Dalle prime note a Firenze e Londra fino al successo internazionale

Prima di affermarsi come solista, Raf suonava il basso. A 17 anni lascia la Puglia per trasferirsi a Firenze. Poi si sposta a Londra, dove fonda il gruppo punk Cafè Caracas con Ghigo Renzulli.

È nella capitale britannica che incontra il produttore Giancarlo Bigazzi, decisivo per il salto nel mercato italiano.

Nel 1983, all’età di 24 anni, esce l’album Self Control, cantato in inglese. La title track conquista le classifiche e viene ripresa da Laura Branigan, trasformandosi in un fenomeno internazionale.

Sanremo 2026 e il ritorno: le cinque partecipazioni spiegate

La partecipazione al Festival di Sanremo del 2026 è la quinta in carriera per Raf. Il brano in gara, Ora e per sempre, è frutto della collaborazione con il figlio Samuele Riefoli.

1988 – Inevitabile follia (11° posto)

– Inevitabile follia (11° posto) 1989 – Cosa resterà degli anni ’80 (15° posto)

– Cosa resterà degli anni ’80 (15° posto) 1991 – Oggi un Dio non ho (10° posto)

– Oggi un Dio non ho (10° posto) 2015 – Come una favola (non finalista)

– Come una favola (non finalista) 2026 – Ora e per sempre (in gara)

Tra il 1991 e il 2015 Raf rimane lontano dal Teatro Ariston per 24 anni. Dopo il ritorno del 2015 trascorrono altri undici anni prima di questa quinta apparizione.

Durante la serata delle cover interpreterà The Riddle di Nik Kershaw insieme ai The Kolors.

Eurovision 1987: il podio con Umberto Tozzi e «Gente di mare»

Prima di affermarsi come cantautore italiano, Raf aveva già calpestato palchi europei. Nel 1987 partecipa all’Eurovision Song Contest insieme a Umberto Tozzi.

Il duo presenta Gente di mare e conquista il terzo posto. Quella esibizione segna anche il suo primo grande successo cantato in italiano.

Il sodalizio musicale con Tozzi torna molti anni dopo. Tra 2018 e 2019 i due effettuano un tour nei palasport e nei teatri italiani.

«Self Control» compie 40 anni e il calendario dei concerti 2026

Nel 2024 Raf celebra i quarant’anni di Self Control con un evento al Forum di Assago. Il 2026 si apre invece con appuntamenti live molto intensi.

Il progetto live comprende un tour estivo chiamato Infinito – Estate 2026 e una rassegna indoor denominata Infinito – Palasport 2026. I concerti racconteranno oltre quarant’anni di carriera e successi come Self Control, Infinito, Il battito animale e Sei la più bella del mondo.

Date confermate: Infinito – Estate 2026

16 luglio – Capurso (BA), Multiculturita Summer Festival

18 luglio – Carovigno (BR), Arena 30/40

1 agosto – Bard (AO), Forte di Bard

3 agosto – Trieste, Castello San Giusto

6 agosto – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini

8 agosto – Sirolo (AN), Parco della Repubblica

11 agosto – Palermo, Teatro di Verdura, Dream Pop Festival

12 agosto – Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro Falcone e Borsellino, Etna in scena

14 agosto – Acri (CS), Teatro di Acri, Estate Acrese

22 agosto – Marina di Pietrasanta (LU), La Versiliana Festival

1 settembre – Vicenza, Piazza dei Signori, Vicenza in Festival

19 settembre – Terni, Palaterni, Tributo d’autore

20 settembre – Sant’Angelo di Gatteo (FC), Barrocci Festival

Date confermate: Infinito – Palasport 2026

9 ottobre – Napoli, Palapartenope

12 ottobre – Milano, Unipol Forum

17 ottobre – Roma, Palazzo dello Sport

