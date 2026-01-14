Tiziano Ferro: nuovo singolo sono un grande in radio e il tour decolla

Il 2026 per Tiziano Ferro si apre con nuova musica e grande attesa per i concerti estivi. Il cantautore torna in rotazione radiofonica con un brano che lancia la seconda fase della sua carriera e alimenta l’entusiasmo intorno al tour negli stadi.

Il singolo in radio e il suo ruolo nell’album

Da venerdì 9 gennaio le radio trasmettono SONO UN GRANDE, la traccia che dà il titolo al suo ultimo progetto. Il pezzo è stato inciso per Sugar Music e occupa una posizione centrale nel disco.

Autori e produzione

Testo e musica firmati da Tiziano Ferro , Roberto Casalino e Simone Cremonini .

, e . Alla produzione troviamo Marco Sonzini e Stefano “Zef” Tognini .

e . Il lavoro è pensato come una tappa di trasformazione artistica.

Il messaggio dell’artista: sincerità e riscatto

In questo nuovo capitolo Tiziano mette al centro la franchezza verso il pubblico. La scelta stilistica è orientata alla trasparenza emotiva.

Il cantante descrive il disco come necessario e “terapeutico”, un punto di svolta che conferma la sua voglia di raccontarsi senza filtri.

Stadi 2026: record di vendite e raddoppio date

Il progetto live STADI 26 ha già registrato più di 350.000 biglietti venduti. Il risultato ha convinto l’organizzazione a potenziare alcune tappe.

Vendite molto rapide a poche settimane dall’apertura della prevendita.

Live Nation ha aggiunto repliche a Milano e Roma per soddisfare la domanda.

Il clamore attorno al tour conferma la forza commerciale del disco.

Informazioni pratiche sui biglietti

Per chi cerca i biglietti è consigliato monitorare i canali ufficiali e le piattaforme autorizzate. Le nuove repliche hanno permesso a più fan di accedere agli show.

Il calendario delle tappe estive

30 maggio: LIGNANO – Stadio Teghil

6 e 7 giugno: MILANO – Stadio San Siro

10 giugno: TORINO – Allianz Stadium

14 giugno: BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

18 giugno: PADOVA – Stadio Euganeo

23 giugno: NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

27 e 28 giugno: ROMA – Stadio Olimpico

3 luglio: ANCONA – Stadio Del Conero

8 luglio: BARI – Stadio San Nicola

12 luglio: MESSINA – Stadio San Filippo

