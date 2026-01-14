Tiziano Ferro: nuovo singolo sono un grande in radio e il tour decolla

Il 2026 per Tiziano Ferro si apre con nuova musica e grande attesa per i concerti estivi. Il cantautore torna in rotazione radiofonica con un brano che lancia la seconda fase della sua carriera e alimenta l’entusiasmo intorno al tour negli stadi.
Il singolo in radio e il suo ruolo nell’album
Da venerdì 9 gennaio le radio trasmettono SONO UN GRANDE, la traccia che dà il titolo al suo ultimo progetto. Il pezzo è stato inciso per Sugar Music e occupa una posizione centrale nel disco.
Autori e produzione
- Testo e musica firmati da Tiziano Ferro, Roberto Casalino e Simone Cremonini.
- Alla produzione troviamo Marco Sonzini e Stefano “Zef” Tognini.
- Il lavoro è pensato come una tappa di trasformazione artistica.
Il messaggio dell’artista: sincerità e riscatto
In questo nuovo capitolo Tiziano mette al centro la franchezza verso il pubblico. La scelta stilistica è orientata alla trasparenza emotiva.
Il cantante descrive il disco come necessario e “terapeutico”, un punto di svolta che conferma la sua voglia di raccontarsi senza filtri.
Stadi 2026: record di vendite e raddoppio date
Il progetto live STADI 26 ha già registrato più di 350.000 biglietti venduti. Il risultato ha convinto l’organizzazione a potenziare alcune tappe.
- Vendite molto rapide a poche settimane dall’apertura della prevendita.
- Live Nation ha aggiunto repliche a Milano e Roma per soddisfare la domanda.
- Il clamore attorno al tour conferma la forza commerciale del disco.
Informazioni pratiche sui biglietti
Per chi cerca i biglietti è consigliato monitorare i canali ufficiali e le piattaforme autorizzate. Le nuove repliche hanno permesso a più fan di accedere agli show.
Il calendario delle tappe estive
- 30 maggio: LIGNANO – Stadio Teghil
- 6 e 7 giugno: MILANO – Stadio San Siro
- 10 giugno: TORINO – Allianz Stadium
- 14 giugno: BOLOGNA – Stadio Dall’Ara
- 18 giugno: PADOVA – Stadio Euganeo
- 23 giugno: NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona
- 27 e 28 giugno: ROMA – Stadio Olimpico
- 3 luglio: ANCONA – Stadio Del Conero
- 8 luglio: BARI – Stadio San Nicola
- 12 luglio: MESSINA – Stadio San Filippo
Articoli simili
- Pausini live fino al 2027, Max Pezzali nuove date, Baby Gang arrestato: musica italiana settimana 37
- Musica italiana: uscite, concerti e news sett. 36/2025 con Olly, Tiziano Ferro, Alfa, Michielin
- Musica italiana settimana 2/2026: concerti, tour e prime novità
- Alessandra Amoroso io non sarei: dalle Terme di Caracalla alla prima serata su Canale 5
- Tropico annuncia nuovo album Soli e disperati nel mare meraviglioso con cinque featuring d’eccezione
Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.