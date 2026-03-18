Sanremo Giovani: Seltsam pubblica scusa mamma (più triste)

Seltsam torna a sorprendere: dopo la finale a Sanremo Giovani 2025 e la diffusione virale del singolo, l’artista presenta una nuova versione acustica e più raccolta di Scusa mamma. La scelta punta sul tono intimo per approfondire il tema del legame familiare e della gratitudine.
Data di uscita, etichetta e team di produzione
La nuova versione, intitolata Scusa mamma (più triste), uscirà il 25 febbraio per Honiro Label. La produzione è affidata a Niagara e Wago, che hanno lavorato per donare al brano un carattere più sobrio e diretto.
Il significato dietro la veste “più triste”
Il termine “più triste” non indica solo malinconia. Rappresenta un sentimento complesso: il bisogno di rifugio, il rimorso che convive con la riconoscenza e la ricerca di conforto materno.
In questa versione acustica, l’arrangiamento punta a mettere in evidenza la voce e le parole. L’intenzione è far emergere emozioni che nella produzione originale potevano restare sullo sfondo.
Come suona la versione acustica: arrangiamento e atmosfera
La veste sonora è essenziale e calda. Gli elementi principali sono studiati per amplificare il testo e la narrazione personale.
Caratteristiche principali
- Voce in primo piano, con sfumature intime.
- Chitarra acustica come guida armonica.
- Produzione minimale per creare spazio emotivo.
- Atmosfera raccolta, pensata per l’ascolto ravvicinato.
Il contesto della scelta: dal palco al digitale
Il percorso recente di Seltsam ha avuto due tappe decisive: la finale a Sanremo Giovani 2025 e la visibilità sui social. A gennaio, l’artista ha rappresentato l’Italia ai TikTok Global Awards a Londra, aumentando il suo pubblico internazionale.
Questo mix di palco televisivo e presenza online ha spinto verso una rilettura più personale del brano, pensata anche per essere condivisa in contesti intimi e live acustici.
Cosa aspettarsi e prossime mosse
Oltre all’uscita prevista per fine febbraio, Seltsam sta lavorando al suo primo progetto discografico e a un nuovo singolo. La pubblicazione acustica anticipa un momento creativo che punta a consolidare la sua identità artistica.
Formati e distribuzione
- Disponibile sulle principali piattaforme streaming dal 25 febbraio.
- Promozione attraverso canali social e possibili performance live in acustico.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.