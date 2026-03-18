Sanremo Giovani: Seltsam pubblica scusa mamma (più triste)

Seltsam torna a sorprendere: dopo la finale a Sanremo Giovani 2025 e la diffusione virale del singolo, l’artista presenta una nuova versione acustica e più raccolta di Scusa mamma. La scelta punta sul tono intimo per approfondire il tema del legame familiare e della gratitudine.

Data di uscita, etichetta e team di produzione

La nuova versione, intitolata Scusa mamma (più triste), uscirà il 25 febbraio per Honiro Label. La produzione è affidata a Niagara e Wago, che hanno lavorato per donare al brano un carattere più sobrio e diretto.

Il significato dietro la veste “più triste”

Il termine “più triste” non indica solo malinconia. Rappresenta un sentimento complesso: il bisogno di rifugio, il rimorso che convive con la riconoscenza e la ricerca di conforto materno.

In questa versione acustica, l’arrangiamento punta a mettere in evidenza la voce e le parole. L’intenzione è far emergere emozioni che nella produzione originale potevano restare sullo sfondo.

Come suona la versione acustica: arrangiamento e atmosfera

La veste sonora è essenziale e calda. Gli elementi principali sono studiati per amplificare il testo e la narrazione personale.

Caratteristiche principali

Voce in primo piano, con sfumature intime.

Chitarra acustica come guida armonica.

Produzione minimale per creare spazio emotivo.

Atmosfera raccolta, pensata per l’ascolto ravvicinato.

Il contesto della scelta: dal palco al digitale

Il percorso recente di Seltsam ha avuto due tappe decisive: la finale a Sanremo Giovani 2025 e la visibilità sui social. A gennaio, l’artista ha rappresentato l’Italia ai TikTok Global Awards a Londra, aumentando il suo pubblico internazionale.

Questo mix di palco televisivo e presenza online ha spinto verso una rilettura più personale del brano, pensata anche per essere condivisa in contesti intimi e live acustici.

Cosa aspettarsi e prossime mosse

Oltre all’uscita prevista per fine febbraio, Seltsam sta lavorando al suo primo progetto discografico e a un nuovo singolo. La pubblicazione acustica anticipa un momento creativo che punta a consolidare la sua identità artistica.

Formati e distribuzione

Disponibile sulle principali piattaforme streaming dal 25 febbraio .

. Promozione attraverso canali social e possibili performance live in acustico.

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