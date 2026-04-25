Domenico Modugno a Polignano a Mare: tre giorni di musica, cinema e cultura

Polignano a Mare si prepara a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto dal 17 al 19 aprile. Tre giorni di musica, cinema e incontri che celebrano l’eredità di Domenico Modugno e la canzone d’autore italiana. Scopri chi partecipa, il programma e le novità dell’evento.

Polignano a Mare rilancia la musica d’autore: il festival dedicato a Modugno

Il Comune di Polignano a Mare, insieme a Regione Puglia e Puglia Culture, presenta una rassegna che unisce memoria e progetti futuri. La direzione artistica è affidata a Stefano Senardi. Al fianco degli organizzatori ci sono il Club Tenco e il Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale.

L’iniziativa punta a far dialogare musica, cinema e territorio. All Music Italia sarà presente per raccontare eventi e incontri. Sono previsti momenti aperti al pubblico e attività rivolte alle nuove generazioni.

Un’intesa tra territori: accordo tra Polignano, San Pietro Vernotico e Lampedusa e Linosa

Durante la manifestazione verrà siglata una partnership tra tre comuni. L’obiettivo è valorizzare i luoghi e la memoria di Modugno. La collaborazione mira anche a creare percorsi culturali condivisi e scambi artistici.

La firma dell’accordo è pensata come punto di partenza per progetti comuni sul territorio e per rafforzare la rete culturale legata al cantautore.

Venerdì 17 aprile: apertura, incontri con le scuole e omaggio musicale

16:00 – Incontro rivolto agli studenti degli istituti a indirizzo musicale.

19:00 – Inaugurazione ufficiale al Museo Pino Pascali.

19:30 – Concerto di omaggio a Domenico Modugno con Syria e Massimo Germini.

Gli appuntamenti di apertura vogliono coinvolgere il pubblico giovane. Molte attività sono pensate per favorire la partecipazione degli studenti.

Sabato 18 aprile: dibattiti, proiezioni e la firma dell’intesa

Una giornata che unisce approfondimenti sulla canzone d’autore e il cinema legato a Modugno. Sono previste visite guidate nei luoghi simbolo dell’artista.

12:00 – Firma dell’accordo tra i tre comuni presso la Biblioteca di Comunità Raffaele Chiantera.

15:00 – Talk e incontri al Multisala Vignola dedicati alla canzone d’autore.

17:00 – Focus su Modugno attore con il contributo del Centro Sperimentale di Cinematografia.

19:00 – Presentazione del volume Cantautori nelle scuole.

21:00 – Proiezione del film Nel blu, dipinto di blu (1959).

Domenica 19 aprile: parata, visite guidate e tappa a San Pietro Vernotico

La giornata conclusiva mette al centro la musica dal vivo e il legame con i luoghi formativi di Modugno. Sono previste attività per tutta la famiglia.

Mattina – Parata di bande musicali lungo il lungomare a lui dedicato, guidata da Renzo Rubino .

. Pomeriggio – Visite a San Pietro Vernotico per riscoprire i luoghi della formazione artistica del cantautore.

Molte iniziative sono a ingresso libero. L’intento è rendere accessibile la cultura e promuovere Polignano come punto di riferimento per la canzone d’autore.

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