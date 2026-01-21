Nico Arezzo: nuovo album non c’è fretta e tour 2026 dopo il tour con Carmen Consoli

Dopo un anno trascorso soprattutto on the road, il cantautore siciliano Nico Arezzo annuncia un nuovo capitolo discografico che mette al centro il tempo e la lentezza. La notizia unisce il richiamo delle sue radici al progetto live che lo ha reso familiare al pubblico italiano.

Da tournée e aperture ai grandi teatri alla svolta artistica

Il 2025 ha visto Nico Arezzo protagonista di oltre cinquanta concerti con il suo “Non c’è tour“. Ha inoltre aperto alcuni spettacoli di Carmen Consoli nei teatri più importanti. Queste esperienze hanno influenzato la scrittura del nuovo lavoro.

Oggi l’artista annuncia il disco intitolato NON C’È FRETTA, in uscita venerdì 16 gennaio sulle piattaforme digitali. Il progetto esce per Take Away Studios con distribuzione Artist First.

Il concept del disco: rallentare per ritrovare senso

Il nuovo album sposta il focus dalla mappa delle origini alla percezione del tempo. L’obiettivo è sottrarre la vita al ritmo della produzione continua. In questo percorso emerge il valore dell’ascolto e della fragilità.

La Sicilia rimane il fulcro emotivo. Dialetto, scene quotidiane e riferimenti locali affiorano nelle canzoni. La produzione mescola il cantautorato tradizionale con elementi sperimentali ed elettronici.

Tra i brani già noti figura il singolo Sancu, pubblicato alla fine dell’anno passato.

Tracklist completa e ospiti

Il disco si arricchisce di collaborazioni con nomi della scena indipendente italiana. Gli ospiti confermano la stima verso l’autore e portano colori diversi alle tracce.

Intro Non c’è fretta feat. Lauryyn Sempri ‘a stissa feat. Anna Castiglia Da Dio Sancu Vorrei mi offrissi la colazione feat. Laurino Terapia d’urlo feat. BBB Manifestami feat. Ugo Crepa Senza paura Anche Eugenio piange Come sai fare tu ‘U pisci spada Corpo legno – Live nella Baita di Moccone

MINCHIA CHE TOUR 2026: le prime date annunciate

In parallelo all’uscita del disco è stato presentato il calendario del MINCHIA CHE TOUR 2026, prodotto da OTR Live. Il giro di concerti partirà a marzo e toccherà club e locali selezionati in tutta Italia.

I biglietti sono già in vendita sulle piattaforme consuete.

12 marzo – MILANO @ Arci Bellezza

13 marzo – TORINO @ Magazzino sul Po

19 marzo – BOLOGNA @ Locomotiv Club

20 marzo – ROMA @ Largo Venue

21 marzo – CONVERSANO (BA) @ Casa delle Arti

3 aprile – PALERMO @ I Candelai

4 aprile – CATANIA @ ZŌ

6 aprile – RAGUSA @ BAM

10 aprile – RENDE (CS) @ Mood Social Club

