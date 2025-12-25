Laura Pausini festeggia 30 anni del fan club e annuncia 2 anni di musica

La folla al PalaCattani di Faenza ha trasformato il raduno del fan club in una festa sonora, con un annuncio che guarda avanti e un duetto inaspettato capace di riaccendere l’attenzione sui nuovi talenti della scena italiana.

PauParty 2025: tre decenni di fedeltà e una promessa musicale

Sabato 6 settembre il fan club ufficiale di Laura Pausini ha celebrato i suoi 30 anni con l’incontro annuale al PalaCattani a Faenza. La platea ha riunito iscritti da tutta Europa e dal Sudamerica.

Nel corso dell’evento la cantante ha anticipato l’inizio di due anni intensi di progetti musicali. Con poche parole ai fan ha lasciato intendere che seguiranno mesi pieni di uscite e iniziative.

Sul palco la sorpresa: insieme ad Ave Rico per un duetto rock

Uno dei momenti più emozionanti è arrivato con l’ospite a sorpresa Ave Rico e la sua band. Il gruppo ha portato in scena una versione in chiave pop punk di uno dei brani più amati di Pausini.

Insieme hanno eseguito Il mio sbaglio più grande, brano tratto dall’album Tra te e il mare. Il gesto ha chiuso il cerchio tra social e palco, dopo che Ave Rico aveva reinterpretato il pezzo su TikTok.

La scelta non è stata casuale: la cover pubblicata online aveva suscitato l’approvazione stessa di Laura, che espresso apprezzamento per la versione alternativa.

Chi è Ave Rico e perché ha conquistato TikTok

Ave Rico è il nome d’arte di Riccardo Celi, cantautore torinese nato nel 2000. La sua musica fonde il pop cantautorale con sonorità pop punk.

Percorso e stile

Esperienze giovanili in band metalcore.

Progetto solista avviato nel 2020 con il produttore Francesco Priolo .

. Cover quotidiane che hanno generato una forte presenza su TikTok.

Riconoscimenti e uscite recenti

Interesse di artisti internazionali e nazionali.

Album pubblicato: C’era una volta vol.2… (8 luglio).

(8 luglio). Singolo recente: Fatto di plastica.

Supporto ai giovani talenti: la strategia di Pausini

Il duetto con Ave Rico conferma una linea già visibile lo scorso anno. Laura aveva scelto giovani cantautori pop per aprire alcune tappe del suo tour.

La cantante sembra voler usare la sua visibilità per dare spazio ai creatori emergenti. Questo intento si realizza sia sul palco sia sui social.

Il nuovo capitolo: singolo, lingue e uscite internazionali

Tra le novità annunciate c’è il singolo La mia storia tra le dita, in uscita il 12 settembre per Warner Music. La canzone verrà pubblicata in più lingue.

Versione in italiano.

Versione in spagnolo.

Versione in portoghese.

Per la prima volta, versione in francese.

La scelta linguistica vuole essere un omaggio alla musica italiana e alla sua diffusione nel mondo.

Sui social la cantante ha espresso gratitudine per il sostegno e la passione che riceve dal suo pubblico. Ha parlato di gioia e di energia creativa per i mesi che verranno.

Date e riferimenti rapidi

6 settembre – Raduno del fan club, PalaCattani, Faenza.

– Raduno del fan club, PalaCattani, Faenza. 8 luglio – Pubblicazione di C’era una volta vol.2… di Ave Rico.

– Pubblicazione di di Ave Rico. 12 settembre – Uscita del singolo La mia storia tra le dita, Warner Music.

