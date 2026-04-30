Marracash: marra block party, orari, line up e strade chiuse alla Barona

Sabato 18 aprile 2026 la Barona si trasforma in palcoscenico: Marracash torna nel quartiere dove è cresciuto con il Marra Block Party, un evento a cielo aperto che ha già registrato il tutto esaurito. L’appuntamento promette musica, partecipazione locale e un progetto sociale che mira a restituire risorse alla comunità.
Info pratiche: dove si svolge e come arrivare
L’area dedicata è in Via Enrico De Nicola, compresa tra Via De Pretis, Via Voltri e Via San Vigilio. L’accesso principale è da Via Voltri. Un punto informazioni sarà operativo sul posto a partire dalle 12:30.
Orari principali
- 12:30 – Attivazione Infopoint
- 15:00 – Apertura cancelli
- 16:30 – Inizio del programma artistico
- 19:00 – Performance di Marracash
- 20:30 – Termine dello show
Viabilità: le modifiche alla circolazione nel weekend
La chiusura delle strade avverrà in più fasi per permettere montaggio e sicurezza. Non ci saranno variazioni durante i lavori preliminari dal 14 al 17 aprile.
- Venerdì 17, dalle 20:00: primi restringimenti delle carreggiate.
- Sabato 18, dalle 08:00: accesso limitato ai residenti e ai mezzi di emergenza.
- Sabato 18, dalle 13:00 a mezzanotte: blocco totale del traffico veicolare.
L’accesso pedonale per chi vive in zona sarà sempre garantito. Si consiglia l’uso del trasporto pubblico per raggiungere la Barona.
Scaletta e artisti: la line up del pomeriggio
Il palco anticipa Marracash con una selezione di artisti locali e performer della scena hip hop milanese. L’ordine e gli orari sono pensati per valorizzare i giovani talenti del territorio.
- 16:30 – Chef P & dj 2P (dj set)
- 17:30 – Bandits Crew / Bandits Dance Studio
- 17:45 – R1MKA, Elylaba, xMikeyi, Yas Laba
- 18:00 – Y.E.B.
- 18:10 – Mimmoflow
- 18:20 – ABBY 6IX
- 18:35 – RAME
- 19:00 – Marracash
ABBY 6IX richiama esplicitamente la Zona 6 con il suo nome d’arte. RAME chiude la sequenza prima dell’ingresso in scena del headliner.
Biglietti e partecipazione: vendita e finalità solidali
I tagliandi erano disponibili dal 5 marzo al prezzo di 25 euro, con priorità per i residenti del Municipio 6. Sono andati esauriti in poche ore e l’evento è ufficialmente sold out.
La scelta organizzativa è chiara: tutto il ricavato dei biglietti, al netto di IVA e SIAE, sarà destinato a progetti sociali. I costi di produzione sono coperti da partner e sponsor coinvolti.
- Proventi destinati a iniziative per i giovani della Barona
- Sponsor e partner coprono le spese tecniche
- Produzione a cura di Friends&Partners e BigPicture Mngmnt
Perché questo concerto è diverso: radici e obiettivi
Il Marra Block Party non è una tappa promozionale. È una risposta simbolica a un successo personale e collettivo. Marracash torna nel suo quartiere per trasformare un risultato artistico in un beneficio concreto per la comunità.
L’iniziativa si ispira alle feste di strada che hanno segnato la nascita della cultura hip hop nelle grandi città. Qui l’intento è autentico: musica, condivisione e un piano concreto di riqualificazione urbana.
Il ruolo di “PERSONA” e la trilogia artistica
PERSONA, uscito il 31 ottobre 2019, ha raggiunto la certificazione di disco di Diamante. Ha venduto oltre 500.000 copie e ha mantenuto una presenza lunga e costante nelle classifiche.
Quell’album è il primo capitolo di una trilogia che ha segnato il percorso di Marracash:
- PERSONA – svolta commerciale e artistica
- Noi, Loro, Gli Altri – riflessione e posizionamento sociale
- È finita la pace – affermazione dell’identità personale
La discografia di Marracash comprende numeri rilevanti: un disco di Diamante, oltre cento certficazioni platino e decine d’oro. Ha anche firmato manifestazioni di rilievo per la scena rap italiana.
Altri appuntamenti live del 2026
Il Marra Block Party è solo una delle date in programma per il 2026. In settembre, Marracash tornerà sul palco con Guè per celebrare i dieci anni di Santeria.
- 12 e 13 settembre 2026 – Marracash & Guè, Santeria 10th Anniversary
- Sede: Ippodromo Snai San Siro, Milano
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.