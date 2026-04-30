Marracash: marra block party, orari, line up e strade chiuse alla Barona

Sabato 18 aprile 2026 la Barona si trasforma in palcoscenico: Marracash torna nel quartiere dove è cresciuto con il Marra Block Party, un evento a cielo aperto che ha già registrato il tutto esaurito. L’appuntamento promette musica, partecipazione locale e un progetto sociale che mira a restituire risorse alla comunità.

Info pratiche: dove si svolge e come arrivare

L’area dedicata è in Via Enrico De Nicola, compresa tra Via De Pretis, Via Voltri e Via San Vigilio. L’accesso principale è da Via Voltri. Un punto informazioni sarà operativo sul posto a partire dalle 12:30.

Orari principali

12:30 – Attivazione Infopoint

– Attivazione Infopoint 15:00 – Apertura cancelli

– Apertura cancelli 16:30 – Inizio del programma artistico

– Inizio del programma artistico 19:00 – Performance di Marracash

– Performance di Marracash 20:30 – Termine dello show

Viabilità: le modifiche alla circolazione nel weekend

La chiusura delle strade avverrà in più fasi per permettere montaggio e sicurezza. Non ci saranno variazioni durante i lavori preliminari dal 14 al 17 aprile.

Venerdì 17, dalle 20:00: primi restringimenti delle carreggiate.

Sabato 18, dalle 08:00: accesso limitato ai residenti e ai mezzi di emergenza.

Sabato 18, dalle 13:00 a mezzanotte: blocco totale del traffico veicolare.

L’accesso pedonale per chi vive in zona sarà sempre garantito. Si consiglia l’uso del trasporto pubblico per raggiungere la Barona.

Scaletta e artisti: la line up del pomeriggio

Il palco anticipa Marracash con una selezione di artisti locali e performer della scena hip hop milanese. L’ordine e gli orari sono pensati per valorizzare i giovani talenti del territorio.

16:30 – Chef P & dj 2P (dj set)

– Chef P & dj 2P (dj set) 17:30 – Bandits Crew / Bandits Dance Studio

– Bandits Crew / Bandits Dance Studio 17:45 – R1MKA, Elylaba, xMikeyi, Yas Laba

– R1MKA, Elylaba, xMikeyi, Yas Laba 18:00 – Y.E.B.

– Y.E.B. 18:10 – Mimmoflow

– Mimmoflow 18:20 – ABBY 6IX

– ABBY 6IX 18:35 – RAME

– RAME 19:00 – Marracash

ABBY 6IX richiama esplicitamente la Zona 6 con il suo nome d’arte. RAME chiude la sequenza prima dell’ingresso in scena del headliner.

Biglietti e partecipazione: vendita e finalità solidali

I tagliandi erano disponibili dal 5 marzo al prezzo di 25 euro, con priorità per i residenti del Municipio 6. Sono andati esauriti in poche ore e l’evento è ufficialmente sold out.

La scelta organizzativa è chiara: tutto il ricavato dei biglietti, al netto di IVA e SIAE, sarà destinato a progetti sociali. I costi di produzione sono coperti da partner e sponsor coinvolti.

Proventi destinati a iniziative per i giovani della Barona

Sponsor e partner coprono le spese tecniche

Produzione a cura di Friends&Partners e BigPicture Mngmnt

Perché questo concerto è diverso: radici e obiettivi

Il Marra Block Party non è una tappa promozionale. È una risposta simbolica a un successo personale e collettivo. Marracash torna nel suo quartiere per trasformare un risultato artistico in un beneficio concreto per la comunità.

L’iniziativa si ispira alle feste di strada che hanno segnato la nascita della cultura hip hop nelle grandi città. Qui l’intento è autentico: musica, condivisione e un piano concreto di riqualificazione urbana.

Il ruolo di “PERSONA” e la trilogia artistica

PERSONA, uscito il 31 ottobre 2019, ha raggiunto la certificazione di disco di Diamante. Ha venduto oltre 500.000 copie e ha mantenuto una presenza lunga e costante nelle classifiche.

Quell’album è il primo capitolo di una trilogia che ha segnato il percorso di Marracash:

PERSONA – svolta commerciale e artistica

– svolta commerciale e artistica Noi, Loro, Gli Altri – riflessione e posizionamento sociale

– riflessione e posizionamento sociale È finita la pace – affermazione dell’identità personale

La discografia di Marracash comprende numeri rilevanti: un disco di Diamante, oltre cento certficazioni platino e decine d’oro. Ha anche firmato manifestazioni di rilievo per la scena rap italiana.

Altri appuntamenti live del 2026

Il Marra Block Party è solo una delle date in programma per il 2026. In settembre, Marracash tornerà sul palco con Guè per celebrare i dieci anni di Santeria.

12 e 13 settembre 2026 – Marracash & Guè, Santeria 10th Anniversary

– Marracash & Guè, Santeria 10th Anniversary Sede: Ippodromo Snai San Siro, Milano

Articoli simili

Vota questo articolo