Musicultura 2026: record storico di iscrizioni al contest, svelati i 16 finalisti

Record di iscrizioni per Musicultura 2026: oltre mille candidature hanno dato vita a una selezione serrata che ha portato all’annuncio dei sedici finalisti. Tra audizioni dal vivo, milioni di visualizzazioni online e attese serate a Recanati, il concorso conferma la sua centralità nella scena della canzone popolare e d’autore italiana.

Un’edizione da numeri: iscrizioni, audizioni e pubblico online

Alla chiusura dei termini sono arrivate 1.328 proposte originali. Dopo dieci serate di audizioni dal vivo a Macerata, con oltre 2,5 milioni di visualizzazioni, la rosa dei candidati si è ridotta a sedici artisti.

Performance live valutate da commissioni specializzate.

Streaming e contenuti digitali con grande impatto sul pubblico.

Selezione finale frutto di più fasi di ascolto e confronto.

I sedici finalisti: artisti, città e brani in gara

Tutti gli interpreti sono autori dei propri pezzi. Provengono da tredici città italiane, con tre rappresentanti delle Marche. I brani entreranno nella compilation ufficiale e avranno spazio nel palinsesto di Rai Radio1.

Acqua Distillata (Trieste) – Ribaltavapori

(Trieste) – Alessandro Ragazzo (Venezia) – Il rito delle ombre

(Venezia) – Claudio Covato (Siracusa) – Chiddu ca ma resta

(Siracusa) – DDUMA (Lecce) – Fimmine de guerra

(Lecce) – Dea Culpa, Ciao sono Vale (Bergamo) – Pelle viola

(Bergamo) – Federico Baldi (Bergamo) – La macchina del tempo

(Bergamo) – Giovanni Toscano (Pisa) – Emma

(Pisa) – Giulia Trovò (Treviso) – Se non dovessi più tornare

(Treviso) – Isabella Privitera (Bologna) – Eya

(Bologna) – Manuella (Sassari) – Undi è l’amori?

(Sassari) – Maredè (Senigallia) – Stupido cuore

(Senigallia) – Mazzoli (Pesaro/Bologna) – Perdita di tempo

(Pesaro/Bologna) – MEZZANERA (Bologna) – Piume

(Bologna) – Narratore Urbano (Torino) – Il mio coinquilino vuole uccidermi

(Torino) – Rosita Brucoli (Milano) – Agente!

(Milano) – XGIOVE (Porto Sant’Elpidio) – Ora che scende la notte

Anteprima a Recanati: date, conduzione e ospite speciale

La presentazione ufficiale si svolgerà il 23 e 24 aprile al Teatro Persiani di Recanati. Le due serate saranno condotte da John Vignola, Marcella Sullo e Duccio Pasqua di Rai Radio1.

Le performance saranno trasmesse in diretta radio e in video-streaming su Rainews.it. Ospite d’onore per entrambe le serate: Raphael Gualazzi.

Perché Gualazzi è il nome scelto e il messaggio del direttore artistico

La presenza di Raphael Gualazzi vuole essere un esempio di autenticità artistica. Ezio Nannipieri, direttore artistico, ha sottolineato come la tenacia nel rimanere fedeli a sé stessi sia un valore da trasmettere ai giovani finalisti.

Secondo Nannipieri, le canzoni in gara mostrano originalità e coraggio. Ha espresso entusiasmo per la varietà dei linguaggi e per la capacità degli autori di sfidare l’appiattimento del mercato.

Il percorso verso lo Sferisterio: Comitato Artistico e serate conclusive

Otto dei sedici finalisti accederanno alle serate finali, previste il 19 e 20 giugno allo Sferisterio di Macerata. La scelta avverrà per decisione del Comitato Artistico di Garanzia.

Chi compone il Comitato e le radici storiche

Nel Comitato figurano nomi di primo piano della musica italiana, tra cui Claudio Baglioni, Carmen Consoli, Giorgia, Vasco Rossi, Piero Pelù, Ermal Meta e Margherita Vicario. Le origini del Comitato risalgono al 1990, con firme come quelle di Fabrizio De André e Giorgio Caproni.

Premi in palio e modalità di voto

Durante le serate finali il vincitore sarà scelto dal pubblico. In palio:

Premio Banca Macerata : 20.000 euro per il Vincitore assoluto.

: 20.000 euro per il Vincitore assoluto. Targa della Critica “Piero Cesanelli”: 3.000 euro.

Premio “Grotte di Frasassi”: 2.000 euro.

Premio per il miglior testo: 2.000 euro.

I biglietti per le serate di Recanati sono acquistabili su vivaticket.it e al botteghino del Teatro Persiani.

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