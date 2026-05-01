Musicultura 2026: record storico di iscrizioni al contest, svelati i 16 finalisti

Record di iscrizioni per Musicultura 2026: oltre mille candidature hanno dato vita a una selezione serrata che ha portato all’annuncio dei sedici finalisti. Tra audizioni dal vivo, milioni di visualizzazioni online e attese serate a Recanati, il concorso conferma la sua centralità nella scena della canzone popolare e d’autore italiana.
Un’edizione da numeri: iscrizioni, audizioni e pubblico online
Alla chiusura dei termini sono arrivate 1.328 proposte originali. Dopo dieci serate di audizioni dal vivo a Macerata, con oltre 2,5 milioni di visualizzazioni, la rosa dei candidati si è ridotta a sedici artisti.
- Performance live valutate da commissioni specializzate.
- Streaming e contenuti digitali con grande impatto sul pubblico.
- Selezione finale frutto di più fasi di ascolto e confronto.
I sedici finalisti: artisti, città e brani in gara
Tutti gli interpreti sono autori dei propri pezzi. Provengono da tredici città italiane, con tre rappresentanti delle Marche. I brani entreranno nella compilation ufficiale e avranno spazio nel palinsesto di Rai Radio1.
- Acqua Distillata (Trieste) – Ribaltavapori
- Alessandro Ragazzo (Venezia) – Il rito delle ombre
- Claudio Covato (Siracusa) – Chiddu ca ma resta
- DDUMA (Lecce) – Fimmine de guerra
- Dea Culpa, Ciao sono Vale (Bergamo) – Pelle viola
- Federico Baldi (Bergamo) – La macchina del tempo
- Giovanni Toscano (Pisa) – Emma
- Giulia Trovò (Treviso) – Se non dovessi più tornare
- Isabella Privitera (Bologna) – Eya
- Manuella (Sassari) – Undi è l’amori?
- Maredè (Senigallia) – Stupido cuore
- Mazzoli (Pesaro/Bologna) – Perdita di tempo
- MEZZANERA (Bologna) – Piume
- Narratore Urbano (Torino) – Il mio coinquilino vuole uccidermi
- Rosita Brucoli (Milano) – Agente!
- XGIOVE (Porto Sant’Elpidio) – Ora che scende la notte
Anteprima a Recanati: date, conduzione e ospite speciale
La presentazione ufficiale si svolgerà il 23 e 24 aprile al Teatro Persiani di Recanati. Le due serate saranno condotte da John Vignola, Marcella Sullo e Duccio Pasqua di Rai Radio1.
Le performance saranno trasmesse in diretta radio e in video-streaming su Rainews.it. Ospite d’onore per entrambe le serate: Raphael Gualazzi.
Perché Gualazzi è il nome scelto e il messaggio del direttore artistico
La presenza di Raphael Gualazzi vuole essere un esempio di autenticità artistica. Ezio Nannipieri, direttore artistico, ha sottolineato come la tenacia nel rimanere fedeli a sé stessi sia un valore da trasmettere ai giovani finalisti.
Secondo Nannipieri, le canzoni in gara mostrano originalità e coraggio. Ha espresso entusiasmo per la varietà dei linguaggi e per la capacità degli autori di sfidare l’appiattimento del mercato.
Il percorso verso lo Sferisterio: Comitato Artistico e serate conclusive
Otto dei sedici finalisti accederanno alle serate finali, previste il 19 e 20 giugno allo Sferisterio di Macerata. La scelta avverrà per decisione del Comitato Artistico di Garanzia.
Chi compone il Comitato e le radici storiche
Nel Comitato figurano nomi di primo piano della musica italiana, tra cui Claudio Baglioni, Carmen Consoli, Giorgia, Vasco Rossi, Piero Pelù, Ermal Meta e Margherita Vicario. Le origini del Comitato risalgono al 1990, con firme come quelle di Fabrizio De André e Giorgio Caproni.
Premi in palio e modalità di voto
Durante le serate finali il vincitore sarà scelto dal pubblico. In palio:
- Premio Banca Macerata: 20.000 euro per il Vincitore assoluto.
- Targa della Critica “Piero Cesanelli”: 3.000 euro.
- Premio “Grotte di Frasassi”: 2.000 euro.
- Premio per il miglior testo: 2.000 euro.
I biglietti per le serate di Recanati sono acquistabili su vivaticket.it e al botteghino del Teatro Persiani.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.