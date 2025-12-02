Newsletter

Semplicemente Fiorella: concerto alle Terme di Caracalla arriva su Rai 1

Enrico Valiani

Semplicemente Fiorella: il concerto-evento alle Terme di Caracalla approda su Rai 1
Questa sera, mercoledì 10 settembre, va in onda su Rai 1 lo speciale che celebra il percorso artistico di Fiorella Mannoia. Registrato alle suggestive Terme di Caracalla, il concerto mescola interpreti storici e voci emergenti, offrendo arrangiamenti orchestrali pensati per valorizzare brani che hanno segnato decenni di musica italiana.

Dettagli sulla messa in onda e contesto

Lo speciale torna in tv dopo l’accoglienza calorosa della scorsa edizione. La serata è pensata per il grande pubblico e per gli appassionati della canzone d’autore.

  • Data: mercoledì 10 settembre.

  • Canale: Rai 1.

  • Location: Terme di Caracalla, cornice storica e scenografica.

Chi ha curato lo spettacolo: produzione e regia

La realizzazione dello show è stata affidata a importanti firme della televisione. A seguire, i principali nomi tecnici e produttivi coinvolti.

  • Produzione: Friends Tv per Rai.

  • Coordinamento: Direzione Intrattenimento Prime Time.

  • Regia: Stefano Mignucci, autore della regia televisiva dello speciale.

La direzione musicale e l’orchestra: sonorità rinnovate

Alla base dello spettacolo c’è un impianto sonoro ricco e articolato. Gli arrangiamenti trasformano i brani in momenti orchestrali e corali.

  • Direzione musicale: Carlo Di Francesco.

  • Orchestra: Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura.

  • Direttore d’orchestra: Maestro Valeriano Chiaravalle.

  • Supporto: una super band di musicisti per arrangiamenti contemporanei.

Cosa aspettarsi dagli ospiti e dalle performance

Lo spettacolo alterna ospiti affermati a giovani artisti. Ogni intervento è pensato come omaggio al repertorio di Fiorella.

  • Duetti con interpreti storici della scena nazionale.

  • Voci emergenti che portano nuove sensibilità.

  • Brani riarrangiati in chiave orchestrale.

  • Momenti solisti della stessa Fiorella Mannoia accompagnati dalla band e dall’orchestra.

Perché questo speciale è significativo per la carriera di Fiorella

Lo show non è solo un concerto, ma una rivisitazione del percorso artistico dell’artista. Celebrare la sua musica in una cornice storica rafforza il valore culturale del progetto.

Fiorella Mannoia viene omaggiata non solo come interprete, ma come punto di riferimento per più generazioni.

