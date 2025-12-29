Newsletter

Connettersi

Laura Pausini: PauParty 2026 per i 30 anni del fan club, scaletta, sorprese e anteprime

Aggiornato il :

|

Di : Enrico Valiani

Laura Pausini festeggia i 30 anni del fan club con il PauParty 2026: scaletta, sorprese e anteprime
WhatsApp

Per celebrare tre decenni di legami con il suo pubblico, Laura Pausini ha preparato un appuntamento riservato e ricco di sorprese. L’artista invita i membri del fan club a una giornata esclusiva, dove musica e anteprime si intrecceranno con ricordi e novità del suo percorso artistico.

PauParty 2026: i festeggiamenti per i 30 anni del fan club

Il raduno dedicato ai soci del club ufficiale segna un traguardo importante: Laura4u compie 30 anni. Nato nel 1995 a Solarolo, il fan club è cresciuto fino a diventare una comunità globale e fedele.

Per l’occasione Laura ha scelto di concentrare l’evento su momenti intimi e diretti con i fan, privilegiando l’accesso esclusivo agli iscritti e creando un’atmosfera di festa privata.

Dove e quando: informazioni pratiche sull’evento

L’incontro si svolgerà sabato 6 settembre 2026 al Palacattani di Faenza. L’orario previsto per le attività principali va dalle 16:00 alle 19:00.

Accesso e partecipazione

  • Ingresso riservato ai soci registrati del fan club Laura4u.

  • Controlli e accrediti all’entrata secondo le indicazioni ufficiali.

  • Eventuali aggiornamenti e dettagli logistici saranno comunicati tramite il sito ufficiale.

Concerto esclusivo e anteprima del nuovo progetto

La parte musicale dell’evento comprenderà un mini live con brani storici e versioni rivisitate. Come sorpresa principale, Laura proporrà una presentazione di ciò che anticipa il suo prossimo disco.

In particolare verranno eseguite tutte le versioni del nuovo singolo: La mia storia tra le dita, reinterpretazione del noto pezzo di Gianluca Grignani, che apre il progetto discografico previsto per il 2026.

Cosa aspettarsi: programma, ospiti e momenti speciali

La giornata sarà pensata per offrire varietà e partecipazione. Tra gli elementi attesi:

  • Un breve set acustico con i più grandi successi.

  • Anteprime del nuovo materiale discografico.

  • Interventi e possibili ospiti a sorpresa.

  • Momenti di incontro tra fan e contenuti esclusivi.

Informazioni su iscrizioni e aggiornamenti ufficiali

La partecipazione è limitata ai membri del fan club. Chi desidera dettagli su iscrizioni, modalità di accesso o variazioni di programma può consultare i canali ufficiali di Laura Pausini per le comunicazioni più recenti.

Articoli simili

Vota questo articolo
WhatsApp
Vedi anche  Elettra Lamborghini torna alle origini con il nuovo singolo Miaw Wau

Lascia un commento

Share to...
BlueskyBufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly