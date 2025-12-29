Laura Pausini: PauParty 2026 per i 30 anni del fan club, scaletta, sorprese e anteprime

Per celebrare tre decenni di legami con il suo pubblico, Laura Pausini ha preparato un appuntamento riservato e ricco di sorprese. L’artista invita i membri del fan club a una giornata esclusiva, dove musica e anteprime si intrecceranno con ricordi e novità del suo percorso artistico.

PauParty 2026: i festeggiamenti per i 30 anni del fan club

Il raduno dedicato ai soci del club ufficiale segna un traguardo importante: Laura4u compie 30 anni. Nato nel 1995 a Solarolo, il fan club è cresciuto fino a diventare una comunità globale e fedele.

Per l’occasione Laura ha scelto di concentrare l’evento su momenti intimi e diretti con i fan, privilegiando l’accesso esclusivo agli iscritti e creando un’atmosfera di festa privata.

Dove e quando: informazioni pratiche sull’evento

L’incontro si svolgerà sabato 6 settembre 2026 al Palacattani di Faenza. L’orario previsto per le attività principali va dalle 16:00 alle 19:00.

Accesso e partecipazione

Ingresso riservato ai soci registrati del fan club Laura4u .

. Controlli e accrediti all’entrata secondo le indicazioni ufficiali.

Eventuali aggiornamenti e dettagli logistici saranno comunicati tramite il sito ufficiale.

Concerto esclusivo e anteprima del nuovo progetto

La parte musicale dell’evento comprenderà un mini live con brani storici e versioni rivisitate. Come sorpresa principale, Laura proporrà una presentazione di ciò che anticipa il suo prossimo disco.

In particolare verranno eseguite tutte le versioni del nuovo singolo: La mia storia tra le dita, reinterpretazione del noto pezzo di Gianluca Grignani, che apre il progetto discografico previsto per il 2026.

Cosa aspettarsi: programma, ospiti e momenti speciali

La giornata sarà pensata per offrire varietà e partecipazione. Tra gli elementi attesi:

Un breve set acustico con i più grandi successi.

Anteprime del nuovo materiale discografico.

Interventi e possibili ospiti a sorpresa.

Momenti di incontro tra fan e contenuti esclusivi.

Informazioni su iscrizioni e aggiornamenti ufficiali

La partecipazione è limitata ai membri del fan club. Chi desidera dettagli su iscrizioni, modalità di accesso o variazioni di programma può consultare i canali ufficiali di Laura Pausini per le comunicazioni più recenti.

