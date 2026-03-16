Mercedes VLE: van elettrico che punta al comfort di una limousine

Mercedes‑Benz lancia la VLE, un van‑monovolume elettrico che punta a fondere il comfort di una berlina executive con la praticità di un MPV. Il nuovo modello inaugura la Van Architecture modulare della Casa di Stoccarda, pensata per la prossima generazione di veicoli passeggeri a zero emissioni.

Linee, aerodinamica e dettagli esterni pensati per l’efficienza

La VLE sfoggia una silhouette bassa e filante progettata per ridurre i consumi. Il coefficiente di resistenza raggiunge 0,25, valore raro per una monovolume di queste dimensioni.

Frontale con interpretazione moderna della griglia Mercedes e firma luminosa continua.

Proiettori DIGITAL LIGHT con luci diurne a forma di stella e fascia luminosa integrata.

Cofano con due power dome e tetto che scorre armonioso verso la coda arrotondata.

Faro posteriore ad arco collegato da una luce a U rovesciata, inserita nello spoiler aerodinamico.

Design e aerodinamica lavorano insieme per migliorare autonomia e stabilità a velocità autostradale.

Abitacolo modulare: spazio da limousine e configurazioni versatili

L’interno è studiato per ricreare atmosfera da ammiraglia con funzionalità da veicolo famigliare. Il tetto panoramico Sky View amplia la percezione dello spazio.

Sedute e modularità

Configurazioni da 5 a 8 posti su tre file.

Tipologie di sedili: Comfort Seat manuale; Premium Comfort Seat elettrico; Grand Comfort Seat con massaggio, supporto lombare e ricarica wireless.

Sistema Roll & Go per spostare o rimuovere manualmente sedili grazie a ruote integrate.

Controllo elettrico delle configurazioni via infotainment, pulsanti laterali o app.

La funzione Remote Variable Rear Space permette di privilegiare bagagli o comfort passeggeri con semplici selezioni.

Con tre file montate il bagagliaio arriva a 795 litri. Rimuovendo i sedili si raggiungono fino a 4.078 litri.

Sospensioni, comfort acustico e capacità di traino

La VLE introduce una rigida scocca e soluzioni per attenuare rumore e vibrazioni. Le superfici insonorizzate e i supporti elastomerici migliorano il comfort a bordo.

Sospensioni pneumatiche AIRMATIC con regolazione altezza fino a 40 mm.

Sterzo angolo di sterzata posteriore di 7° per un raggio di 10,9 metri.

Capacità di traino fino a 2,5 tonnellate.

Questa combinazione facilita le manovre urbane senza sacrificare stabilità e comfort nei viaggi lunghi.

Motorizzazioni, batterie e numeri sull’autonomia

La gamma parte con la VLE 300 electric, seguita dalla VLE 400 4MATIC. Le due versioni puntano a coprire esigenze differenti di potenza e trazione.

VLE 300: circa 203 kW di potenza.

VLE 400 4MATIC: oltre 300 kW e 0‑100 km/h in circa 6,5 secondi.

Batteria NMC con 115 kWh utilizzabili nella fase di lancio.

Versioni future con batteria LFP da 80 kWh.

Autonomia WLTP superiore a 700 km grazie anche all’architettura elettrica a 800 V.

Con stazioni DC fino a 300 kW si possono recuperare fino a 355 km di autonomia in circa 15 minuti. È disponibile la ricarica bidirezionale e il supporto a infrastrutture a 400 V tramite convertitore.

I motori sono sincroni a magneti permanenti, con efficienza batteria‑ruota del 93%. Nelle varianti 4MATIC il secondo motore posteriore si inserisce solo quando serve, grazie al sistema di disconnessione DCU.

Infotainment, schermi e multimedialità per tutti i passeggeri

La VLE punta su un ecosistema digitale centralizzato. La piattaforma MB.OS gestisce infotainment, sistemi di assistenza e connettività, con aggiornamenti OTA tramite la Mercedes‑Benz Intelligent Cloud.

MBUX e soluzioni schermo

MBUX Superscreen: tre display sotto una superficie vetrata. Uno da 10,25″ per il guidatore e due da 14″ per centro e passeggero.

Motore grafico Unity e processori ad alte prestazioni per visual real‑time.

Head‑up display con realtà aumentata che proietta un’immagine virtuale da 23,1″ a circa 4 metri.

Esperienza per i passeggeri posteriori

Il sistema MBUX Rear Space Experience integra un display panoramico retrattile da 79 cm in 8K. Supporta split‑screen, streaming, gaming e videoconferenze tramite una camera da 8 MP.

Impianto audio Burmester 3D Surround con 22 altoparlanti e tecnologia Dolby Atmos completa l’offerta multimediale.

Assistente virtuale con AI generativa: il nuovo MBUX Virtual Assistant combina ChatGPT, Microsoft Bing e Google Gemini per dialoghi contestuali e memoria a breve termine. L’interazione avviene anche tramite un avatar digitale nell’interfaccia.

Sistemi di assistenza alla guida e architettura sensoriale

La guida assistita è curata dal pacchetto MB.DRIVE. Tra le dotazioni principali figura il cruise adattivo Distance Assist DISTRONIC.

10 telecamere, 5 radar e 12 sensori a ultrasuoni.

Computer centrale raffreddato a liquido per elaborare i dati dei sensori.

Funzioni come cambio corsia assistito e sistemi avanzati di parcheggio.

La struttura hardware e software è predisposta per future estensioni via aggiornamenti OTA.

Prezzi di partenza e disponibilità

In Germania la VLE 300 electric parte da circa 79.000 euro. La VLE 400 4MATIC ha un prezzo di listino che inizia intorno ai 90.000 euro.

La produzione e l’arrivo sul mercato seguiranno la roadmap della Casa, con varianti di batterie e allestimenti che saranno introdotti successivamente.

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