Claudia Mori critica la Rai sui social: l’azienda sarebbe sparita con Adriano Celentano

Un post pubblicato su Instagram ha riacceso il dibattito sul possibile ritorno televisivo di Adriano Celentano. A firmarlo è stata Claudia Mori, che ha rivolto una dura sollecitazione alla dirigenza della Rai. La vicenda riporta al centro l’attesa dei fan e le trattative tra il Clan e Viale Mazzini.

Claudia Mori accende il confronto con la Rai e Giampaolo Rossi

Con un messaggio pubblico la moglie e manager di Celentano ha chiesto chiarezza e una risposta ufficiale. Ha scelto il profilo social legato al cantante per farlo.

Nel post si ricorda un incontro milanese tra le parti. Secondo Mori, dopo il primo colloquio era stata promessa una nuova riunione con una proiezione dei materiali ideati da Adriano.

Gli elementi chiave dell’incontro tra Clan e vertici Rai

Dal racconto di Mori emergono dettagli che hanno dato sostanza alla richiesta.

Luogo: una sede del Clan a Milano.

Presenze: oltre a Mori e a Rossi, era presente Gianmarco Mazzi .

. Oggetto: mostrare direttamente a un dirigente Rai il materiale prodotto da Adriano Celentano .

. Impegno: una proiezione e un seguito a breve termine, secondo quanto riferito da Mori.

Quanto tempo è passato dall’ultima apparizione di Celentano in tv e in musica

Il ritorno in video del Molleggiato non avviene da anni. Gli ultimi progetti televisivi e discografici offrono un quadro frammentario.

2019: la serie animata Adrian è andata in onda su Canale 5, poi sospesa.

è andata in onda su Canale 5, poi sospesa. Motivazioni ufficiali: problemi di salute e ascolti sotto le aspettative.

2021: pubblicazione dell’inedito Niente è andato perso nel cofanetto con Mina .

nel cofanetto con . Il percorso artistico con Mina si era fermato al 2017 ma è stato celebrato nel 2021.

Replica formale della Rai: apertura a un omaggio e possibili scenari

La Rai e il suo AD, Giampaolo Rossi, hanno risposto alla sollecitazione. Nel messaggio ufficiale l’azienda ha riconosciuto il valore culturale di Celentano.

Cosa propone Viale Mazzini

Riconoscimento : Celentano definito figura centrale della cultura popolare italiana.

: Celentano definito figura centrale della cultura popolare italiana. Progetto : ipotesi di una serata-evento su Rai 1 dedicata a lui.

: ipotesi di una serata-evento su Rai 1 dedicata a lui. Linee guida : no al solo ricorso agli archivi; si cerca un ritorno che sia inedito e celebrativo.

: no al solo ricorso agli archivi; si cerca un ritorno che sia inedito e celebrativo. Sanremo: la possibilità di ospitarlo al Festival è indicata come concreta, se l’artista sarà d’accordo.

Reazioni e prossimi passi possibili per il rientro di Celentano

Il post di Claudia Mori ha messo pressione sulla trattativa. Ora resta da capire se le promesse diventeranno un progetto concreto.

Un incontro operativo per definire formato e contenuti.

Valutazione artistica con Adriano al centro della scelta creativa.

Tempistiche: dipenderanno dalla disponibilità dell’artista e dalle scelte editoriali Rai.

