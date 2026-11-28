Russell Brand dovrà scontare 10 anni e sei mesi di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole di stupro e violenze sessuali. La giuria di Londra ha accolto quattro delle sette accuse esaminate, relative a fatti avvenuti tra il 1999 e il 2009. Nel motivare la pena, il giudice ha definito l’attore e comico un «predatore sessuale» e ha criticato duramente il suo comportamento.

La pena per Russell Brand: come sono stati calcolati i 10 anni e sei mesi

La condanna più grave riguarda un capo di stupro, per il quale il giudice ha stabilito una pena di nove anni. A questa si aggiungono tre condanne per violenza sessuale, con pene rispettivamente di nove mesi, 18 mesi e otto mesi.

La pena è stata calcolata sommando le condanne per stupro e violenza sessuale.

Le tre pene per violenza sessuale saranno eseguite contemporaneamente tra loro, ma dopo quella per stupro. La loro durata complessiva da aggiungere alla pena principale è quindi di 18 mesi, per un totale di 10 anni e sei mesi di reclusione.

Brand potrà chiedere la libertà condizionale soltanto dopo aver scontato due terzi della pena. In termini pratici, questo significa che dovrà restare in carcere per almeno sette anni prima di poter essere preso in considerazione. L’eventuale scarcerazione anticipata non è automatica: sarebbe accompagnata da sorveglianza e da specifiche condizioni.

Il verdetto della giuria e le accuse respinte

La giuria ha dichiarato Brand colpevole di quattro dei sette capi d’imputazione: uno per stupro e tre per violenza sessuale. È stato invece assolto da altri due capi di stupro e da un’accusa di tentata aggressione indecente.

La giuria ha accolto quattro dei sette capi d’imputazione esaminati.

Il procedimento ha preso in esame le testimonianze di sei donne e contestazioni riferite a un periodo di dieci anni, dal 1999 al 2009. La sentenza riguarda quindi soltanto i capi per i quali la giuria ha pronunciato un verdetto di colpevolezza.

Prima di stabilire la pena, il giudice Joel Bennathan ha ripercorso una parte consistente delle deposizioni e ha spiegato i criteri utilizzati nella decisione. Nel suo intervento ha contestato a Brand la «sbalorditiva arroganza» e la convinzione che la fama gli consentisse di agire senza rispettare le regole comuni, come riferito dal Guardian.

Le parole del giudice alle donne che hanno testimoniato

Bennathan ha definito più volte Brand un «predatore sessuale». Ha inoltre chiarito che le testimonianze delle donne non hanno comportato un aumento della pena, ma ha riconosciuto il peso delle contestazioni affrontate durante il processo.

Rivolgendosi alle persone che avevano raccontato la propria esperienza, il giudice ha reso omaggio alla loro determinazione e al loro coraggio. Ha osservato che erano state messe di fronte alle affermazioni secondo cui avrebbero mentito, alterato i fatti o acconsentito alle richieste sessuali di Brand.

Secondo Bennathan, quelle contestazioni erano state mosse dalla difesa su istruzioni dell’imputato. Il giudice ha sottolineato che le donne hanno dovuto affrontare questo confronto nel corso del procedimento.

Le attenuanti considerate prima della condanna

Nel determinare la durata della pena, il tribunale ha preso in considerazione anche alcuni elementi a favore di Brand. Tra questi figurano il lavoro svolto per aiutare persone alle prese con la dipendenza e le dichiarazioni di diversi testimoni di moralità.

È stato inoltre valutato il fatto che, negli ultimi 17 anni, Brand non fosse stato accusato di altri reati. Questi aspetti sono stati considerati insieme alla gravità delle condotte per cui è stato riconosciuto colpevole.

Per il reato di stupro, le linee guida britanniche prevedono come pena massima l’ergastolo. La durata più frequentemente applicata, tuttavia, si colloca tra quattro e 19 anni di carcere.

Il caso del 2009 al centro della condanna per stupro

Il capo di stupro per cui Brand è stato condannato riguarda un episodio del 2009. Una donna ha raccontato alla polizia di essersi recata a casa dell’attore aspettandosi un rapporto vaginale consensuale.

Secondo la sua testimonianza, durante il rapporto Brand si sarebbe tolto il preservativo e avrebbe avuto con lei un rapporto anale. La donna ha riferito di avergli chiesto ripetutamente di fermarsi: «Puoi smetterla?», ha raccontato agli investigatori.

La testimone aveva parlato dell’episodio ad alcuni amici poco dopo i fatti. Quelle persone sono state poi ascoltate durante il processo. In aula, Brand ha sostenuto che il rapporto anale fosse consensuale e che la donna non gli avesse mai chiesto di interromperlo.

Il padre di Brand contesta il verdetto fuori dal tribunale

Al termine dell’udienza, Ron Brand, padre dell’attore, ha parlato con i giornalisti all’esterno del tribunale. Le sue dichiarazioni hanno presentato il figlio come vittima e le accusatrici come «le ragazze che gli correvano dietro e lo molestavano».

Ha inoltre criticato la condanna e il sistema giudiziario, arrivando a dire che fosse «possibile» che la giuria fosse stata corrotta, secondo quanto riportato da Sky News.

Nuove segnalazioni e indagini della polizia di Londra

Dopo il processo, la Metropolitan Police ha comunicato che altre due donne si sono rivolte alle autorità con nuove accuse nei confronti di Brand. Le segnalazioni potrebbero portare a ulteriori contestazioni e, in seguito, a un altro procedimento.

Le indagini sono ancora in corso. Dopo la condanna, Brand è stato posto in custodia cautelare; durante il processo, invece, aveva affrontato il procedimento in libertà su cauzione. Prima della sentenza, il giudice gli aveva anticipato che sarebbe stata disposta una pena detentiva di una certa durata.

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