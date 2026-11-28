La nuova classe di Amici 26 comincia a prendere forma: tra i nomi emersi dalla registrazione della prima puntata ci sono cantanti, ballerini e i primi due allievi della nuova categoria Sport. Cambia anche la squadra dei professori, con alcune conferme e diversi volti al debutto. L’appuntamento è per domenica 11 ottobre 2026, dalle 14:00 su Canale 5; tra gli ospiti della puntata figura anche Lorenzo Salvetti.

Amici 26, i nuovi professori di canto e danza

La commissione di canto riunisce Rudy Zerbi, confermato nel talent, e due novità: Samurai Jay e Amadeus. Quest’ultimo, già giudice del serale, passa al pomeridiano dopo l’uscita dal gruppo Warner Bros. Discovery.

Per il ballo tornano Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, che lascia il canto per occuparsi nuovamente di danza. Si aggiunge Ambra Angiolini, al suo debutto nel ruolo di professoressa.

Non faranno parte della nuova commissione Anna Pettinelli, passata alle reti Rai, Veronica Peparini ed Emanuel Lo. La squadra di Amici 26 si presenta quindi con cambiamenti sia tra i docenti di canto sia in quelli di ballo.

La categoria Sport debutta nella scuola

La principale novità della stagione è l’ingresso delle discipline sportive. La categoria avrà un percorso distinto da quelli di canto e danza, con prove e regole dedicate.

La categoria Sport debutta nella scuola con pugilato e judo.

Durante la prima registrazione sono stati presentati i primi due atleti: India, che si cimenterà nel judo, e Gabriele, allievo di pugilato. A ogni puntata dovranno affrontare uno sfidante esterno nella propria specialità.

Le esibizioni saranno valutate da giudici esterni con competenze specifiche. Per restare nella scuola, India e Gabriele dovranno vincere le rispettive sfide e proseguire così il loro percorso fino al traguardo, che prevede un premio.

La squadra sportiva non è ancora al completo: un nuovo atleta entrerà nella prossima puntata. La categoria aggiunge così un ulteriore percorso alla competizione del talent show.

Maglia e banco: come si forma la classe

Al momento la classe conta 25 allievi. La conquista della maglia non garantisce però un posto definitivo: ciascun ragazzo ha ricevuto almeno un sì da un professore, ma dovrà ancora dimostrare di poter restare nella scuola.

La maglia è solo il primo passo: i professori dovranno confermare il banco.

Nelle prime settimane i docenti potranno osservare meglio il lavoro degli allievi e decidere se confermare il banco. Se un candidato riceve due sì, può scegliere con quale professore iniziare il proprio percorso, come già accaduto nelle precedenti edizioni.

I cantanti ammessi nella prima puntata

Tra i cantanti presentati durante la registrazione ci sono Kashmire, Saitta, Jed, Aura, Shari, Nicolò, Andrea Heros, Manuel, Tìaso, Posniak ed Erness.

La partecipazione di Shari ha un retroscena particolare: Amadeus la conosceva già per il suo precedente percorso a Sanremo. Proprio per il loro passato professionale, il conduttore ha scelto di non darle il proprio sì.

I ballerini entrati nella classe di Amici

Per la danza i nomi emersi sono Napo, Celeste, Anna, Anna Messina, Clara, Riccardo e Lollo. Anche per loro la maglia rappresenta un primo passo, ma la conferma del banco arriverà soltanto dopo il confronto con i professori.

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