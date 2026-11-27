Dopo quasi dieci anni lontani da un set condiviso, Joel ed Ethan Coen tornano a lavorare insieme. Il nuovo progetto di Joel, un mistero gotico ambientato nelle Highlands scozzesi, ha attirato l’interesse di Netflix e arriverà nelle sale nell’autunno del 2027.
Il nuovo film di Joel Coen è un mistero gotico
Al centro della storia ci sarà un’atmosfera gotica, incorniciata dai paesaggi delle Highlands. Per il momento non sono stati resi noti altri dettagli sulla trama, ma l’ambientazione promette un racconto in cui il mistero avrà un ruolo centrale.
Netflix ha acquistato il film, che è previsto nei cinema nell’autunno 2027. La finestra d’uscita conferma quindi un passaggio sul grande schermo, mentre il coinvolgimento della piattaforma segna un nuovo capitolo per il progetto.
Joel ed Ethan Coen firmano di nuovo insieme la sceneggiatura
La notizia più sorprendente riguarda la scrittura: la sceneggiatura è stata realizzata da Joel Coen insieme al fratello Ethan. I due tornano così a collaborare dopo quasi un decennio, riaprendo una partnership tra le più riconoscibili del cinema contemporaneo.
Joel è alla guida del nuovo film, ma il contributo di Ethan alla sceneggiatura rende il progetto anche un’occasione di ritrovata collaborazione. La loro reunion si inserisce in una storia professionale condivisa, ora legata a un racconto gotico ambientato in Scozia.
Patsy Ferran e Josh O’Connor nel cast
Tra i nomi annunciati per il film ci sono Patsy Ferran e Josh O’Connor. La loro presenza porta sul progetto due interpreti di generazioni diverse, chiamati a muoversi nello scenario delle Highlands.
Con Netflix coinvolta, un’uscita cinematografica fissata per l’autunno 2027 e la firma congiunta dei fratelli Coen, il film riunisce elementi che lo rendono uno dei progetti da seguire nei prossimi anni.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.