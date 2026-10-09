Il cuore della Mostra del Cinema si è acceso con applausi, polemiche e premi che hanno riscritto il podio della 83ª edizione. Tra sorprese e ombre politiche, la giuria ha scelto opere coraggiose e interpretazioni intense, dando spazio a voci femminili e a film che hanno acceso il dibattito pubblico.

Trionfo al femminile: il Leone d’oro e il dibattito sulla storia

La statuetta più ambita è andata a Woman Unknown, firmato da May el-Toukhy. Era la regista donna inizialmente unica in gara. Il film, ambientato nel dopoguerra danese, indaga la violenza sulle donne accusate di collaborazionismo.

Woman Unknown è ambientato nel dopoguerra e indaga la violenza sulle donne accusate di collaborazionismo.

El-Toukhy ha raccontato le difficoltà della produzione e l’urgenza di dare voce a chi è stato reso invisibile.

I riconoscimenti per le interpretazioni

La giuria ha valorizzato performance di grande impatto.

Coppa Volpi (attrice) : Mathilde Arcel per il ruolo principale in Woman Unknown . Un debutto alla guida che ha conquistato la giuria.

: Mathilde Arcel per il ruolo principale in . Un debutto alla guida che ha conquistato la giuria. Coppa Volpi (attore): John Malkovich per Wild Horse Nine. Malkovich ha inviato un messaggio video dall’attività sul set.

Premi della giuria e menzioni speciali

Altri riconoscimenti principali hanno rispecchiato gusti diversi e scelte nette.

Leone d’argento – Gran premio : Possible Love di Lee Chang-dong.

: di Lee Chang-dong. Leone d’argento per la regia : Ilya Khrzhanovsky per Dau .

: Ilya Khrzhanovsky per . Premio alla sceneggiatura: Un bon petit soldat (Stéphane Brizé, Coralie Amédéo, Olivier Gorce).

Il caso di NAZA: standing ovation e parole forti

Il Premio speciale della giuria è stato assegnato a NAZA, diretto da Yuval Abraham e Rachel Szor. L’annuncio ha suscitato una lunga ovazione nella Sala Grande.

Il film NAZA ha ricevuto una standing ovation e il regista ha pronunciato parole forti contro i finanziamenti alla guerra.

Il regista Abraham ha denunciato attacchi politici al film e ha richiamato l’attenzione sulla sofferenza dei civili nei recenti conflitti. Ha invitato a vedere il film ovunque possibile e ha puntato il dito contro i finanziamenti esterni alla guerra.

Reazioni della giuria e dediche

Maggie Gyllenhaal, presidente di giuria, è stata ringraziata per il suo impegno nel mettere in luce le disparità di genere nel cinema. El-Toukhy ha dedicato il premio alla figlia e ha chiesto più compassione e coraggio per ascoltare le voci silenziate.

Ilya Khrzhanovsky ha dedicato il premio per la regia agli ucraini in guerra e alla madre, nata in Ucraina prima dell’occupazione nazista.

Orizzonti: spazio all’innovazione e ai talenti italiani

La sezione Orizzonti ha premiato pellicole sperimentali e nuovi autori. L’Italia ha trovato riconoscimenti importanti qui.

Miglior film Orizzonti : Un détour par Diane (Diane in the Loop) di Ann Sirot e Raphaël Balboni.

: di Ann Sirot e Raphaël Balboni. Miglior attore Orizzonti : Riccardo Scamarcio per I figli della scimmia .

: Riccardo Scamarcio per . Miglior sceneggiatura Orizzonti : Tommaso Landucci e Damiano Femfert per I figli della scimmia .

: Tommaso Landucci e Damiano Femfert per . Miglior regia Orizzonti: Jaqueline Lentzou per Mia Mera Sti Zoi Tis Tzo: Kefalaio Faidra.

Premi dedicati ai nuovi volti e alla prima opera

I riconoscimenti per le promettenti generazioni e per le opere prime hanno messo in luce nuove traiettorie cinematografiche.

Premio Marcello Mastroianni : Malou Khebizi per 15/18 (A Place to Heal) .

: Malou Khebizi per . Leone del futuro – Premio Luigi de Laurentiis : La maison du vent di Auguste Bernard Kouemo Yanghu.

: di Auguste Bernard Kouemo Yanghu. Venice Spotlight Premio degli spettatori – Armani Beauty: Eu contez (I Matter) di Alina Şerban.

Elenco dettagliato dei premi principali della Mostra

Leone d’oro : Woman Unknown di May el-Toukhy.

: di May el-Toukhy. Leone d’argento – Gran premio della giuria : Possible Love di Lee Chang-dong.

: di Lee Chang-dong. Leone d’argento – Miglior regia : Dau di Ilya Khrzhanovsky.

: di Ilya Khrzhanovsky. Coppa Volpi – miglior interpretazione femminile : Mathilde Arcel per Woman Unknown .

: Mathilde Arcel per . Coppa Volpi – miglior interpretazione maschile : John Malkovich per Wild Horse Nine .

: John Malkovich per . Premio speciale della giuria : NAZA di Yuval Abraham e Rachel Szor.

: di Yuval Abraham e Rachel Szor. Premio per la migliore sceneggiatura: Un bon petit soldat.

Momenti forti e clima della cerimonia

La premiazione è stata densa di emozioni. Applausi, standing ovation e richiami politici hanno segnato la serata.

Non tutti i film italiani in concorso hanno trovato spazio nei riconoscimenti principali. Tuttavia, la presenza di autori e attori nazionali è stata valorizzata nella sezione Orizzonti.

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