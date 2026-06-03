Resident Evil trailer: giovane lotta per la sopravvivenza nel film di Zach Cregger

Sony Pictures e PlayStation hanno mostrato al pubblico le prime scene del nuovo film ispirato ai videogiochi Capcom. Il breve montaggio presenta un tono cupo e sequenze grafiche che promettono di riportare sul grande schermo l’horror classico della saga.

Trailer ufficiale: prime immagini e tensione

Il trailer rilasciato online lascia intendere un film più vicino all’horror puro che all’adattamento fedele dei giochi. L’atmosfera è fredda e claustrofobica.

Scenari innevati e case isolate.

Un protagonista alla deriva in un mondo ostile.

Sequenze con creature e sangue esplicito.

Il montaggio insiste sui dettagli visivi e sulle suggestioni, senza rivelare tutti i fili della trama.

Il protagonista e il suo ruolo nel racconto

Al centro della narrazione c’è Bryan, interpretato da Austin Abrams. Il personaggio non è un veterano della saga, ma un giovane che lavora come corriere medico.

Nel trailer lo vediamo raggiungere una casa deserta, provare a contattare qualcuno e lasciare un messaggio carico di ansia. Le sequenze suggeriscono che la sua missione sarà pericolosa e piena di imprevisti.

Un film che punta su una trama nuova

Il regista Zach Cregger ha promesso una storia completamente originale, ispirata però all’universo Resident Evil creato da Capcom. Il progetto mira a coniugare lo stile personale del regista con gli elementi iconici della saga.

Secondo Cregger, l’intento è offrire qualcosa di riconoscibile per i fan, ma anche accessibile ai nuovi spettatori.

Cast, personaggi e piccoli omaggi ai videogiochi

Oltre ad Abrams, il cast include volti noti e nuovi arrivi.

Paul Walter Hauser

Kali Reis

Zach Cherry

Le prime proiezioni di prova avrebbero mostrato alcune easter egg dedicate ai giocatori. Non si tratta però di una trasposizione parola per parola delle trame di Capcom.

Dettagli di produzione e uscita in sala

Il film è prodotto da Sony Pictures e si inscrive nel più ampio universo multimediale legato al marchio PlayStation e Capcom. Il regista viene dal successo di progetti precedenti, che ne hanno evidenziato il tono originale.

Regia: Zach Cregger

Produttore: Sony Pictures

Fonte d’ispirazione: videogiochi Capcom

Data di uscita negli Stati Uniti: 18 settembre

Cosa suggerisce il teaser e cosa aspettarsi

Il teaser evita spiegazioni lunghe e punta su immagini forti. Questo approccio lascia spazio a speculazioni sulla natura delle creature e sull’origine dell’epidemia mostrata.

Tono e ritmo

Predomina l’horror viscerale.

Sequenze d’azione brevi ma intense.

Momenti di suspense costruiti sul silenzio e sulla solitudine.

Per i fan dei videogiochi, il film potrebbe essere una reinvenzione piuttosto che una fedele trasposizione.

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