Resident Evil trailer: giovane lotta per la sopravvivenza nel film di Zach Cregger

Sony Pictures e PlayStation hanno mostrato al pubblico le prime scene del nuovo film ispirato ai videogiochi Capcom. Il breve montaggio presenta un tono cupo e sequenze grafiche che promettono di riportare sul grande schermo l’horror classico della saga.
Trailer ufficiale: prime immagini e tensione
Il trailer rilasciato online lascia intendere un film più vicino all’horror puro che all’adattamento fedele dei giochi. L’atmosfera è fredda e claustrofobica.
- Scenari innevati e case isolate.
- Un protagonista alla deriva in un mondo ostile.
- Sequenze con creature e sangue esplicito.
Il montaggio insiste sui dettagli visivi e sulle suggestioni, senza rivelare tutti i fili della trama.
Il protagonista e il suo ruolo nel racconto
Al centro della narrazione c’è Bryan, interpretato da Austin Abrams. Il personaggio non è un veterano della saga, ma un giovane che lavora come corriere medico.
Nel trailer lo vediamo raggiungere una casa deserta, provare a contattare qualcuno e lasciare un messaggio carico di ansia. Le sequenze suggeriscono che la sua missione sarà pericolosa e piena di imprevisti.
Un film che punta su una trama nuova
Il regista Zach Cregger ha promesso una storia completamente originale, ispirata però all’universo Resident Evil creato da Capcom. Il progetto mira a coniugare lo stile personale del regista con gli elementi iconici della saga.
Secondo Cregger, l’intento è offrire qualcosa di riconoscibile per i fan, ma anche accessibile ai nuovi spettatori.
Cast, personaggi e piccoli omaggi ai videogiochi
Oltre ad Abrams, il cast include volti noti e nuovi arrivi.
- Paul Walter Hauser
- Kali Reis
- Zach Cherry
Le prime proiezioni di prova avrebbero mostrato alcune easter egg dedicate ai giocatori. Non si tratta però di una trasposizione parola per parola delle trame di Capcom.
Dettagli di produzione e uscita in sala
Il film è prodotto da Sony Pictures e si inscrive nel più ampio universo multimediale legato al marchio PlayStation e Capcom. Il regista viene dal successo di progetti precedenti, che ne hanno evidenziato il tono originale.
- Regia: Zach Cregger
- Produttore: Sony Pictures
- Fonte d’ispirazione: videogiochi Capcom
- Data di uscita negli Stati Uniti: 18 settembre
Cosa suggerisce il teaser e cosa aspettarsi
Il teaser evita spiegazioni lunghe e punta su immagini forti. Questo approccio lascia spazio a speculazioni sulla natura delle creature e sull’origine dell’epidemia mostrata.
Tono e ritmo
- Predomina l’horror viscerale.
- Sequenze d’azione brevi ma intense.
- Momenti di suspense costruiti sul silenzio e sulla solitudine.
Per i fan dei videogiochi, il film potrebbe essere una reinvenzione piuttosto che una fedele trasposizione.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.