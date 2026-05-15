Amici 25 stasera su Canale 5: ospiti, sfide ed eliminazioni a sorpresa

Questa sera il palco di Amici di Maria De Filippi torna a illuminarsi con una puntata che promette colpi di scena, ospiti attesi e sfide decisive. In prima serata su Canale 5 i concorrenti ancora in gara proseguiranno il loro percorso verso la finalissima, sotto gli occhi di una giuria rinnovata e del pubblico a casa.

Appuntamento televisivo: data, canale e fascino del serale

Il settimo appuntamento del serale va in onda sabato in prima serata su Canale 5. La trasmissione mantiene il mix di danza, canto e spettacolo che la contraddistingue. Ogni settimana il programma si rinnova con eliminazioni e momenti dedicati alle carriere dei partecipanti.

Chi valuta le esibizioni: la giuria completa

Le performance vengono giudicate da una giuria composta da volti noti dello spettacolo. I giudici portano esperienze diverse e opinioni contrastanti, utili a chiarire la qualità artistica delle esibizioni.

Gigi D’Alessio , novità di questa stagione;

, novità di questa stagione; Cristiano Malgioglio , giudice con diverse edizioni alle spalle;

, giudice con diverse edizioni alle spalle; Amadeus , confermato dopo il suo recente debutto;

, confermato dopo il suo recente debutto; Elena D’Amario, ballerina e giudice al suo secondo anno.

I protagonisti che gareggiano per la vittoria

Il serale è ormai nella fase cruciale. A essere rimasti sono otto concorrenti, tra cantanti e ballerini, che continuano la corsa al titolo con esibizioni sempre più curate.

Suddivisione delle squadre e ruoli

Team guidato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano : cantanti Elena e Riccardo ; ballerini Emiliano e Nicola .

e : cantanti e ; ballerini e . Gruppo di Veronica Peparini e Lorella Cuccarini : cantanti Angie e Lorenzo .

e : cantanti e . Squadra di Emanuel Lo e Pettinelli: cantante Gard; ballerino Alessio.

La composizione dei team può influenzare strategie e scelte dei brani. Ogni performance è valutata singolarmente e può decidere il destino dei concorrenti.

Ospiti musicali e incursioni dal cinema

Stasera il programma ospita due ex vincitrici del talent. Le loro esibizioni arricchiscono il palinsesto musicale della serata e creano collegamenti con il mondo del cinema.

Gaia , vincitrice della diciannovesima edizione, presenterà il nuovo singolo Bossa Nostra.

, vincitrice della diciannovesima edizione, presenterà il nuovo singolo Bossa Nostra. Sarah Toscano, vincitrice della ventitreesima edizione, eseguirà Atlantide, tema del film in cui recita.

Il film con Sarah è disponibile su piattaforme di streaming. In più, il tono comico sarà rappresentato da ritorni graditi nella parte di intrattenimento.

Il segmento gioco: Password e le star in gara

All’interno della puntata continua il gioco Password, condotto da Alessandro Cattelan. Il format fonde gioco e spettacolo.

L’attore Marco Bocci giocherà in coppia con Amadeus .

giocherà in coppia con . L’attrice Giulia Michelini farà squadra con la padrona di casa, Maria De Filippi.

Il segmento mantiene ritmo e leggerezza, offrendo pause divertenti tra una performance e l’altra.

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