Amici 25 stasera su Canale 5: ospiti, sfide ed eliminazioni a sorpresa

Questa sera il palco di Amici di Maria De Filippi torna a illuminarsi con una puntata che promette colpi di scena, ospiti attesi e sfide decisive. In prima serata su Canale 5 i concorrenti ancora in gara proseguiranno il loro percorso verso la finalissima, sotto gli occhi di una giuria rinnovata e del pubblico a casa.
Appuntamento televisivo: data, canale e fascino del serale
Il settimo appuntamento del serale va in onda sabato in prima serata su Canale 5. La trasmissione mantiene il mix di danza, canto e spettacolo che la contraddistingue. Ogni settimana il programma si rinnova con eliminazioni e momenti dedicati alle carriere dei partecipanti.
Chi valuta le esibizioni: la giuria completa
Le performance vengono giudicate da una giuria composta da volti noti dello spettacolo. I giudici portano esperienze diverse e opinioni contrastanti, utili a chiarire la qualità artistica delle esibizioni.
- Gigi D’Alessio, novità di questa stagione;
- Cristiano Malgioglio, giudice con diverse edizioni alle spalle;
- Amadeus, confermato dopo il suo recente debutto;
- Elena D’Amario, ballerina e giudice al suo secondo anno.
I protagonisti che gareggiano per la vittoria
Il serale è ormai nella fase cruciale. A essere rimasti sono otto concorrenti, tra cantanti e ballerini, che continuano la corsa al titolo con esibizioni sempre più curate.
Suddivisione delle squadre e ruoli
- Team guidato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: cantanti Elena e Riccardo; ballerini Emiliano e Nicola.
- Gruppo di Veronica Peparini e Lorella Cuccarini: cantanti Angie e Lorenzo.
- Squadra di Emanuel Lo e Pettinelli: cantante Gard; ballerino Alessio.
La composizione dei team può influenzare strategie e scelte dei brani. Ogni performance è valutata singolarmente e può decidere il destino dei concorrenti.
Ospiti musicali e incursioni dal cinema
Stasera il programma ospita due ex vincitrici del talent. Le loro esibizioni arricchiscono il palinsesto musicale della serata e creano collegamenti con il mondo del cinema.
- Gaia, vincitrice della diciannovesima edizione, presenterà il nuovo singolo Bossa Nostra.
- Sarah Toscano, vincitrice della ventitreesima edizione, eseguirà Atlantide, tema del film in cui recita.
Il film con Sarah è disponibile su piattaforme di streaming. In più, il tono comico sarà rappresentato da ritorni graditi nella parte di intrattenimento.
Il segmento gioco: Password e le star in gara
All’interno della puntata continua il gioco Password, condotto da Alessandro Cattelan. Il format fonde gioco e spettacolo.
- L’attore Marco Bocci giocherà in coppia con Amadeus.
- L’attrice Giulia Michelini farà squadra con la padrona di casa, Maria De Filippi.
Il segmento mantiene ritmo e leggerezza, offrendo pause divertenti tra una performance e l’altra.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.