La corsa di Tale e Quale Show 2026 si riapre nella terza puntata: Selma Ezzine, vincitrice dei primi due appuntamenti, questa volta si ferma al terzo posto. A conquistare la serata sono Gabriele Cirilli e Flavio Insinna, con una trasformazione in Totò e Charlie Chaplin che mette d’accordo giuria e pubblico.
Tale e Quale Show 2026, Cirilli e Insinna vincono la terza puntata
La coppia formata da Gabriele Cirilli e Flavio Insinna ha ottenuto il punteggio più alto della serata, raccogliendo 76 punti. La loro esibizione ha unito l’omaggio a Totò e Charlie Chaplin a una ricostruzione visiva in bianco e nero.
La scelta scenografica del regista Maurizio Pagnussat, valorizzata dalla fotografia di Mario Catapano, ha contribuito a ricreare l’atmosfera della performance. Tra gli undici concorrenti, l’interpretazione dei due artisti è stata apprezzata anche da chi ha seguito il programma da casa.
Al tavolo dei giudici sedevano Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. Per questa puntata si è aggiunto come quarto giudice l’ospite speciale Massimo Ceccherini.
La classifica della terza puntata: Selma Ezzine è terza
Selma Ezzine ha vestito i panni di Alicia Keys e ha totalizzato 54 punti. Dopo due vittorie consecutive, la concorrente ha lasciato il primo posto a Cirilli e Insinna, preceduta anche da Roberta Morise.
Morise si è classificata seconda con 69 punti grazie all’imitazione di Loredana Bertè. Ecco tutti i risultati della puntata:
- Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – Totò e Charlie Chaplin: 76 punti
- Roberta Morise – Loredana Bertè: 69 punti
- Selma Ezzine – Alicia Keys: 54 punti
- Stefano Meloccaro – Gianni Morandi: 49 punti
- Andrea Perroni – Geolier: 47 punti
- Paola Perego – Orietta Berti: 43 punti
- Anna Pettinelli – Doris Day: 40 punti
- Vladimir Randazzo – Sayf: 40 punti
- Maddalena Corvaglia – Geri Halliwell: 31 punti
- Jasmine Carrisi – Anna Pepe: 29 punti
- Max Paiella – Francesco Gabbani: 26 punti
Classifica generale dopo tre puntate: Selma resta in testa
Il terzo posto della serata non basta a far perdere a Selma Ezzine la leadership complessiva. La concorrente guida la classifica con 188 punti, ma Roberta Morise si avvicina e sale a quota 184.
- Selma Ezzine: 188 punti
- Roberta Morise: 184 punti
- Andrea Perroni: 165 punti
- Stefano Meloccaro: 150 punti
- Flavio Insinna e Gabriele Cirilli: 144 punti
- Paola Perego: 130 punti
- Max Paiella: 118 punti
- Vladimir Randazzo: 118 punti
- Maddalena Corvaglia: 113 punti
- Jasmine Carrisi: 102 punti
- Anna Pettinelli: 100 punti
La graduatoria resta quindi molto corta nelle prime posizioni. Selma conserva il primato, mentre la rimonta di Morise e il successo di Insinna e Cirilli aggiungono nuovi elementi alla sfida.
Le imitazioni della quarta puntata di Tale e Quale Show
Al termine della trasmissione, Carlo Conti ha annunciato gli artisti scelti per il prossimo appuntamento, in programma mercoledì 14 ottobre. Ecco le imitazioni previste:
- Jasmine Carrisi interpreterà Britney Spears
- Gabriele Cirilli e Flavio Insinna vestiranno i panni di Gilbert Bécaud e Alvaro Vitali
- Maddalena Corvaglia si trasformerà in Emma
- Selma Ezzine interpreterà Gloria Gaynor
- Stefano Meloccaro sarà Umberto Tozzi
- Roberta Morise si cimenterà con Dua Lipa
- Max Paiella interpreterà Mahmood
- Paola Perego sarà Patty Pravo
- Andrea Perroni vestirà i panni di Gino Paoli
- Anna Pettinelli interpreterà Nada
- Vladimir Randazzo si trasformerà in Elton John
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.