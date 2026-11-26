La corsa di Tale e Quale Show 2026 si riapre nella terza puntata: Selma Ezzine, vincitrice dei primi due appuntamenti, questa volta si ferma al terzo posto. A conquistare la serata sono Gabriele Cirilli e Flavio Insinna, con una trasformazione in Totò e Charlie Chaplin che mette d’accordo giuria e pubblico.

Tale e Quale Show 2026, Cirilli e Insinna vincono la terza puntata

La coppia formata da Gabriele Cirilli e Flavio Insinna ha ottenuto il punteggio più alto della serata, raccogliendo 76 punti. La loro esibizione ha unito l’omaggio a Totò e Charlie Chaplin a una ricostruzione visiva in bianco e nero.

La performance in bianco e nero che ha consacrato Cirilli e Insinna.

La scelta scenografica del regista Maurizio Pagnussat, valorizzata dalla fotografia di Mario Catapano, ha contribuito a ricreare l’atmosfera della performance. Tra gli undici concorrenti, l’interpretazione dei due artisti è stata apprezzata anche da chi ha seguito il programma da casa.

Al tavolo dei giudici sedevano Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. Per questa puntata si è aggiunto come quarto giudice l’ospite speciale Massimo Ceccherini.

La classifica della terza puntata: Selma Ezzine è terza

Selma Ezzine ha vestito i panni di Alicia Keys e ha totalizzato 54 punti. Dopo due vittorie consecutive, la concorrente ha lasciato il primo posto a Cirilli e Insinna, preceduta anche da Roberta Morise.

Morise si è classificata seconda con 69 punti grazie all’imitazione di Loredana Bertè. Ecco tutti i risultati della puntata:

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – Totò e Charlie Chaplin: 76 punti

76 punti Roberta Morise – Loredana Bertè: 69 punti

69 punti Selma Ezzine – Alicia Keys: 54 punti

54 punti Stefano Meloccaro – Gianni Morandi: 49 punti

49 punti Andrea Perroni – Geolier: 47 punti

47 punti Paola Perego – Orietta Berti: 43 punti

43 punti Anna Pettinelli – Doris Day: 40 punti

40 punti Vladimir Randazzo – Sayf: 40 punti

40 punti Maddalena Corvaglia – Geri Halliwell: 31 punti

31 punti Jasmine Carrisi – Anna Pepe: 29 punti

29 punti Max Paiella – Francesco Gabbani: 26 punti

Classifica generale dopo tre puntate: Selma resta in testa

Il terzo posto della serata non basta a far perdere a Selma Ezzine la leadership complessiva. La concorrente guida la classifica con 188 punti, ma Roberta Morise si avvicina e sale a quota 184.

La classifica generale dopo tre puntate con Selma ancora in testa.

Selma Ezzine: 188 punti

188 punti Roberta Morise: 184 punti

184 punti Andrea Perroni: 165 punti

165 punti Stefano Meloccaro: 150 punti

150 punti Flavio Insinna e Gabriele Cirilli: 144 punti

144 punti Paola Perego: 130 punti

130 punti Max Paiella: 118 punti

118 punti Vladimir Randazzo: 118 punti

118 punti Maddalena Corvaglia: 113 punti

113 punti Jasmine Carrisi: 102 punti

102 punti Anna Pettinelli: 100 punti

La graduatoria resta quindi molto corta nelle prime posizioni. Selma conserva il primato, mentre la rimonta di Morise e il successo di Insinna e Cirilli aggiungono nuovi elementi alla sfida.

Le imitazioni della quarta puntata di Tale e Quale Show

Al termine della trasmissione, Carlo Conti ha annunciato gli artisti scelti per il prossimo appuntamento, in programma mercoledì 14 ottobre. Ecco le imitazioni previste:

Jasmine Carrisi interpreterà Britney Spears

Gabriele Cirilli e Flavio Insinna vestiranno i panni di Gilbert Bécaud e Alvaro Vitali

Maddalena Corvaglia si trasformerà in Emma

Selma Ezzine interpreterà Gloria Gaynor

Stefano Meloccaro sarà Umberto Tozzi

Roberta Morise si cimenterà con Dua Lipa

Max Paiella interpreterà Mahmood

Paola Perego sarà Patty Pravo

Andrea Perroni vestirà i panni di Gino Paoli

Anna Pettinelli interpreterà Nada

Vladimir Randazzo si trasformerà in Elton John

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