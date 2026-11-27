La serie Peccato saluta il pubblico con un ultimo episodio ricco di sorprese e due nuovi, irresistibili cameo. Geppi Cucciari e Valerio Mastandrea entrano nel gioco metanarrativo ideato da Emanuela Fanelli, regalando un finale all’altezza delle puntate precedenti. La serie, presentata a Venezia 83 e disponibile su HBO Max, accompagna l’addio con un backstage in anteprima che mostra anche il dietro le quinte di queste interpretazioni.

Geppi Cucciari e Valerio Mastandrea nel finale di Peccato

La puntata conclusiva di Peccato non rinuncia al meccanismo che ha reso la serie così imprevedibile: mescola realtà e finzione, gioca con l’immagine pubblica dei suoi protagonisti e porta l’ironia fino all’ultima scena. Dopo una stagione piena di apparizioni a sorpresa, il finale affida una parte centrale a Geppi Cucciari e Valerio Mastandrea.

La galleria dei cameo ha coinvolto, tra gli altri, Paola Cortellesi nei panni della presidente della Repubblica, Alessandro Borghi in uno spot per Beghelli e Ferzan Özpetek alle prese con i pannelli solari. A loro si sono aggiunti Stefano Accorsi e una Sabrina Ferilli diventata uno dei momenti più memorabili della serie. Con Cucciari e Mastandrea, il racconto chiude il cerchio con una nuova dose di comicità.

La teoria della cheesecake, il film dentro la serie

Nella storia, Geppi Cucciari interpreta Emanuela Fanelli in un film dedicato alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’attrice e l’ex marito Ricky Zangari. Il titolo dell’opera immaginaria è La teoria della cheesecake. Il gioco è tutto nel cortocircuito: Fanelli viene interpretata da Cucciari all’interno di una serie scritta e interpretata dalla stessa Fanelli.

La trovata ribalta ruoli e prospettive con leggerezza, senza perdere il gusto per l’assurdo. Nella finzione, Cucciari avrebbe infatti ottenuto i ruoli che Emanuela ha perso a causa degli scandali. A vestire i panni di Zangari è invece Valerio Mastandrea, chiamato a completare questa storia nella storia.

Il backstage tra accenti e risate sul set

Nel filmato dietro le quinte, presentato in anteprima, Fanelli racconta Cucciari e Mastandrea «al massimo della forma». Tra i momenti più divertenti ci sono l’accento romano di Geppi, definito da Fanelli «da brividi», e il tentativo di Mastandrea di cimentarsi con il veneto, tra «lontra» e «marmotta».

Il dietro le quinte mostra prove e momenti di complicità sul set.

Le battute e le prove sul set rendono evidente quanto fosse difficile mantenere la serietà durante le riprese. Il backstage offre così un assaggio del clima che accompagna l’episodio finale, diretto da Valerio Vestoso e scritto da Emanuela Fanelli, Giulio Somazzi e Vestoso.

Dove vedere l’ultima puntata di Peccato

Il backstage anticipa alcune delle sorprese dell’episodio, ma per scoprire come si sviluppa il confronto tra i personaggi bisogna recuperare la puntata su HBO Max. Per chi non avesse ancora seguito la serie, anche gli episodi precedenti sono disponibili sulla piattaforma: la stagione costruisce progressivamente il suo mosaico di cameo e situazioni paradossali.

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