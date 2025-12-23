Amadeus su Sanremo: potrei tornare solo a una condizione

Amadeus torna a far parlare di sé dopo il passaggio al canale Nove. In un’intervista recente con lo youtuber Gabriele Vagnato ha riaperto la possibilità di un ritorno sul palco dell’Ariston, ma con una condizione precisa. Tra ricordi, consigli ricevuti e la nuova sfida televisiva, il conduttore disegna i contorni del suo futuro professionale.
Il vincolo per tornare a Sanremo: l’insostituibile compagno di palco
Il nodo centrale di ogni eventuale rientro a Sanremo è Fiorello. Amadeus non nasconde che la possibilità di riprendere la conduzione del Festival passa dal fatto di condividere il progetto con il suo storico partner.
- Storia condivisa: un legame personale e professionale che dura da decenni.
- Intesa sul palco: la loro complicità ha segnato le edizioni più ricordate.
- Condizione irrinunciabile: Amadeus chiarisce che non prenderebbe in considerazione il ritorno senza Fiorello.
La scelta di porre un requisito netto sul cast riflette la volontà di preservare una formula che ha già funzionato. Per chi segue il Festival, questa dichiarazione riaccende ipotesi e speranze.
Pippo Baudo e le regole non scritte del Festival
Nel colloquio con Vagnato Amadeus ha anche ricordato l’incontro con Pippo Baudo.
- Responsabilità totale: Baudo gli avrebbe consigliato di curare ogni dettaglio, dalla scenografia alla scaletta.
- Polemiche come ingrediente: secondo il maestro, le controversie fanno parte della vita del Festival.
- Lezione pratica: assumersi il controllo significa anche accettare il rischio di essere l’unico bersaglio in caso di flop.
Questi suggerimenti, raccontati da Amadeus, spiegano in parte le scelte creative adottate nelle sue edizioni. La responsabilità personale è vista come cifra stilistica del suo lavoro.
Il presente televisivo: The Cage su Nove e il rapporto con gli ascolti
Dopo l’esperienza con Rai, Amadeus si è trasferito su un altro palcoscenico: il Nove. Il suo nuovo programma, The Cage – Prendi e Scappa, non registra gli stessi ascolti di Sanremo. Ma il conduttore mette in chiaro il suo approccio.
Una filosofia di lavoro che non cambia
- Non misura il valore del progetto solo con i numeri.
- Racconta la soddisfazione per ogni nuova sfida, anche nei contesti più piccoli.
- Ribadisce un atteggiamento indipendente dalle critiche esterne.
Amadeus afferma di non sentirsi ridimensionato. Per lui conta continuare a sperimentare, a prescindere dalle percentuali di share.
Cosa può cambiare il futuro: contratti e ipotesi su Sanremo
Sul piano contrattuale resta un elemento chiave: la durata degli impegni con Warner Bros. Discovery. Da lì può dipendere molto sulle possibilità di tornare alla guida del Festival.
- Durata del contratto: il termine dell’accordo influirà sulle scelte future.
- Disponibilità della Rai: la proposta promosso dall’emittente sarà decisiva.
- Volontà dei protagonisti: se Fiorello fosse disponibile, la strada si farebbe più percorribile.
La platea dei fan osserva e spera. Nel frattempo, Amadeus continua a raccontare la propria visione della televisione e a costruire progetti lontani dall’Ariston.
