Nati per affrontare la neve, i Moon Boot sono diventati nel tempo un simbolo dello stile invernale, capace di passare dalle piste alle strade di città. La nuova collaborazione con Jacquemus riparte da questa doppia anima e rivisita uno dei modelli più noti del marchio italiano con materiali e colori inediti.

Moon Boot e Jacquemus, nuova versione per gli Icon Low

Per il terzo capitolo della loro partnership, i due brand presentano una capsule collection che mette al centro gli Icon Low. La forma riconoscibile dello stivale resta, ma cambia la superficie: al posto dell’aspetto più tecnico arriva un rivestimento in feltro morbido, pensato per dare alla calzatura una presenza più materica.

Gli Icon Low reinterpretati in feltro e tonalità profonde.

La proposta include due varianti cromatiche, entrambe ispirate a tonalità profonde e adatte alla stagione fredda:

Cardinal , un rosso intenso e deciso;

, un rosso intenso e deciso; Java, un marrone scuro dal carattere essenziale.

I lacci in feltro beige creano un contrasto delicato, mentre i dettagli metallici dorati aggiungono una nota luminosa. Gli elementi decorativi accompagnano il design senza modificarne le proporzioni, mantenendo saldo il legame con la silhouette originale. I nuovi Moon Boot Jacquemus sono unisex e disponibili nelle taglie dalla 36 alla 44.

La capsule riprende anche i modelli delle collaborazioni precedenti

Accanto ai nuovi Icon Low, la collezione riporta in scena alcune calzature già viste nelle precedenti edizioni. Tra queste figurano gli Icon Yeti e l’Icon Low in feltro con motivo a righe. Il risultato è una selezione che combina novità e richiami alla storia della collaborazione, ampliando la proposta per l’inverno.

La capsule ripropone anche modelli delle collaborazioni precedenti.

Il dialogo tra i marchi nasce da approcci diversi, che qui si incontrano senza annullarsi. Moon Boot porta con sé una lunga esperienza nelle calzature pensate per la neve; Jacquemus interviene su forme familiari attraverso palette, texture e dettagli capaci di cambiarne l’impatto visivo.

Dalle origini sulla neve allo stile urbano

Dal 1969, Moon Boot ha trasformato uno stivale nato per le condizioni invernali in un accessorio riconoscibile anche lontano dalle piste. La collaborazione con Jacquemus prosegue questa evoluzione: il feltro ammorbidisce l’immagine tecnica del modello e lo avvicina a un guardaroba quotidiano, senza cancellarne l’identità.

Gli Icon Low possono così accompagnare contesti diversi, dai paesaggi alpini agli abbinamenti cittadini. La nuova capsule gioca proprio su questo equilibrio: conserva la funzione e la forma di una calzatura legata alla neve, ma le assegna una veste più ricercata, tra tonalità intense, superfici morbide e accenti dorati.

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