Lo streaming in Italia resta un mercato guidato da Prime Video e Netflix, ma la distanza tra i principali servizi si sta riducendo. Nell’ultimo trimestre del 2026, entrambe le piattaforme hanno perso terreno, mentre NOW ha accelerato la propria crescita e altri concorrenti continuano a contendersi una fetta di pubblico.

Prime Video e Netflix quasi appaiate nella classifica italiana

L’analisi di JustWatch sul terzo trimestre del 2026 assegna a Prime Video il primo posto tra i servizi SVOD in Italia. La piattaforma raggiunge una quota di mercato del 23%, appena un punto in più rispetto a Netflix, che si attesta al 22%.

Disney+ mantiene la terza posizione con il 17%. Il podio resta quindi nelle mani dei tre operatori più forti, ma i dati mostrano un equilibrio meno stabile rispetto al passato.

Su base annua, Prime Video e Netflix hanno infatti perso tre punti percentuali ciascuna. La prima è passata dal 26% al 23%, mentre la quota della seconda è scesa dal 25% al 22%. L’andamento osservato tra gennaio e settembre conferma una flessione progressiva per entrambi i leader.

La crescita di NOW ridisegna la competizione

Tra i servizi che avanzano spicca NOW, protagonista della variazione più significativa. La piattaforma è salita dal 6% al 9% di quota, mostrando un trend positivo nel corso dei primi nove mesi dell’anno.

La crescita dei servizi dipende anche dall’attrattiva complessiva dell’offerta.

Il risultato arriva in un panorama sempre più affollato, nel quale gli spettatori distribuiscono la propria attenzione tra cataloghi, produzioni originali e generi diversi. La crescita di NOW è particolarmente rilevante anche perché parte da una quota inferiore rispetto ai servizi in testa alla classifica.

Una parte dei contenuti disponibili su NOW è legata a produzioni HBO, già presenti anche su altri servizi. La performance della piattaforma segnala quindi che la competizione non dipende soltanto dall’esclusività dei titoli, ma anche dall’attrattiva complessiva dell’offerta.

Quote di mercato: il peso degli altri servizi

La rilevazione di JustWatch restituisce una fotografia articolata della concorrenza in Italia. Dopo i tre principali operatori e NOW, le quote del terzo trimestre sono distribuite tra diverse piattaforme:

La rilevazione mostra un mercato frammentato oltre il podio.

Apple TV raggiunge il 7%;

raggiunge il 7%; Paramount+ si attesta al 6%;

si attesta al 6%; Infinity registra il 5%;

registra il 5%; HBO Max ottiene il 4%;

ottiene il 4%; TIMVISION e Discovery+ arrivano entrambe al 2%;

e arrivano entrambe al 2%; i servizi minori raccolti nella categoria “Altro” totalizzano il 3%.

Questi numeri confermano che, al di sotto del podio, nessun singolo servizio domina nettamente. Le piattaforme di dimensioni più contenute contribuiscono a rendere l’offerta più frammentata e a mantenere aperta la competizione per gli abbonati.

Come è stata realizzata l’analisi di JustWatch

La ricerca si basa sull’attività di circa 2,2 milioni di utenti italiani che utilizzano JustWatch ogni mese. Per elaborare le quote, la piattaforma considera diversi segnali legati alle abitudini di visione e alla ricerca di contenuti.

Tra gli elementi osservati ci sono i clic sulle offerte di streaming, i titoli aggiunti alle watchlist e i contenuti contrassegnati dagli utenti come già visti. I dati descrivono quindi il comportamento rilevato sulla piattaforma e offrono un’indicazione sull’interesse verso i servizi disponibili in Italia.

Articoli simili

Vota questo articolo