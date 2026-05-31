Roland Garros: Mattia Bellucci sfoggia il paisley di Massimo Osti

Per il Roland Garros di quest’anno arriva un nuovo capitolo della partnership tra C.P. Company e il giovane tennista italiano Mattia Bellucci. La collaborazione propone un kit pensato per il campo, dove stile e tecnologia si incontrano in modo deciso.
Caratteristiche del kit: polo e shorts pensati per il match
Il set comprende una polo e degli shorts realizzati in technical bi-stretch. Il taglio è sportivo e studiato per garantire libertà di movimento. Sul piano estetico, il motivo paisley domina la composizione.
- Polo: linea atletica, dettagli funzionali.
- Shorts: vestibilità confortevole e stampa all-over.
- Tessuto: elasticità multidirezionale e traspirabilità.
Il motivo paisley: un omaggio agli archivi del brand
La scelta del paisley non è casuale. Deriva da una grafica storica del marchio, progettata da Massimo Osti negli anni ’80. In quel periodo C.P. Company sperimentava pattern e trattamenti che ridefinivano lo sportswear.
Come è stato reintrodotto
Il motivo è stato rielaborato per adattarsi a un capo tecnico. Sui pantaloncini la stampa occupa tutta la superficie. Accanto al paisley compare uno sketch che richiama il linguaggio visivo degli archivi.
La collaborazione con Mattia Bellucci: continuità e valori condivisi
Il legame tra il tennista e il brand prosegue oltre un singolo progetto. La partnership mira a un connubio tra performance sportive e tradizione del design italiano. Questo kit è la seconda uscita della collaborazione.
Materiali e performance: perché il bi-stretch conta
Il technical bi-stretch è pensato per seguire il movimento del corpo senza costrizioni. Offre:
- Elastictà in due direzioni.
- Gestione dell’umidità durante l’attività.
- Resistenza all’usura tipica dell’abbigliamento sportivo.
Dove acquistarlo e disponibilità
Il kit è disponibile da oggi, 25 maggio. Lo si può trovare esclusivamente su cpcompany.com e nei flagship store del marchio. L’offerta è mirata ai fan del tennis e agli appassionati di moda tecnica.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.