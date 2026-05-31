Roland Garros: Mattia Bellucci sfoggia il paisley di Massimo Osti

Per il Roland Garros di quest’anno arriva un nuovo capitolo della partnership tra C.P. Company e il giovane tennista italiano Mattia Bellucci. La collaborazione propone un kit pensato per il campo, dove stile e tecnologia si incontrano in modo deciso.

Caratteristiche del kit: polo e shorts pensati per il match

Il set comprende una polo e degli shorts realizzati in technical bi-stretch. Il taglio è sportivo e studiato per garantire libertà di movimento. Sul piano estetico, il motivo paisley domina la composizione.

Polo: linea atletica, dettagli funzionali.

Shorts: vestibilità confortevole e stampa all-over.

Tessuto: elasticità multidirezionale e traspirabilità.

Il motivo paisley: un omaggio agli archivi del brand

La scelta del paisley non è casuale. Deriva da una grafica storica del marchio, progettata da Massimo Osti negli anni ’80. In quel periodo C.P. Company sperimentava pattern e trattamenti che ridefinivano lo sportswear.

Come è stato reintrodotto

Il motivo è stato rielaborato per adattarsi a un capo tecnico. Sui pantaloncini la stampa occupa tutta la superficie. Accanto al paisley compare uno sketch che richiama il linguaggio visivo degli archivi.

La collaborazione con Mattia Bellucci: continuità e valori condivisi

Il legame tra il tennista e il brand prosegue oltre un singolo progetto. La partnership mira a un connubio tra performance sportive e tradizione del design italiano. Questo kit è la seconda uscita della collaborazione.

Materiali e performance: perché il bi-stretch conta

Il technical bi-stretch è pensato per seguire il movimento del corpo senza costrizioni. Offre:

Elastictà in due direzioni.

Gestione dell’umidità durante l’attività.

Resistenza all’usura tipica dell’abbigliamento sportivo.

Dove acquistarlo e disponibilità

Il kit è disponibile da oggi, 25 maggio. Lo si può trovare esclusivamente su cpcompany.com e nei flagship store del marchio. L’offerta è mirata ai fan del tennis e agli appassionati di moda tecnica.

Articoli simili

Vota questo articolo