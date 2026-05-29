Fumetti in Italia: boom finito, crisi non esplosa ma produzione sempre più difficile

Il mercato del fumetto italiano sta cambiando sotto i nostri occhi. Tra rincari, sofferenza delle edicole e abitudini di lettura in evoluzione, editori e autori si riposizionano. Abbiamo raccolto testimonianze dirette per capire come le aziende stiano reagendo e quali strategie emergono.

Numeri, tendenze e cifre chiave per il mercato del fumetto e dell’editoria

I dati più recenti dell’Associazione Italiana Editori mostrano una flessione complessiva. Rispetto al 2024 si registrano circa 3 milioni di copie in meno, per un totale vicino ai 99,5 milioni di libri venduti. Il digitale e gli audiolibri segnano un lieve incremento.

Il rallentamento non è solo italiano: anche Francia, Germania e Paesi Bassi hanno visto contrazioni. Solo Spagna e Portogallo hanno toccato una crescita contenuta.

Nel dettaglio, il comparto fumetto ha subito un assestamento. I manga, per anni trainanti, hanno iniziato a perdere terreno su alcune opere e tirature.

Settore più resiliente: editori grandi mantengono margini migliori.

editori grandi mantengono margini migliori. Più fragile: le realtà di piccola dimensione risentono maggiormente del calo.

le realtà di piccola dimensione risentono maggiormente del calo. Crescita solida: il fumetto per ragazzi e i libri illustrati resistono e crescono.

Sergio Bonelli Editore: come si trasforma un gigante del fumetto

Michele Masiero, direttore editoriale, definisce il fumetto come un prodotto ibrido tra editoria e intrattenimento. Questo duplice volto spiega opportunità e limiti.

Per Bonelli la crisi delle edicole è determinante. La casa editrice ha avviato una strategia di doppia corsia: continuare a sostenere l’uscita in edicola e potenziare l’offerta libraria con volumi cartonati e ristampe.

Modelli di compenso e rapporto con gli autori

Le tariffe degli autori risalgono al periodo di massimo boom. Oggi quel modello è difficile da mantenere senza ridurre l’offerta. Masiero sottolinea che non ci sono stati licenziamenti massivi improvvisi, ma una riorganizzazione graduale delle testate.

La separazione tra edicola e libreria implica anche differenti contrattualistiche: in libreria si lavora con altri formati e condizioni economiche.

Licenze, digital e media company

Bonelli sta aumentando pubblicazioni su licenza per bilanciare i costi delle produzioni originali. Questa pratica non è nuova per l’editore, che però la estende oggi con più decisione.

La digitalizzazione dell’archivio è un obiettivo concreto: la piattaforma Bonelli Digital Classic raccoglie centinaia di migliaia di pagine. Gli albi recenti vengono resi disponibili con un ritardo di alcuni mesi, per favorire l’edicola.

Vantaggi digitali: presenza multicanale e accesso al catalogo storico.

Limiti: preferenza dei lettori per la copia cartacea e assenza di un boom digitale.

Media company: sviluppo di serie TV e film che valorizzano IP editoriali.

Saldapress: scelta di ridimensionamento e focus sui punti di forza

Saldapress ha annunciato la sospensione di due collane, tra cui quella manga e il progetto Massive-verse. Andrea Ciccarelli, direttore editoriale, spiega che la decisione nasce dalla necessità di non sostenere pubblicazioni in perdita.

Essendo una realtà con risorse limitate, Saldapress preferisce consolidare i titoli più forti e garantire la stabilità aziendale.

Distribuzione e costi

La casa editrice rileva un aumento generalizzato dei costi di produzione e distribuzione. Anche il prezzo al pubblico è stato toccato, ma con attenzione a non esagerare.

Le difficoltà logistiche si uniscono allo scarso spazio in libreria riservato al fumetto non best-seller. Le grandi catene privilegiano titoli già noti o prodotti del loro circuito.

Digitale e shop online come risorsa

Saldapress valuta il digitale come servizio aggiuntivo e strumento anti-pirateria. L’e‑commerce è considerato, ma non in termini aggressivi rispetto alle librerie e fumetterie.

Edizioni BD/J-POP: il caso dei manga tra espansione e sovrapproduzione

Marco Schiavone, amministratore delegato, racconta il boom della pandemia e il difficile equilibrio odierno. Dopo l’ingresso di Kadokawa, J-POP mantiene un ruolo chiave nel settore manga.

Il mercato ha visto un’offerta enorme: nel 2025 J-POP ha pubblicato molte uscite, coerente con un’offerta complessiva italiana molto robusta.

Problemi emersi

Sovrapproduzione: troppe uscite rendono difficile la visibilità per le novità.

troppe uscite rendono difficile la visibilità per le novità. Spazio in libreria: i manga richiedono scaffali continui, problema per le librerie indipendenti.

i manga richiedono scaffali continui, problema per le librerie indipendenti. Licenze più costose: margini sotto pressione.

Schiavone segnala poi che il rapporto con i distributori è fondamentale. L’aumento dei costi riguarda tutti, ma il vero problema può essere il ritardo nei pagamenti lungo la filiera.

Tunué, Pera Toons e la forza del fumetto per ragazzi

Il segmento dei libri per ragazzi è tra i pochi a registrare una crescita solida. Pera Toons è diventato un fenomeno editoriale con milioni di copie vendute.

Emanuele Di Giorgi, di Tunué, descrive un mercato sempre più segmentato: manga, graphic novel per adulti e fumetti per ragazzi convivono ma con dinamiche differenti.

Polarizzazione e mercati mediani

Nel graphic novel per adulti i grandi successi restano rari. Al contrario, il fumetto per ragazzi mostra continuità e capacità di attrarre nuovi lettori.

Effetto brand: autori con seguito ampliano il pubblico.

Spazio in libreria: l’ingombro e la rotazione condizionano la presenza dei titoli.

Internazionalizzazione: Tunué investe su licenze estere e prodotti multimediali.

Problemi comuni: costi, distribuzione e visibilità

Tra gli editori emergono problemi ricorrenti: rincaro della carta, energia e logistica; contrazione degli spazi espositivi; necessità di nuove piattaforme di vendita.

Le grandi catene tendono a privilegiare titoli già affermati. Questo spinge le case editrici più piccole a cercare altre strade per raggiungere i lettori.

Strumenti e strategie adottate

Vendita diretta e shop online per fidelizzare il pubblico.

Digitalizzazione di archivi per offrire materiale storico.

Produzioni multimediali per sfruttare IP su schermo e aumentare la visibilità.

Ristrutturazione aziendale e attenzione ai conti per ogni volume pubblicato.

Implicazioni per autori e indipendenti

La frammentazione del mercato rende più difficile la continuità lavorativa per molti autori. L’offerta numerosa può ridurre l’attenzione su singoli titoli.

Allo stesso tempo, l’espansione di editori e nuove acquisizioni modifica la distribuzione degli spazi e delle opportunità per piccoli e medi operatori.

Molte case editrici stanno cercando un equilibrio tra creatività, sostenibilità economica e nuovi canali di fruizione, senza però sacrificare la relazione diretta con i lettori.

Quali segnali per il prossimo futuro del fumetto in Italia

Le scelte prese nel 2025 e nei mesi successivi stanno ridisegnando l’ecosistema. Alcuni attori guadagnano terreno grazie a IP forti e investimenti; altri devono ricomporre i conti e ripensare l’offerta.

Tra opportunità e criticità, la parola chiave rimane adattamento: chi saprà diversificare canali e prodotti potrebbe trovare spazio, mentre chi resta ancorato ai modelli del passato rischia di trovarsi in difficoltà.

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