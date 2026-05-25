Salomon e Carpet Company trasformano Habibi Express in sneaker

Un vecchio van rosso, una comunità urbana e un laboratorio nel cuore di Baltimora hanno dato vita a un progetto che mescola arte, skate e moda. Quella storia artigianale è diventata l’ispirazione per una collaborazione che unisce la funzionalità tecnica di una sneaker outdoor con l’estetica ruvida del DIY skate. Scoprite come è nata questa unione e cosa rende speciale la nuova versione della Salomon XT-Whisper Void.
Da un furgone del 1995 all’identità di Carpet Company
Il punto di partenza è un van soprannominato Habibi Express, parcheggiato vicino al magazzino della Carpet Company. Il veicolo e il luogo sono diventati simboli di un lavoro fatto in proprio.
I fratelli dietro al progetto hanno cominciato stampando t-shirt e skate per amici e vicini. Quel processo semplice, ripetuto con cura, ha costruito una community e un’immagine riconoscibile.
- Origine: produzione hand-made in un magazzino di Baltimora.
- Estetica: ironica, con riferimenti culturali forti.
- Comunità: attenzione alla scena locale e partecipazione collettiva.
Come Carpet Company ha ripensato la Salomon XT-Whisper Void
La silhouette di partenza è quella della XT-Whisper Void, un modello noto per la sua vocazione outdoor. Carpet Company ha sovrapposto il proprio immaginario visivo, trasformando la scarpa in un piccolo manifesto urbano.
Elementi estetici e significato
- La vernice rossa lucida richiama la carrozzeria del van.
- Inserti in TPU iridescente simulano i riflessi dei vetri.
- Le “devil horns” distintive del brand compaiono come firma grafica.
- Grafiche personalizzate portano riferimenti alla città e alla cultura skate.
Non si tratta solo di applicare un logo. Ogni scelta di design racconta un pezzo della storia del marchio.
Performance tecnica e anima DIY: due mondi a confronto
Salomon porta il know-how della performance outdoor. Carpet Company porta la cultura skate e l’approccio artigianale. La collaborazione non sacrifica la tecnologia né la personalità creativa.
- Funzionalità: la base mantiene trazione, supporto e materiali tecnici.
- Estetica: sovrapposizioni grafiche e materiali inediti creano impatto visivo.
Il risultato è una scarpa che parla a runner, skater e collezionisti. Due universi diversi convivono senza annullarsi a vicenda.
Edizione numerata e modalità di rilascio
L’uscita è stata pensata come oggetto da collezione: la produzione è limitata e ogni coppia porta un numero unico.
- Quantità: 1.720 paia numerate singolarmente.
- Significato del numero: richiama l’indirizzo del magazzino storico.
- Valore: pensata sia per l’uso quotidiano che per la raccolta.
Dove acquistare la collaborazione in Italia
La release italiana è disponibile da oggi, 21 maggio. Chi vive a Milano può provarla e acquistarla in negozio.
- Punto vendita: Salomon Store Brera
- Indirizzo: Corso Garibaldi 12, Milano
- Data di disponibilità: 21 maggio
Perché questa collaborazione conta nella scena delle sneaker
La partnership è un esempio di come i brand tecnici possano dialogare con realtà culturali indipendenti. Il progetto dimostra che l’heritage outdoor può essere reinterpretato senza perdere autenticità.
Carpet Company × Salomon non è solo un incontro di logo e silhouette. È una storia che parte da un furgone e arriva a una scarpa numerata, pronta a diventare pezzo di una collezione e oggetto di uso quotidiano.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.