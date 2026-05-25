Salomon e Carpet Company trasformano Habibi Express in sneaker

Un vecchio van rosso, una comunità urbana e un laboratorio nel cuore di Baltimora hanno dato vita a un progetto che mescola arte, skate e moda. Quella storia artigianale è diventata l’ispirazione per una collaborazione che unisce la funzionalità tecnica di una sneaker outdoor con l’estetica ruvida del DIY skate. Scoprite come è nata questa unione e cosa rende speciale la nuova versione della Salomon XT-Whisper Void.

Da un furgone del 1995 all’identità di Carpet Company

Il punto di partenza è un van soprannominato Habibi Express, parcheggiato vicino al magazzino della Carpet Company. Il veicolo e il luogo sono diventati simboli di un lavoro fatto in proprio.

I fratelli dietro al progetto hanno cominciato stampando t-shirt e skate per amici e vicini. Quel processo semplice, ripetuto con cura, ha costruito una community e un’immagine riconoscibile.

Origine: produzione hand-made in un magazzino di Baltimora.

produzione hand-made in un magazzino di Baltimora. Estetica: ironica, con riferimenti culturali forti.

ironica, con riferimenti culturali forti. Comunità: attenzione alla scena locale e partecipazione collettiva.

Come Carpet Company ha ripensato la Salomon XT-Whisper Void

La silhouette di partenza è quella della XT-Whisper Void, un modello noto per la sua vocazione outdoor. Carpet Company ha sovrapposto il proprio immaginario visivo, trasformando la scarpa in un piccolo manifesto urbano.

Elementi estetici e significato

La vernice rossa lucida richiama la carrozzeria del van.

Inserti in TPU iridescente simulano i riflessi dei vetri.

Le “devil horns” distintive del brand compaiono come firma grafica.

Grafiche personalizzate portano riferimenti alla città e alla cultura skate.

Non si tratta solo di applicare un logo. Ogni scelta di design racconta un pezzo della storia del marchio.

Performance tecnica e anima DIY: due mondi a confronto

Salomon porta il know-how della performance outdoor. Carpet Company porta la cultura skate e l’approccio artigianale. La collaborazione non sacrifica la tecnologia né la personalità creativa.

Funzionalità : la base mantiene trazione, supporto e materiali tecnici.

: la base mantiene trazione, supporto e materiali tecnici. Estetica: sovrapposizioni grafiche e materiali inediti creano impatto visivo.

Il risultato è una scarpa che parla a runner, skater e collezionisti. Due universi diversi convivono senza annullarsi a vicenda.

Edizione numerata e modalità di rilascio

L’uscita è stata pensata come oggetto da collezione: la produzione è limitata e ogni coppia porta un numero unico.

Quantità: 1.720 paia numerate singolarmente.

1.720 paia numerate singolarmente. Significato del numero: richiama l’indirizzo del magazzino storico.

richiama l’indirizzo del magazzino storico. Valore: pensata sia per l’uso quotidiano che per la raccolta.

Dove acquistare la collaborazione in Italia

La release italiana è disponibile da oggi, 21 maggio. Chi vive a Milano può provarla e acquistarla in negozio.

Punto vendita: Salomon Store Brera

Salomon Store Brera Indirizzo: Corso Garibaldi 12, Milano

Corso Garibaldi 12, Milano Data di disponibilità: 21 maggio

Perché questa collaborazione conta nella scena delle sneaker

La partnership è un esempio di come i brand tecnici possano dialogare con realtà culturali indipendenti. Il progetto dimostra che l’heritage outdoor può essere reinterpretato senza perdere autenticità.

Carpet Company × Salomon non è solo un incontro di logo e silhouette. È una storia che parte da un furgone e arriva a una scarpa numerata, pronta a diventare pezzo di una collezione e oggetto di uso quotidiano.

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