The North Face x Cecilie Bahnsen: collezione modulabile

La terza collaborazione tra The North Face e la designer danese Cecilie Bahnsen si è mostrata alla Paris Fashion Week Spring/Summer 2026 con un linguaggio nuovo. L’insieme punta a un performance wear più leggero, modulare e femminile. La proposta unisce funzionalità tecnica e sensibilità romantica, pensata per adattarsi ai ritmi della giornata.
Una visione che unisce tecnica e delicatezza
La collezione racconta un cambiamento di approccio. Non si tratta solo di protezione dalle intemperie. È una ricerca sul movimento, sulla semplicità d’uso e sulla fluidità delle forme. I capi nascono per essere indossati in diversi momenti della giornata. L’obiettivo è offrire praticità senza rinunciare all’estetica.
Materiali innovativi e costruzioni leggere
La scelta dei materiali è centrale per il progetto. Si prediligono tessuti sottili ma performanti. Lavorazioni tecniche incontrano dettagli morbidi. Il risultato è una collezione adatta ai mesi caldi e alle transizioni stagionali.
- Ripstop floreale: stampa romantica su un tessuto resistente.
- Ripstop goffrato oliva: texture strutturata per capi antigraffio e antivento.
- Tagli che semplificano la stratificazione e riducono il peso complessivo.
Modularità: trasformare un capo in più versioni
La parola chiave è modularità. I pezzi si trasformano con facilità. Questo approccio rende il guardaroba versatile. Basta un gesto per cambiare funzione e silhouette.
- Maniche removibili che trasformano una giacca in gilet.
- Pantaloni che diventano shorts con zip o cuciture pratiche.
- Elementi ibridi pensati per passare dal urbano all’outdoor.
Silhouette e dettagli funzionali
Le proporzioni giocano tra volume e aderenza. Alcuni capi sono ampi e morbidi. Altri stringono la figura in vita per garantire comfort e isolamento. I tagli favoriscono la libertà di movimento.
- Marlowe Pullover Wind Jacket — pullover antivento compatto.
- Emma Long Wind Mountain Jacket — giacca lunga con caduta morbida.
- Tenzin Convertible Jacket — giacca trasformabile con zip e cuciture strategiche.
- Carla Convertible Pant — pantaloni versatili convertibili in shorts.
- Capispalla con cuciture nastrate e protezioni leggere.
Accessori: la funzione diventa forma
La capsule amplia il discorso con accessori reinterpretati. L’approccio è lo stesso: estetica curata e praticità.
- Anna Base Camp Duffel — borsa rivisitata in chiave più architettonica.
- Maria Translucent Base Camp Clutch — clutch in ripstop traslucido, chiusura con moschettone a forma di fiore.
- TNF x CB Saçdal — la “shandal”, ibrido tra sandalo e scarpa tecnica, decorato con motivo floreale.
Immagini e ambientazione: Norvegia come sfondo narrativo
La campagna è stata scattata da Ellen Fedors e ha come protagonista l’atleta Angie Scarth-Johnson. Le scene si svolgono tra Bergen e Finse, lungo percorsi panoramici. I paesaggi nordici traducono il concetto di attesa prima dell’avventura. Il senso è quello del viaggio che sta per iniziare.
Atmosfera e storytelling
- Venti freddi che sottolineano le proprietà antivento dei capi.
- Orizzonti ampi che mettono in risalto la leggerezza delle silhouette.
- Momenti di quiete che raccontano la trasformazione degli oggetti e delle persone.
Palette, pezzi chiave e disponibilità
La capsule è declinata soprattutto in una tonalità profonda: Forest Night Green. L’insieme è pensato come un guardaroba coordinato, con sette pezzi che si completano e si sovrappongono.
- Marlowe Pullover Wind Jacket
- Emma Long Wind Mountain Jacket
- Tenzin Convertible Jacket
- Carla Convertible Pant
- Anna Base Camp Duffel
- Maria Translucent Base Camp Clutch
- TNF x CB Saçdal (shandal)
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.