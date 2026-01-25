Mattia Bellucci torna in campo nel tennis con C.P. Company

C.P. Company conferma la collaborazione con il tennista italiano Mattia Bellucci per il 2026, trasformando l’abbigliamento da gara in una dichiarazione di stile. Il progetto unisce l’eredità del marchio bolognese con la giovane ascesa dell’atleta, offrendo outfit pensati per i principali appuntamenti del circuito ATP.
Un accordo rinnovato per seguire il circuito ATP e i tornei dello Slam
Il rinnovo copre le tappe più importanti del calendario internazionale. C.P. Company accompagnerà Bellucci agli eventi più rilevanti, con attenzione particolare ai quattro tornei maggiori.
- Australian Open
- Roland Garros
- Wimbledon
- US Open
- Altri appuntamenti ATP selezionati
La sponsorizzazione non si limita al campo. La presenza del marchio è studiata anche per la routine fuori dal gioco. Questo approccio mira a raccontare una storia coerente tra performance e immagine pubblica dell’atleta.
Kit tecnici e look esclusivi: quando l’archivio diventa design
I capi pensati per Bellucci nascono dalla rilettura di elementi storici. Le stampe e le grafiche derivano da materiali d’archivio.
- Motivi paisley rivisitati
- Texture jacquard reinterpretate
- Versioni aggiornate del logo storico
- Stampe sublimatiche ad alto impatto visivo
Questi elementi confluiscono in una capsule chiamata Tennis Tribute. La linea mette in dialogo segni del passato con soluzioni moderne.
Processo creativo e riferimenti storici
Il lavoro del brand parte da scansioni e sperimentazioni grafiche. È un metodo che rievoca la pratica progettuale di Massimo Osti, fondatore dell’estetica funzionale del marchio.
- Ricerca iconografica negli archivi
- Sperimentazione di texture e stampa
- Integrazione di dettagli tecnici per il campo
Il risultato sono polo, shorts e giacche che raccontano una visione. Non sono semplici capi tecnici. Sono pezzi pensati per lasciare un segno visivo dentro e fuori il campo.
Fuori dal campo: lo stile di Bellucci tra vintage e design
Mattia Bellucci abbina ai look da gara selezioni delle collezioni del brand. Questa scelta rafforza un’immagine condivisa basata su funzionalità e gusto discreto.
Il tennista porta avanti interessi propri, come il vintage e la cultura dello sportswear. Questi interessi si sovrappongono al percorso stilistico del marchio.
Perché questa partnership conta per C.P. Company e per Bellucci
Per il brand, rappresenta un’occasione per mostrare la sua capacità di dialogare con il mondo dello sport. Per l’atleta, è una vetrina dove estetica e performance si incontrano.
- Visibilità internazionale nei grandi eventi
- Sviluppo di capi esclusivi per il campo
- Rafforzamento dell’immagine personale dell’atleta
Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.